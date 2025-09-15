बुलंदशहर में पूर्व ब्लॉक प्रमुख की गला रेतकर हत्या; कमरे में बेड पर मिला खून से लथपथ शव
पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनोद चौधरी पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे, हाल ही में वह जमानत पर जेल से छूटकर आए थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 15, 2025 at 12:37 PM IST|
Updated : September 15, 2025 at 2:55 PM IST
बुलंदशहर: यूपी के बुलंदशहर में सत्ताधारी पार्टी खुर्जा और जेवर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनोद चौधरी की हत्या कर दी गई. उनका खून से लथपथ शव कार्यालय के एक कमरे में बेड पर मिला. हत्या गला रेतकर की गई है. पुलिस जांच में पता चला है कि हत्यारोपी वारदात को अंजाम देने के बाद कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर भी अपने साथ ले गए हैं.
गांव रामगढ़ी गांव निवासी खुर्जा और जेवर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख 50 वर्षीय विनोद चौधरी पुत्र महेंद्र सिंह विनोद चौधरी अकेले रहते थे. बड़े भाई सुधीर चौधरी ने बताया कि पारिवारिक विवाद के चलते पत्नी और बच्चे 7-8 साल से दिल्ली में रहते थे, जबकि विनोद जाहिदपुर कला स्थित मकान में नौकर अंकित के साथ रह रहे थे. शनिवार को नौकर छुट्टी पर घर गया था और अगले दिन सुबह लौटा ही नहीं.
विनोद का शव उनके भाई बंटी ने जंक्शन रोड स्थित गांव जाहिदपुर कला में बने कार्यालय में पड़ा हुआ देखा. पूर्व ब्लॉक प्रमुख की गला रेतकर हत्या की गई. शव मिलने की जानकारी होते ही बंटी ने पुलिस को सूचना दी. एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने मौके पर पहुंचकर टीम के साथ पड़ताल शुरू कर दी है. विनोद की मौत की जानकारी दिल्ली में उनकी पत्नी और बच्चों को दे दी गई है.
एसपी देहात डॉ. तेजवीर सिंह ने बताया कि मौके से अहम सुराग मिले हैं. जल्द ही वारदात का खुलासा का कर दिया जाएगा. दोषियों को गिरफ्तार कर सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी. बताया जा रहा है कि BJP नेता विनोद चौधरी के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज थे. हत्या के एक मामले में उनको उम्र कैद की सजा हो चुकी है. हाल ही में विनोद चौधरी पैरोल पर जेल से बाहर आया था. हत्या के पीछे रंजिश की आशंका भी जताई जा रही है.
बड़े भाई सुधीर ने बताया कि 16 फरवरी 2025 को भाजपा की ओर से विनोद चौधरी को जिला स्तर पर सदस्यता दिलाई गई थी. इसके बाद जब विनोद को हत्या के मामले में कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई तो भाजपा ने सदस्यता को निरस्त कर दिया था.
