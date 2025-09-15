ETV Bharat / state

बुलंदशहर में पूर्व ब्लॉक प्रमुख की गला रेतकर हत्या; कमरे में बेड पर मिला खून से लथपथ शव

बुलंदशहर में पूर्व ब्लॉक प्रमुख की हत्या के बाद मौके पर पड़ताल करती पुलिस टीम. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 15, 2025 at 12:37 PM IST | Updated : September 15, 2025 at 2:55 PM IST 2 Min Read

बुलंदशहर: यूपी के बुलंदशहर में सत्ताधारी पार्टी खुर्जा और जेवर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनोद चौधरी की हत्या कर दी गई. उनका खून से लथपथ शव कार्यालय के एक कमरे में बेड पर मिला. हत्या गला रेतकर की गई है. पुलिस जांच में पता चला है कि हत्यारोपी वारदात को अंजाम देने के बाद कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर भी अपने साथ ले गए हैं. गांव रामगढ़ी गांव निवासी खुर्जा और जेवर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख 50 वर्षीय विनोद चौधरी पुत्र महेंद्र सिंह विनोद चौधरी अकेले रहते थे. बड़े भाई सुधीर चौधरी ने बताया कि पारिवारिक विवाद के चलते पत्नी और बच्चे 7-8 साल से दिल्ली में रहते थे, जबकि विनोद जाहिदपुर कला स्थित मकान में नौकर अंकित के साथ रह रहे थे. शनिवार को नौकर छुट्टी पर घर गया था और अगले दिन सुबह लौटा ही नहीं. विनोद का शव उनके भाई बंटी ने जंक्शन रोड स्थित गांव जाहिदपुर कला में बने कार्यालय में पड़ा हुआ देखा. पूर्व ब्लॉक प्रमुख की गला रेतकर हत्या की गई. शव मिलने की जानकारी होते ही बंटी ने पुलिस को सूचना दी. एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने मौके पर पहुंचकर टीम के साथ पड़ताल शुरू कर दी है. विनोद की मौत की जानकारी दिल्ली में उनकी पत्नी और बच्चों को दे दी गई है.

Last Updated : September 15, 2025 at 2:55 PM IST