रेप केस में फंसे बिश्नोई महासभा के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र बूड़िया को जमानत, आज आ सकते हैं जेल से बाहर

हिसार: अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बूड़िया को हिसार की फास्ट ट्रैक कोर्ट से जमानत मिल गई है. उन पर आदमपुर की एक युवती ने रेप का आरोप लगाया था. पुलिस ने उन्हें 29 जून को जोधपुर से गिरफ्तार किया था. बूड़िया ने कोर्ट में खुद को निर्दोष बताया और कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं. उनकी ओर से दायर जमानत याचिका को शुक्रवार को मंजूरी मिल गई. अब संभावना है कि वो आज जेल से बाहर आ सकते हैं. फिलहाल केस की सुनवाई हिसार की फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही है.

युवती ने विदेश भेजने का दिलाया था भरोसा, फिर किया रेप का आरोप: शिकायतकर्ता युवती ने बताया कि 2023 में पिता के माध्यम से उसकी मुलाकात देवेंद्र बूड़िया से हुई थी. युवती को विदेश जाने की इच्छा थी, जिसके लिए बूड़िया ने मदद का भरोसा दिलाया. इसके बाद वह फरवरी 2024 में चंडीगढ़ आईलेट्स कोर्स के नाम पर होटल बुलाया गया, जहां आरोप के अनुसार बूड़िया ने नशे की हालत में उसका रेप किया और वीडियो भी बनाया. युवती के मुताबिक विरोध करने पर बूड़िया ने उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी दी थी.

जयपुर में दोबारा रेप और जान से मारने की धमकी का आरोप: युवती ने आगे बताया कि अगस्त 2024 में उसे जयपुर बुलाया गया, जहां पीए के जरिए एक फ्लैट पर ले जाकर उसके साथ दोबारा रेप किया गया. इस बार विरोध करने पर उसे और उसके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई. युवती के अनुसार सितंबर 2024 में भी जयपुर में उसके साथ फिर से जबरदस्ती की गई. बूड़िया ने खुद को अभिनेता सलमान खान का करीबी बताकर उसे स्टार बनाने का लालच दिया था. बार-बार की घटनाओं से परेशान होकर युवती ने केस दर्ज कराने का फैसला किया.

जांच में सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल डेटा बने अहम सबूत: आदमपुर पुलिस ने बूड़िया के खिलाफ जनवरी 2025 में IPC की धारा 376, 354 और 506 के तहत मामला दर्ज किया था. मामले की जांच के दौरान पुलिस ने 1912 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की, जिसमें 45 गवाह शामिल हैं. जांच में पुलिस को चंडीगढ़ के होटल की सीसीटीवी फुटेज और जयपुर के फ्लैट में बूड़िया की मौजूदगी के तकनीकी सबूत मिले हैं. इसके अलावा मोबाइल डेटा और कॉल रिकॉर्ड्स भी आरोपों की पुष्टि करते हैं. युवती के बयान को आधार बनाकर पुलिस ने यह चार्जशीट तैयार की है.