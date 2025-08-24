भरतपुर : पूर्व राजपरिवार में एक बार फिर अंदरूनी विवाद सतह पर आ गया है. पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह और उनके पुत्र अनिरुद्ध सिंह के बीच कोठी बंध बारैठा की बिक्री को लेकर बड़ा टकराव सामने आया है. इस बार अनिरुद्ध सिंह ने जहां बंध बारैठा की बिक्री को अवैध करार दिया है, वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने इसकी बिक्री को वैध करार दिया है. साथ ही इसके बिक्री के पीछे तर्क भी दिया है.
अनिरुद्ध भरतपुर ने बिना नाम लिए अपने एक्स (पूर्व ट्विटर) अकाउंट पर पोस्ट कर लिखा कि "कोठी बंध बारैठा भरतपुर राजपरिवार की पैतृक संपत्ति है. इसका अवैध रूप से विक्रय किया गया है, जबकि मेरी माता और मैंने इसकी अनुमति नहीं दी थी और उस समय मैं विदेश में पढ़ाई कर रहा था. मैं इस संपत्ति तथा अन्य संपत्तियों की बिक्री को न्यायालय में चुनौती दूंगा और उस पर स्थगन आदेश (स्टे) की मांग करूंगा."
Kothi Bandh Baretha is an ancestral property of the Bharatpur family. It was unlawfully sold without the authorisation of my mother and I whilst I was studying abroad. I will be challenging the sale of this property and others in court and seeking for a stay on the same.— Anirudh D. Bharatpur (@thebharatpur) August 23, 2025
विश्वेंद्र सिंह की पोस्ट : अनिरुद्ध के आरोपों के बाद, विश्वेंद्र सिंह ने अपने फेसबुक पेज पर लंबी पोस्ट लिखी. उन्होंने स्पष्ट किया कि कोठी बंध बारैठा कोई पारिवारिक नहीं बल्कि उनकी निजी संपत्ति थी और इसको बेचने का उन्हें पूरा अधिकार था. उन्होंने लिखा कि "आज अखबार में पढ़ा कि भरतपुर राजपरिवार की एक संपत्ति कोठी बंध बारैठा को अवैध रूप से बेचा गया है, जबकि हकीकत में यह मेरी निजी संपत्ति थी. इसे बेचने के लिए मैं अधिकृत था. मेरी पत्नी दिव्या सिंह ने मुझसे जबरदस्ती लिखवाकर इस संपत्ति को बिकवाया था और उस पैसे से नई दिल्ली के हौज़ खास एनक्लेव में महंगा फ्लैट अपने नाम से खरीदा, इसलिए यह कहना कि कोठी बंध बारैठा को अवैध रूप से बेचा गया है, बिल्कुल गलत है."
परिवारिक कलह और गंभीर आरोप : विश्वेंद्र सिंह ने आगे लिखा कि "उन्हें मजबूरी में अपने ही परिवार के खिलाफ बोलना पड़ रहा है. उन्होंने दावा किया कि अप्रैल 2021 से उन्होंने मोती महल परिसर में प्रवेश तक नहीं किया है और इसी का फायदा उठाकर उनकी पत्नी व पुत्र ने महल की बेशकीमती चीजें तक बेच दीं. उन्होंने आरोप लगाया कि मोती महल से कीमती दरवाजे और खिड़कियां तक बेच दी गई हैं. हमारे पुरखों के जमाने से महल में लगा ऐतिहासिक झंडा तक बदल दिया गया है. जिस दिन से मैंने मोती महल छोड़ा है, उस दिन से महल में स्थित मंदिरों की पूजा-अर्चना भी बंद करवा दी गई है."
कानूनी लड़ाई की तैयारी : विश्वेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि उनका मामला बहुत जल्द ही हाईकोर्ट में आने वाला है और परिवार की ओर से जो बयानबाजी हो रही है, वह उसी बौखलाहट का नतीजा है. दूसरी ओर, अनिरुद्ध साफ कर चुके हैं कि वे अदालत में इस विवादित बिक्री को चुनौती देंगे और स्थगन आदेश की मांग करेंगे.