ETV Bharat / state

भरतपुर राजपरिवार में संपत्ति विवाद, बंध बारैठा को लेकर अनिरुद्ध और पिता विश्वेंद्र आमने-सामने - ROYAL FAMILY PROPERTY DISPUTE

भरतपुर राजपरिवार में संपत्ति विवाद में फिर नया मोड़ आया है. अब पिता विश्वेंद्र सिंह और बेटे अनिरुद्ध बंध बारैठा को लेकर आमने-सामने हैं.

भरतपुर राजपरिवार में संपत्ति विवाद
भरतपुर राजपरिवार में संपत्ति विवाद (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 24, 2025 at 4:11 PM IST

3 Min Read

भरतपुर : पूर्व राजपरिवार में एक बार फिर अंदरूनी विवाद सतह पर आ गया है. पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह और उनके पुत्र अनिरुद्ध सिंह के बीच कोठी बंध बारैठा की बिक्री को लेकर बड़ा टकराव सामने आया है. इस बार अनिरुद्ध सिंह ने जहां बंध बारैठा की बिक्री को अवैध करार दिया है, वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने इसकी बिक्री को वैध करार दिया है. साथ ही इसके बिक्री के पीछे तर्क भी दिया है.

अनिरुद्ध भरतपुर ने बिना नाम लिए अपने एक्स (पूर्व ट्विटर) अकाउंट पर पोस्ट कर लिखा कि "कोठी बंध बारैठा भरतपुर राजपरिवार की पैतृक संपत्ति है. इसका अवैध रूप से विक्रय किया गया है, जबकि मेरी माता और मैंने इसकी अनुमति नहीं दी थी और उस समय मैं विदेश में पढ़ाई कर रहा था. मैं इस संपत्ति तथा अन्य संपत्तियों की बिक्री को न्यायालय में चुनौती दूंगा और उस पर स्थगन आदेश (स्टे) की मांग करूंगा."

पढे़ं. न्यायालय जिला कलेक्टर के आदेश पर अनिरुद्ध सिंह का बयान, 'मेरी मां की स्पष्ट जीत, मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा'

विश्वेंद्र सिंह की पोस्ट : अनिरुद्ध के आरोपों के बाद, विश्वेंद्र सिंह ने अपने फेसबुक पेज पर लंबी पोस्ट लिखी. उन्होंने स्पष्ट किया कि कोठी बंध बारैठा कोई पारिवारिक नहीं बल्कि उनकी निजी संपत्ति थी और इसको बेचने का उन्हें पूरा अधिकार था. उन्होंने लिखा कि "आज अखबार में पढ़ा कि भरतपुर राजपरिवार की एक संपत्ति कोठी बंध बारैठा को अवैध रूप से बेचा गया है, जबकि हकीकत में यह मेरी निजी संपत्ति थी. इसे बेचने के लिए मैं अधिकृत था. मेरी पत्नी दिव्या सिंह ने मुझसे जबरदस्ती लिखवाकर इस संपत्ति को बिकवाया था और उस पैसे से नई दिल्ली के हौज़ खास एनक्लेव में महंगा फ्लैट अपने नाम से खरीदा, इसलिए यह कहना कि कोठी बंध बारैठा को अवैध रूप से बेचा गया है, बिल्कुल गलत है."

पढे़ं. पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने अपने बेटे और पत्नी के खिलाफ दर्ज कराया मामला, लॉकर से सोना चुराने का आरोप

परिवारिक कलह और गंभीर आरोप : विश्वेंद्र सिंह ने आगे लिखा कि "उन्हें मजबूरी में अपने ही परिवार के खिलाफ बोलना पड़ रहा है. उन्होंने दावा किया कि अप्रैल 2021 से उन्होंने मोती महल परिसर में प्रवेश तक नहीं किया है और इसी का फायदा उठाकर उनकी पत्नी व पुत्र ने महल की बेशकीमती चीजें तक बेच दीं. उन्होंने आरोप लगाया कि मोती महल से कीमती दरवाजे और खिड़कियां तक बेच दी गई हैं. हमारे पुरखों के जमाने से महल में लगा ऐतिहासिक झंडा तक बदल दिया गया है. जिस दिन से मैंने मोती महल छोड़ा है, उस दिन से महल में स्थित मंदिरों की पूजा-अर्चना भी बंद करवा दी गई है."

कानूनी लड़ाई की तैयारी : विश्वेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि उनका मामला बहुत जल्द ही हाईकोर्ट में आने वाला है और परिवार की ओर से जो बयानबाजी हो रही है, वह उसी बौखलाहट का नतीजा है. दूसरी ओर, अनिरुद्ध साफ कर चुके हैं कि वे अदालत में इस विवादित बिक्री को चुनौती देंगे और स्थगन आदेश की मांग करेंगे.

भरतपुर : पूर्व राजपरिवार में एक बार फिर अंदरूनी विवाद सतह पर आ गया है. पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह और उनके पुत्र अनिरुद्ध सिंह के बीच कोठी बंध बारैठा की बिक्री को लेकर बड़ा टकराव सामने आया है. इस बार अनिरुद्ध सिंह ने जहां बंध बारैठा की बिक्री को अवैध करार दिया है, वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने इसकी बिक्री को वैध करार दिया है. साथ ही इसके बिक्री के पीछे तर्क भी दिया है.

अनिरुद्ध भरतपुर ने बिना नाम लिए अपने एक्स (पूर्व ट्विटर) अकाउंट पर पोस्ट कर लिखा कि "कोठी बंध बारैठा भरतपुर राजपरिवार की पैतृक संपत्ति है. इसका अवैध रूप से विक्रय किया गया है, जबकि मेरी माता और मैंने इसकी अनुमति नहीं दी थी और उस समय मैं विदेश में पढ़ाई कर रहा था. मैं इस संपत्ति तथा अन्य संपत्तियों की बिक्री को न्यायालय में चुनौती दूंगा और उस पर स्थगन आदेश (स्टे) की मांग करूंगा."

पढे़ं. न्यायालय जिला कलेक्टर के आदेश पर अनिरुद्ध सिंह का बयान, 'मेरी मां की स्पष्ट जीत, मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा'

विश्वेंद्र सिंह की पोस्ट : अनिरुद्ध के आरोपों के बाद, विश्वेंद्र सिंह ने अपने फेसबुक पेज पर लंबी पोस्ट लिखी. उन्होंने स्पष्ट किया कि कोठी बंध बारैठा कोई पारिवारिक नहीं बल्कि उनकी निजी संपत्ति थी और इसको बेचने का उन्हें पूरा अधिकार था. उन्होंने लिखा कि "आज अखबार में पढ़ा कि भरतपुर राजपरिवार की एक संपत्ति कोठी बंध बारैठा को अवैध रूप से बेचा गया है, जबकि हकीकत में यह मेरी निजी संपत्ति थी. इसे बेचने के लिए मैं अधिकृत था. मेरी पत्नी दिव्या सिंह ने मुझसे जबरदस्ती लिखवाकर इस संपत्ति को बिकवाया था और उस पैसे से नई दिल्ली के हौज़ खास एनक्लेव में महंगा फ्लैट अपने नाम से खरीदा, इसलिए यह कहना कि कोठी बंध बारैठा को अवैध रूप से बेचा गया है, बिल्कुल गलत है."

पढे़ं. पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने अपने बेटे और पत्नी के खिलाफ दर्ज कराया मामला, लॉकर से सोना चुराने का आरोप

परिवारिक कलह और गंभीर आरोप : विश्वेंद्र सिंह ने आगे लिखा कि "उन्हें मजबूरी में अपने ही परिवार के खिलाफ बोलना पड़ रहा है. उन्होंने दावा किया कि अप्रैल 2021 से उन्होंने मोती महल परिसर में प्रवेश तक नहीं किया है और इसी का फायदा उठाकर उनकी पत्नी व पुत्र ने महल की बेशकीमती चीजें तक बेच दीं. उन्होंने आरोप लगाया कि मोती महल से कीमती दरवाजे और खिड़कियां तक बेच दी गई हैं. हमारे पुरखों के जमाने से महल में लगा ऐतिहासिक झंडा तक बदल दिया गया है. जिस दिन से मैंने मोती महल छोड़ा है, उस दिन से महल में स्थित मंदिरों की पूजा-अर्चना भी बंद करवा दी गई है."

कानूनी लड़ाई की तैयारी : विश्वेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि उनका मामला बहुत जल्द ही हाईकोर्ट में आने वाला है और परिवार की ओर से जो बयानबाजी हो रही है, वह उसी बौखलाहट का नतीजा है. दूसरी ओर, अनिरुद्ध साफ कर चुके हैं कि वे अदालत में इस विवादित बिक्री को चुनौती देंगे और स्थगन आदेश की मांग करेंगे.

For All Latest Updates

TAGGED:

भरतपुर राजपरिवार में संपत्ति विवादALLEGATIONS OVER BAND BARETHA KOTHIबंध बारैठा कोठी को लेकर विवादपिता विश्वेंद्र सिंह और अनिरुद्धROYAL FAMILY PROPERTY DISPUTE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

भारत की समुद्री ताकत दोगुनी करने की तैयारी, केंद्र ने 70,000 करोड़ रुपये के P-75I पनडुब्बी सौदे को मंजूरी दी

क्या फेक हैं श्रद्धा कपूर का लिंक्डइन अकाउंट? 'स्त्री' ने मजेदार अंदाज में मांगी मदद

78 साल का इंतजार खत्म, अब भारतीय रेलवे से जुड़ेगा मिजोरम, पीएम मोदी करेंगे बैराबी–सैरांग लाइन का उद्घाटन

बूंदी में गणेश चतुर्थी उत्सव की तैयारियां, 50 से लेकर 8 हजार रुपये तक की मूर्तियां उपलब्ध

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.