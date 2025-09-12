बल्लभगढ़ ब्लॉक की बीडीपीओ पूजा शर्मा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, 30 करोड़ के घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो में चल रहा है मामला
30 करोड़ घोटाले की आरोपी पूर्व बीडीपीओ पूजा शर्मा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है.
फरीदाबादः बल्लभगढ़ ब्लॉक की पूर्व बीडीपीओ (BDPO) पूजा शर्मा को 30 करोड़ रुपये के घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया गया था. दो दिन के रिमांड पर लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) पूछताछ कर रही थी. रिमांड अवधि पूरा होने के बाद पूजा शर्मा को शुक्रवार को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया.
क्या है मामलाः यह मामला वर्ष 2022 का है, जब गांव मुंजेड़ी में विकास कार्यों के नाम पर सरकारी खाते से मात्र दो महीने के भीतर ही करीब 30 करोड़ रुपये निकाल लिए गए थे. इस घोटाले की शुरुआत सदर थाना पुलिस में दर्ज मामले से हुई थी, जिसके बाद जांच एसीबी को सौंपी गई. एसीबी ने मामले में जांच के दौरान पाया कि ब्लॉक की बीडीपीओ पूजा शर्मा और ठेकेदार हीरालाल की सीधी भूमिका सामने आ रही है. दोनों को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई.
पूर्व विधायक नयनपाल रावत से हो सकती है पूछताछः बताया जा रहा है कि यह पूरा घोटाला पृथला विधानसभा से पूर्व निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत के कार्यकाल के दौरान हुआ था. एसीबी इस घोटाले की परतें खोलने में जुटी है. जल्द ही पूर्व विधायक से पूछताछ की जा सकती है. सूत्रों का कहना है कि इस घोटाले में और भी लोग शामिल हो सकते हैं, जिनकी गिरफ्तारी निकट भविष्य में हो सकती है.
फिलहाल पूजा शर्मा और ठेकेदार हीरालाल दोनों को जेल भेजा गया है. एसीबी अधिकारियों के अनुसार, इस मामले की गहनता से जांच जारी है और सरकारी धन के दुरुपयोग में शामिल सभी लोगों को बेनकाब किया जाएगा.
क्या बोले एसीबी के डीएसपीः एसीबी फरीदाबाद के डीएसपी अर्जुन राठी ने बताया कि "पौधा लगाने के नाम पर 28 करोड़ टेंडर से जुड़े मामले में पूजा शर्मा की गिरफ्तारी की है. मामले में एक ठेकेदार को भी गिरफ्तार किया गया है. मामले की जांच जारी है. जांच में जो भी लोग दोषी पाये जाएंगे उन्हें गिरफ्तार किया जायेगा."