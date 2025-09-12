ETV Bharat / state

बल्लभगढ़ ब्लॉक की बीडीपीओ पूजा शर्मा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, 30 करोड़ के घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो में चल रहा है मामला

30 करोड़ घोटाले की आरोपी पूर्व बीडीपीओ पूजा शर्मा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है.

BDPO Pooja Sharma sent to jail
बीडीपीओ पूजा शर्मा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 12, 2025 at 8:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फरीदाबादः बल्लभगढ़ ब्लॉक की पूर्व बीडीपीओ (BDPO) पूजा शर्मा को 30 करोड़ रुपये के घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया गया था. दो दिन के रिमांड पर लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) पूछताछ कर रही थी. रिमांड अवधि पूरा होने के बाद पूजा शर्मा को शुक्रवार को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया.

क्या है मामलाः यह मामला वर्ष 2022 का है, जब गांव मुंजेड़ी में विकास कार्यों के नाम पर सरकारी खाते से मात्र दो महीने के भीतर ही करीब 30 करोड़ रुपये निकाल लिए गए थे. इस घोटाले की शुरुआत सदर थाना पुलिस में दर्ज मामले से हुई थी, जिसके बाद जांच एसीबी को सौंपी गई. एसीबी ने मामले में जांच के दौरान पाया कि ब्लॉक की बीडीपीओ पूजा शर्मा और ठेकेदार हीरालाल की सीधी भूमिका सामने आ रही है. दोनों को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई.

बीडीपीओ पूजा शर्मा 14 दिन जेल में रहेंगी (Etv Bharat)

पूर्व विधायक नयनपाल रावत से हो सकती है पूछताछः बताया जा रहा है कि यह पूरा घोटाला पृथला विधानसभा से पूर्व निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत के कार्यकाल के दौरान हुआ था. एसीबी इस घोटाले की परतें खोलने में जुटी है. जल्द ही पूर्व विधायक से पूछताछ की जा सकती है. सूत्रों का कहना है कि इस घोटाले में और भी लोग शामिल हो सकते हैं, जिनकी गिरफ्तारी निकट भविष्य में हो सकती है.

फिलहाल पूजा शर्मा और ठेकेदार हीरालाल दोनों को जेल भेजा गया है. एसीबी अधिकारियों के अनुसार, इस मामले की गहनता से जांच जारी है और सरकारी धन के दुरुपयोग में शामिल सभी लोगों को बेनकाब किया जाएगा.

क्या बोले एसीबी के डीएसपीः एसीबी फरीदाबाद के डीएसपी अर्जुन राठी ने बताया कि "पौधा लगाने के नाम पर 28 करोड़ टेंडर से जुड़े मामले में पूजा शर्मा की गिरफ्तारी की है. मामले में एक ठेकेदार को भी गिरफ्तार किया गया है. मामले की जांच जारी है. जांच में जो भी लोग दोषी पाये जाएंगे उन्हें गिरफ्तार किया जायेगा."

ये भी पढ़ें-

फरीदाबाद में भ्रष्टाचार को लेकर डीसी ने बीडीपीओ को सस्पेंड करने की सिफारिश की

महिला बीडीपीओ पूजा शर्मा भ्रष्टाचार के चलते निलंबित

For All Latest Updates

TAGGED:

बीडीपीओ पूजा शर्मा को जेल30 CRORE SCAM IN BALLABHGARHCORRUPTION IN HARYANABDPO POOJA SHARMA SENT TO JAIL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अब छूमंतर हो जाएगा घुटनों का दर्द, चंडीगढ़ पीजीआई में रिसर्च से मरीजों को मिल रही राहत

भिवानी के बॉक्सर खानदान का जलवा: अब तीसरी पीढ़ी रिंग में लहरा रही परचम, देश के लिए पदकों का लगाया अंबार

मोहब्बत में बन गया "गुजरी महल", बेहोश सुल्तान को ग्वालिन से हुआ "प्यार", फिर यूं किया "इकरार"

चंडीगढ़ के जेबीटी टीचर बने मूकबधिर बच्चों के मसीहा, खुद सीखी साइन लैंग्वेज, झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों को फ्री में दे रहे शिक्षा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.