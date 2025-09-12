ETV Bharat / state

बल्लभगढ़ ब्लॉक की बीडीपीओ पूजा शर्मा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, 30 करोड़ के घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो में चल रहा है मामला

बीडीपीओ पूजा शर्मा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : September 12, 2025 at 8:14 PM IST 2 Min Read