पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिर्राज प्रसाद तिवारी नहीं रहे, सादगी के प्रतीक थे 105 वर्षीय नेता

गिर्राज प्रसाद तिवारी ( ETV Bharat Bharatpur (File Photo) )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : October 3, 2025 at 10:01 AM IST 2 Min Read