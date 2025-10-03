ETV Bharat / state

पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिर्राज प्रसाद तिवारी नहीं रहे, सादगी के प्रतीक थे 105 वर्षीय नेता

ईमानदारी और सादगी के प्रतीक शतायु पार गिर्राज प्रसाद का आज निधन हो गया. उनके निधन पर पूरे प्रदेश में शोक की लहर है.

Girraj Prasad Tiwari
गिर्राज प्रसाद तिवारी (ETV Bharat Bharatpur (File Photo))
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 3, 2025 at 10:01 AM IST

2 Min Read
भरतपुर: राजस्थान की राजनीति के वरिष्ठ नेताओं में शुमार एवं विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष गिर्राज प्रसाद तिवारी का शुक्रवार को निधन हो गया. वे 105 वर्ष के थे. लंबे समय तक राजनीति और समाजसेवा से जुड़े रहे तिवारी के निधन से भरतपुर समेत पूरे प्रदेश में शोक की लहर है. उनका अंतिम संस्कार शुक्रवार को पैतृक गांव बिड्यारी, बयाना में किया जाएगा.

1920 में हुआ जन्म: गिर्राज प्रसाद तिवारी का जन्म वर्ष 1920 में भरतपुर जिले के बिड्यारी गांव में हुआ था. पढ़ाई पूरी करने के बाद वकालत को बतौर पेशा अपनाया. इस क्षेत्र में उल्लेखनीय पहचान बनाई. वकालत के साथ समाज और राजनीति में भी सक्रिय रहे.

सियासी सफर: तिवारी का सियासी करियर बेहद सक्रिय और प्रभावी रहा. वे एक बार जिला प्रमुख और दो बार विधायक चुने गए. वर्ष 1985 से 1990 तक उन्होंने राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष का दायित्व संभाला. उनके कार्यकाल को सदन की गरिमा और अनुशासन के लिए आज भी याद किया जाता है. तिवारी के निधन पर कई सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों और नेताओं ने गहरा दुख जताया. विभिन्न वर्गों से जुड़े लोगों ने श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान को अमूल्य बताया.

छाप छोड़ी: एक सदी से अधिक लंबे जीवन में गिर्राज प्रसाद तिवारी ने वकालत और राजनीति में अपनी छाप छोड़ी. वे ईमानदारी, सादगी और जनहित के मुद्दों पर निर्भीक आवाज उठाने के लिए जाने जाते थे. उनके निधन से भरतपुर समेत पूरे राज्य की सियासत ने सशक्त और अनुशासित चेहरा खो दिया.

