डॉक्टर की मौत मामले में दोषी करार दिए गए प्रकाश जारवाल भी पहुंचे हाईकोर्ट, राऊज एवेन्यू कोर्ट में टली सुनवाई

वकील एन हरिहरन ने कहा कि प्रकाश जारवाल की तरफ से आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी.

Published : September 9, 2025 at 8:46 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने डॉक्टर की मौत के मामले में दोषी करार दिए गए आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक प्रकाश जारवाल की सजा की अवधि पर सुनवाई टाल दी है. स्पेशल जज दिग्विनय सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को करने का आदेश दिया. उनकी ओर से पेश वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने कहा कि जारवाल ने भी इस कोर्ट के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

उन्होंने कहा कि इस मामले के दूसरे दोषी कपिल नागर ने इस कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर 22 सितंबर को सुनवाई है. हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई तक ट्रायल कोर्ट में कोई कार्रवाई नहीं की जाए. इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई 26 सितंबर को करने का आदेश दिया.

बता दें कि, इस मामले के तीसरे दोषी हरीश जारवाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 अगस्त, 2024 को बरी कर दिया था. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 28 फरवरी, 2024 को तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दोषी करार दिया था. इस मामले में कोर्ट ने हरीश जारवाल को धारा 306 और 386 के आरोपों से मुक्त कर दिया था, जबकि धारा 506 का आरोप तय करने का आदेश दिया था.

डॉक्टर राजेंद्र सिंह 18 अप्रैल, 2020 को खुद मौत को गले लगा लिया था. पुलिस ने डॉक्टर के यहां दो पेज का एक नोट बरामद किया था. इसमें प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को जिम्मेदार ठहराया था. पुलिस ने एक डायरी भी बरामद की थी, जिसमें डॉक्टर के कुछ पानी के टैंकर जल बोर्ड में चलने की बात कही गई थी. डायरी में उन टैंकर्स के लिए प्रकाश जारवाल पर पैसे मांगने का आरोप लगाया गया था.

