ग्वालियर: ग्वालियर का एक घोड़ा अपने मालिक को छोड़ कर बार-बार एक युवक के पास पहुंचा जाता है. घोड़ा ना तो पहले कभी उस युवक के पास रहा है और ना ही उसे जानता है. ये अजीबो-गरीब मामला पुलिस के पास भी पहुंचा है क्योंकि घोड़ा मालिक और वह युवक दोनों ही इस बात से परेशान हैं.

असल में थाटीपुर के रहने वाले कोमल नाम के शख्स के पास तीन साल से एक सफेद घोड़ा है और वही उसकी आजीविका का साधन है. वह शादी समारोह में अपने घोड़े के ज़रिए कमाई करता है. पिछले कुछ समय से उसका घोड़ा चार किलोमीटर दूर रहने वाले एक शख्स किन्नू के घर पहुँच जाता है. इस बात से किन्नू और घोड़ा मालिक दोनों ही परेशान हैं.

मालिक को भूल दूसरे शख्स के यहाँ पहुँचा घोड़ा (ETV Bharat)

ख़ुद पुलिस के पास घोड़ा लेकर पहुंचा युवक

यह मामला तब हाइलाइट हुआ जब महलगांव के रहने वाले किन्नू ने थाने पहुचकर एक घोड़े को पुलिस के सुपुर्द किया. जब पुलिस ने पूछा तो उसने बताया कि यह उसका घोड़ा नहीं है. वह अपने से अक्सर उसके पास आ जाता है. उसने दो बार घोड़े को अपने पास बांध कर रखा और उसकी देखरेख और भोजन पर भी खर्च किया. लेकिन यह उसका घोड़ा नहीं है, इसलिए उसे डर है कि कहीं उस पर चोरी का इल्ज़ाम ना लग जाए इसलिए वह पुलिस के पास आया.

घोड़ा लेकर विश्वविद्यालय पुलिस थाने पहुंचा (ETV Bharat)

मालिक की आजीविका का साधन है घोड़ा

पुलिस भी इस बात से हैरत में थी. हालांकि पतासाजी कर पुलिस ने घोड़ा मालिक कोमल को भी विश्वविद्यालय थाने पर बुलाया और समझाइश दी. कोमल का कहना है कि उसके पास यह घोड़ा तीन साल से है. वह अक्सर उसे घास चरने के लिए खुला छोड़ देता है, लेकिन घोड़ा उसके पास लौटने की बजाए किन्नू के घर पहुँच जाता है. आज भी ऐसा ही हुआ, कोमल को लगा कि घोड़ा बाहर घास चार रहा होगा. तभी पुलिस ने उसे सूचना दे कर बुलाया तब उसे इसका पता चला. पहले भी जब वह किन्नू के घर पहुंचा था तब काफ़ी ढूँढ़ने के बाद उसके घर मिला था.

युवक बोला- चोरी का आरोप ना लगे इसलिए देता हूं सूचना

कोमल का कहना है कि उसे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं कि वह घोड़ा इतनी दूर उसके घर कैसे पहुँच जाता है. वहीं किन्नू का कहना है कि यह घोड़ा पता नहीं क्यों बार-बार उसके पास आ जाता है. वह दो बार आया है और दोनों ही बार उसने पुलिस को सूचना दी है क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसे घोड़ा चोर समझ लिया जाए. हालांकि किन्नू का कहना है कि जब भी घोड़ा उसके पास पहुंचता है तो वह काफ़ी भूखा होता है. शायद उसे खाना नहीं दिया जाता इसलिए वह भाग कर उसके पास आ जाता है.

विश्वविद्यालय थाना पुलिस (ETV Bharat)

पुलिस ने कराया समझौता, खर्च भी दिलाया

वहीं मामले को लेकर विश्वविद्यालय थाना पुलिस एएसआई सुरेन्द्र सिंह ने बताया "करीब चार-पाँच दिन पहले एक युवक थाने पर एक लावारिस घोड़े को लेकर आया था. जब पता किया तो वह एक परिचित का ही घोड़ा निकला. इसलिए उन्हें सूचना देकर घोड़ा वापस दिलाया गया. आज एक बार फिर वैसा ही हुआ है इसलिए दोनों पक्ष के बीच समझौता कराया गया है. घोड़े के खानपान पर हुआ खर्च भी घोड़ा मालिक ने दूसरे युवक को दिया. हालांकि यह बात अब तक साफ नहीं है कि वह घोड़ा इतनी दूर उस युवक के पास क्यों पहुचता है. ऐसे में लोग घोड़ा और किन्नू के बीच पिछले जन्म का रिश्ता होने की बात कहने लगे हैं."