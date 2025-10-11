ETV Bharat / state

वन भूमि पर अतिक्रमण में मिलीभगत, बालाजी वन नाका के फॉरेस्टर और गार्ड को हटाया

मिलीभगत के आरोप के चलते फॉरेस्टर दिनेश मीना और वनरक्षक राधेश्याम को तत्काल हटाया. हालांकि सिकराय रेंज में पोस्टिंग दी.

Forester Dinesh Meena
फॉरेस्टर दिनेश मीना (ETV Bharat Dausa)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 11, 2025 at 12:11 PM IST

2 Min Read
दौसा: जिले के मेहंदीपुर बालाजी वन नाका में वन भूमि में अतिक्रमण में मिलीभगत के आरोप के चलते फॉरेस्टर दिनेश मीना और वनरक्षक राधेश्याम को तत्काल हटा दिया गया. दौसा डीएफओ अजीत उचोई ने बताया कि दोनों कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई की है. हालांकि दोनों के दोषी पाए जाने के बाद भी उन्हें सिकराय रेंज में ही पोस्टिंग दी है. पहले भी फॉरेस्टर दिनेश मीना नाहर खोर्रा में अवैध खनन में संलिप्तता पर सस्पेंड किया गया था, लेकिन विभागीय अधिकारियों ने बहाली के बाद उसे उसी नाके पर पोस्टिंग दे दी थी. ऐसे में अधिकारियों की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में है.

अतिक्रमियों से मिलीभगत: मेहंदीपुर बालाजी के तीन पहाड़ मंदिर क्षेत्र में वन भूमि पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण की लगातार शिकायतें मिल रही थीं. जयपुर से विजिलेंस टीम बालाजी पहुंची. जांच में पाया कि बालाजी वन नाका के फॉरेस्टर दिनेश मीना और वनरक्षक राधेश्याम ने न केवल अतिक्रमण रोकने में लापरवाही बरती, बल्कि भू-माफिया से मिलीभगत भी की. जांच के बाद डीएफओ ने दोनों को बालाजी वन नाका से हटा विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए.

पढ़ें: ड्रग स्मगलर ने वन भूमि पर किया अवैध निर्माण, बुलडोजर से किया जमींदोज

डूंगर सिंह को दिया चार्ज: बालाजी वन नाका पर नए फॉरेस्टर डूंगर सिंह को जिम्मेदारी सौंपी है. स्थानीय लोगों का कहना है कि हाल में वन भूमि पर अवैध निर्माण व खनन और पेड़ों की कटाई जैसे मामले अचानक बढ़े. इस कार्रवाई से उम्मीद जगी कि अब अतिक्रमण पर लगाम लगेगी.

पत्रकारों से की थी अभद्रता: कुछ माह पहले वनरक्षक राधेश्याम का ऑडियो सामने आया, जिसमें वनरक्षक स्थानीय पत्रकारों से अभद्रता कर रहा था. तब जिले के पत्रकारों ने डीएफओ से शिकायत और कार्रवाई की मांग की. अब दोनों कर्मचारियों को हटाया तो पुराने विवाद को भी वजह माना जा रहा है.

