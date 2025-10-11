ETV Bharat / state

वन भूमि पर अतिक्रमण में मिलीभगत, बालाजी वन नाका के फॉरेस्टर और गार्ड को हटाया

दौसा: जिले के मेहंदीपुर बालाजी वन नाका में वन भूमि में अतिक्रमण में मिलीभगत के आरोप के चलते फॉरेस्टर दिनेश मीना और वनरक्षक राधेश्याम को तत्काल हटा दिया गया. दौसा डीएफओ अजीत उचोई ने बताया कि दोनों कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई की है. हालांकि दोनों के दोषी पाए जाने के बाद भी उन्हें सिकराय रेंज में ही पोस्टिंग दी है. पहले भी फॉरेस्टर दिनेश मीना नाहर खोर्रा में अवैध खनन में संलिप्तता पर सस्पेंड किया गया था, लेकिन विभागीय अधिकारियों ने बहाली के बाद उसे उसी नाके पर पोस्टिंग दे दी थी. ऐसे में अधिकारियों की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में है.

अतिक्रमियों से मिलीभगत: मेहंदीपुर बालाजी के तीन पहाड़ मंदिर क्षेत्र में वन भूमि पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण की लगातार शिकायतें मिल रही थीं. जयपुर से विजिलेंस टीम बालाजी पहुंची. जांच में पाया कि बालाजी वन नाका के फॉरेस्टर दिनेश मीना और वनरक्षक राधेश्याम ने न केवल अतिक्रमण रोकने में लापरवाही बरती, बल्कि भू-माफिया से मिलीभगत भी की. जांच के बाद डीएफओ ने दोनों को बालाजी वन नाका से हटा विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए.

