कोरिया में वन तस्कर गिरोह सक्रिय, सोनहत वन क्षेत्र से लोध छाल की बड़ी खेप बरामद

वन विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है इसके बावजूद भी तस्करी की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही.

कोरिया में वन तस्कर गिरोह सक्रिय (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 28, 2025 at 12:35 PM IST

3 Min Read
एमसीबी: कोरिया जिले के सोनहत वन क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की. टीम ने अवैध लोध छाल परिवहन करते एक पिकअप वाहन को पकड़ने में सफलता हासिल की. वाहन से 46 बोरी लोध छाल बरामद हुई है, जिसकी कीमत लाखों में आंकी गई है. सोनहत और देवगढ़ वन परिक्षेत्र की संयुक्त टीम ने वनसंपदा की तस्करी पर कड़ी कार्रवाई की है.

कोरिया में वन तस्कर गिरोह सक्रिय: वन विभाग की टीम ने बीती रात छेंगुरा के पास एक संदिग्ध पिकअप वाहन को रोककर तलाशी ली. जांच में वाहन से भारी मात्रा में 46 बोरी लोध छाल जब्त की गई. वन विभाग ने पिकअप वाहन को कब्जे में लेते हुए अवैध सामान सहित जब्ती बना ली है और अब विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है.

वन विभाग की कार्रवाई: वन विभाग की ओर से कहा गया है कि वो लगातार कार्रवाई कर रही है. वन संपदा की निगरानी का काम भी किया जा रहा है. वन विभाग ने तस्करों को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो किसी भी कीमत पर जंगल से तस्करी नहीं होने देंगे.

हमारी पूरी टीम अवैध गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए है. किसी भी कीमत पर अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. हम लगातार वनों की निगरानी का काम पूरी चौकसी के साथ कर रहे हैं: चंद्र शेखर सिंह परदेशी, डीएफओ

वन विभाग की अपील: वन विभाग अब जब्त किए गए वाहन और अवैध लोध छाल के संबंध में आगे की जांच कर रही है. आईटीओ डिपार्टमेंट से पता किया जा रहा है कि यह वाहन किसका है और अवैध लोध छाल कहां से लाई जा रही थी. इसके बाद संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे अवैध गतिविधियों में शामिल न हों और वन संपदा की सुरक्षा में सहयोग करें.


तस्करों पर नकेल कब: एमसीबी जिला और खासकर कोरिया के आस पास घने जंगल हैं. इन जंगलों में कई बेशकीमती लकड़ियां पाई जाती है. अक्सर तस्कर वन विभाग की नाक के नीचे से जंगल की कटाई कर लकड़ी तो कभी लोध छाल लेकर फरार हो जाते हैं. वन विभाग भी तस्करों को पकड़ने के लिए समय समय पर अभियान चलाते रहती है. वन परिक्षेत्र में निगरानी भी बढ़ाती है उसके बावजूद भी वन संपदा की तस्करी का काम रुक नहीं रहा है. ज्यादातर मामलों में स्थानीय लोग ही शामिल रहते हैं.

