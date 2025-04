ETV Bharat / state

कुख्यात वन तस्कर फरहाद खान ट्रक के साथ गिरफ्तार, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से की थी 'हरे सोने' की स्मगलिंग - FOREST SMUGGLER FARHAD ARRESTED

शिकंजे में वन तस्कर फरहाद खान ( Photo- ETV Bharat )

रामनगर: उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से बड़ी खबर सामने आई है. पार्क के बिजरानी रेंज के बफर क्षेत्र में 28 मार्च को कीमती सागौन के पेड़ काटने के मामले में फरार चल रहे मुख्य तस्कर फरहाद खान पुत्र बब्बू खां को आखिरकार कॉर्बेट प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया है. फरहाद खान फिर से अवैध रूप से पेड़ काटने के लिए रामनगर पहुंचा था. उसको मुखबिर की सूचना पर ट्रक के साथ पकड़ा गया है. कॉर्बेट का लकड़ी तस्कर गिरफ्तार: कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पार्क वार्डन और जांच अधिकारी अमित ग्वासकोटी ने बताया कि रविवार देर शाम पार्क प्रशासन की टीम ने फरहाद को एक आइसर ट्रक (संख्या UK18 CA3504) के साथ दबोच लिया. ट्रक में अवैध लकड़ी की तस्करी की तैयारी थी. इस सफलता के साथ ही अब प्रशासन फरहाद से पूछताछ कर उसके अन्य साथियों के बारे में भी जानकारी जुटा रहा है. वन तस्कर फरहाद खान फिर ट्रक लेकर सागौन की तस्करी के लिए आया था (Photo- ETV Bharat) वन तस्कर फरहाद ने काटे थे सागौन के पेड़: बता दें कि 28 मार्च को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बिजरानी रेंज के रिंगोड़ा क्षेत्र में तस्करों ने नेशनल हाईवे 309 के किनारे बफर क्षेत्र से 6 सागौन के वृक्षों का अवैध कटान किया था. इस घटना के बाद पार्क प्रशासन में हड़कंप मच गया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए निदेशक डॉ. साकेत बडोला ने तत्काल जांच के आदेश दिए थे. जांच का जिम्मा पार्क वार्डन अमित ग्वासाकोटी को सौंपा गया था.

फरहाद के तस्करी नेटवर्क की कुंडली खंगाली जा रही है: प्रारंभिक जांच में पता चला कि घटना में शामिल तस्कर स्योहारा, जिला बिजनौर (उत्तर प्रदेश) के रहने वाले हैं. घटना के तुरंत बाद कॉर्बेट प्रशासन ने मुखबिरों की मदद से स्योहारा में छापेमारी कर एक आरा मशीन से 10 अवैध सागौन के गिल्टे बरामद किए थे. आरा मशीन चालक के खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है. पार्क वार्डन अमित ग्वासकोटी ने बताया कि फरहाद खान की गिरफ्तारी के साथ इस तस्करी नेटवर्क के अन्य सदस्यों के नाम भी सामने आए हैं. फरहाद ने पूछताछ के दौरान अपने कई साथियों के नाम बताए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है. कोर्ट ने वन तस्कर फरहाद को रिमांड पर भेजा: गिरफ्तारी के बाद फरहाद खान को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है. पार्क प्रशासन का कहना है कि रिमांड के दौरान उससे गहन पूछताछ की जाएगी, ताकि पूरे तस्कर गिरोह का खुलासा हो सके. यह मामला इसलिए भी बेहद गंभीर माना जा रहा है क्योंकि यह कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के भीतर संरक्षित क्षेत्र में घुसकर की गई पहली बड़ी वन तस्करी की घटना है. तस्करों ने सागौन जैसे कीमती पेड़ों को काटकर अज्ञात स्थानों तक पहुंचा दिया था. कार्बेट टाइगर रिजर्व में ड्रोन से हो रही निगरानी: पार्क प्रशासन ने अब रिजर्व क्षेत्र में गश्त और निगरानी बढ़ा दी है. ड्रोन से निगरानी के अलावा फील्ड स्टाफ की गश्ती टीमों को भी सतर्क कर दिया गया है. पार्क वार्डन अमित ग्वासकोटी ने कहा कि हमारी टीम लगातार तस्करों की तलाश में दबिश दे रही है. इस गिरोह में शामिल सभी आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर न्याय के कठघरे में खड़ा किया जाएगा. संरक्षित क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी. गौरतलब है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, देश का सबसे पुराना नेशनल पार्क है. यहां की जैव विविधता को बचाने के लिए यह कार्रवाई बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है. फिलहाल फरहाद खान की गिरफ्तारी ने प्रशासन को राहत दी है, लेकिन तस्करी नेटवर्क की पूरी जड़ तक पहुंचना अब अगली चुनौती है. हरा सोना है सागौन: एक सागौन का पेड़ वयस्क होने में करीब 50 साल लेता है. परिपक्व होने के बाद इसकी लकड़ी की मात्रा लगभग 1.5 से 2 घनमीटर होती है. बाजार में सागौन की लकड़ी की कीमत 40 हजार रुपये प्रति घनमीटर से भी ज्यादा है. यानी एक परिपक्व सागौन का पेड़ लाखों रुपये की संपत्ति बन जाता है. यही वजह है कि सागौन को हरित सोना भी कहा जाता है. पर्यावरण के लिहाज से भी सागौन बेहद मूल्यवान है.

