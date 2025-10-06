हजारीबाग में निकाली गई पर्यावरण बचाओ साइकिल यात्रा, दूधमटिया वन महोत्सव के तहत लगेगा मेला
पर्यावरण बचाने और उसे संरक्षित करने के लिए हजारीबाग में साइकिल यात्रा निकाली गई. जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता, विद्यार्थी समेत कई लोग शामिल हुए.
Published : October 6, 2025 at 3:59 PM IST
हजारीबाग: पर्यावरण को बेहतर रखने और जंगल बचाने की मुहिम से लोगों को जोड़ने के लिए 'पर्यावरण बचाओ साइकिल यात्रा' निकाली गई. 25 किलोमीटर की ये यात्रा, कनहरी पहाड़ी की तलहटी से दुधमटिया जंगल तक पहुंची. दुधमटिया में उजड़े जंगल को बचाने की मुहिम के उपलक्ष्य में हर साल यहां पर्यावरण मेला लगता है.
लोगों को पॉल्यूशन फ्री माहौल के लिए जागरूक करना
यह पर्यावरण मेला सात अक्टूबर को हर साल आयोजित किया जाता है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए पूर्व संध्या पर हर साल साइकिल यात्रा निकाली जाती है ताकि इस साइकिल यात्रा से लोगों को पॉल्यूशन फ्री व्हीकल साइकिल से चलने के लिए प्रेरित किया जा सके. इसके साथ ही पर्यावरण बचाने का संदेश भी लोगों को दिया जाता है.
यात्रा में सामाजिक कार्यकर्ता, विद्यार्थी, एनसीसी कैडेट, पर्यावरण प्रेमी एनएसएस स्वयंसेवक शामिल हुए. यात्रा का आयोजन दूध मटिया पर्यावरण मेला आयोजकों ने पूर्वी वन प्रमंडल के साथ मिलकर किया है.
सात अक्टूबर को दूधमटिया में आयोजित होने वाले वृक्ष रक्षाबंधन सह पर्यावरण मेला के पूर्व यात्रा निकाली गई. उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह, डीएफओ विकास कुमार उज्ज्वल समेत कई पदाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर साइकिल यात्रा की शुरुआत की है: दिनेश खंडेलवाल, यात्रा के संयोजक
रैली में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, युवा, सामाजिक संगठन तथा वन विभाग के कर्मी शामिल हुए. प्रतिभागियों ने 'स्वच्छ हवा, हरित धरा', 'साइकिल चलाओ, प्रदूषण भगाओ' जैसे नारे लगाकर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया. रैली के बाद उपायुक्त एवं जिला वन अधिकारियों ने वन विभाग द्वारा नव निर्मित बायोडायवर्सिटी पार्क का भ्रमण कर विभिन्न प्रजातियों के पौधों, औषधीय वनस्पतियों एवं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित व्यवस्थाओं का अवलोकन किया.
पर्यावरण संरक्षण हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है. साइकिल चलाने से न केवल प्रदूषण घटता है बल्कि यह स्वस्थ जीवनशैली को भी प्रोत्साहित करता है. आम जनों से पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण और साइकिल जैसे पर्यावरण अनुकूल साधनों के उपयोग का आग्रह है: शशि प्रकाश सिंह, उपायुक्त
दरअसल हजारीबाग में सालों पहले जंगल को बचाने की जो मुहिम शुरू हुई थी, उसे कई जिला ने अपनाया है. यही नहीं झारखंड से बाहर भी यह मुहिम पहुंची है. जिसका यह नतीजा हुआ है कि वृक्षों की संख्या में वृद्धि हुई है. हजारीबाग के टाटी झरिया प्रखंड अंतर्गत दूधमटिया जंगल में जहां कभी जंगल माफिया का राज चलता था. अंधाधुंध पेड़ की कटाई होती थी. आज वहां हरियाली है. रक्षाबंधन परंपरा की शुरुआत भी इसी जंगल से हुई है.
