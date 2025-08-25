ETV Bharat / state

अलवर में जलसंकट: मंत्री बोले- निराकरण के लिए नटनी का बारा से जयसमंद बांध भरने का करेंगे प्रयास - EFFORTS TO SOLVE WATER CRISIS

संजय शर्मा ने कहा कि अलवर को पर्याप्त पानी के लिए जयसमंद बांध भरना जरूरी है. नटनी के बारा से पानी लाने की कोशिश करेंगे.

Sanjay Sharma, Forest and Environment Minister
संजय शर्मा, वन एवं पर्यावरण मंत्री (ETV Bharat Alwar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 25, 2025 at 3:40 PM IST

3 Min Read

अलवर: वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि अलवर शहर की पानी की समस्या दूर करने के लिए ऐतिहासिक जयसमंद बांध भरने के प्रयास करेंगे. इसके लिए मुख्यमंत्री से नटनी का बारा से पानी लेकर रियासतकालीन संधि में बदलाव का अनुरोध करेंगे. भरतपुर जिले में अब चम्बल का पानी पर्याप्त मात्रा में पहुंच रहा है. ऐसे में नटनी का बारा से निकलने वाले पानी की वहां जरूरत नहीं रही. इस पानी को नहर के जरिए जयसमंद बांध में लाकर अलवर की पेयजल किल्लत दूर करने के प्रयास करेंगे.

वन मंत्री संजय शर्मा ने सोमवार को मीडिया से चर्चा में कहा कि इस साल इंद्रदेव प्रदेश पर मेहरबान हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पद संभालने के बाद दो साल से राजस्थान में अच्छी बारिश हो रही है. इससे कई जिलों में बांध भर चुके हैं. अलवर शहर का जल संकट दूर करने के लिए जयसमंद बांध का भरना जरूरी है. इसके लिए जरूरी है कि नटनी का बारा का पानी जयसमंद बांध पहुंचाया जाए. मंत्री ने कहा कि जयसमंद बांध के भराव क्षेत्र से पिछले साल अतिक्रमण हटाए गए. अब नटनी का बारा का पानी जयसमंद में लाना जरूरी है. इसके लिए अलवर व भरतपुर रियासतों के बीच पूर्व की जलसंधि में बदलाव की जरुरत पड़ेगी.

वन मंत्री संजय शर्मा बोले... (ETV Bharat Alwar)

पढ़ें: वन मंत्री का बड़ा आरोप: सिलीसेढ़ का पानी अलवर लाने के विरोध के पीछे कांग्रेस के एक बड़े नेता का हाथ - FOREST MINISTER SANJAY SHARMA

रियासतकालीन संधि में बदलाव की जरूरत: वन मंत्री शर्मा ने कहा कि नटनी का बारा का पूरा पानी जयसमंद में लाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से आग्रह करेंगे कि रियासतकालीन संधि में बदलाव किया जाए. भरतपुर जिले के बॉर्डर तक चम्बल के पानी की आवक हो रही है. भरतपुर को नटनी का बारा के पानी की जरूरत नहीं है. नटनी का बारा का पूरा पानी जयसमंद बांध में छोड़े जाना चाहिए. इसे जयसमंद तक ले जाने के लिए पक्की नहर के निर्माण की जरूरत है. मुख्यमंत्री ने बजट में इस नहर के लिए 40 करोड़ का प्रावधान किया है. इस नहर के निर्माण को लेकर एसीएस से बात हुई. उन्होंने बताया कि नहर निर्माण के टेंडर जल्द खुलने वाले हैं. इसके बाद नटनी का बारा से जयसमंद बांध तक पक्की नहर का निर्माण जल्द शुरू होगा.

ईआरसीपी का पानी आने में लगेगा समय: मंत्री संजय शर्मा ने बताया कि अलवर की पेयजल समस्या का स्थायी निराकरण ईआरसीपी योजना से हो सकेगा, लेकिन ईआरसीपी का पानी अलवर आने में समय लगेगा. इसके लिए सवाई माधोपुर जिले में डूंगरी बांध बनाया जाना है, लेकिन वहां कुछ ग्रामीण विरोध में हैं. वहां के विधायक एवं कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ग्रामीणों से समझाइश कर डूंगरी बांध निर्माण की बाधा दूर करने का प्रयास कर रहे हैं. जयसमंद बांध ईआरसीपी के पानी से भरेगा. इससे अलवर शहर की पेयजल समस्या का निराकरण हो सकेगा.

अलवर: वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि अलवर शहर की पानी की समस्या दूर करने के लिए ऐतिहासिक जयसमंद बांध भरने के प्रयास करेंगे. इसके लिए मुख्यमंत्री से नटनी का बारा से पानी लेकर रियासतकालीन संधि में बदलाव का अनुरोध करेंगे. भरतपुर जिले में अब चम्बल का पानी पर्याप्त मात्रा में पहुंच रहा है. ऐसे में नटनी का बारा से निकलने वाले पानी की वहां जरूरत नहीं रही. इस पानी को नहर के जरिए जयसमंद बांध में लाकर अलवर की पेयजल किल्लत दूर करने के प्रयास करेंगे.

वन मंत्री संजय शर्मा ने सोमवार को मीडिया से चर्चा में कहा कि इस साल इंद्रदेव प्रदेश पर मेहरबान हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पद संभालने के बाद दो साल से राजस्थान में अच्छी बारिश हो रही है. इससे कई जिलों में बांध भर चुके हैं. अलवर शहर का जल संकट दूर करने के लिए जयसमंद बांध का भरना जरूरी है. इसके लिए जरूरी है कि नटनी का बारा का पानी जयसमंद बांध पहुंचाया जाए. मंत्री ने कहा कि जयसमंद बांध के भराव क्षेत्र से पिछले साल अतिक्रमण हटाए गए. अब नटनी का बारा का पानी जयसमंद में लाना जरूरी है. इसके लिए अलवर व भरतपुर रियासतों के बीच पूर्व की जलसंधि में बदलाव की जरुरत पड़ेगी.

वन मंत्री संजय शर्मा बोले... (ETV Bharat Alwar)

पढ़ें: वन मंत्री का बड़ा आरोप: सिलीसेढ़ का पानी अलवर लाने के विरोध के पीछे कांग्रेस के एक बड़े नेता का हाथ - FOREST MINISTER SANJAY SHARMA

रियासतकालीन संधि में बदलाव की जरूरत: वन मंत्री शर्मा ने कहा कि नटनी का बारा का पूरा पानी जयसमंद में लाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से आग्रह करेंगे कि रियासतकालीन संधि में बदलाव किया जाए. भरतपुर जिले के बॉर्डर तक चम्बल के पानी की आवक हो रही है. भरतपुर को नटनी का बारा के पानी की जरूरत नहीं है. नटनी का बारा का पूरा पानी जयसमंद बांध में छोड़े जाना चाहिए. इसे जयसमंद तक ले जाने के लिए पक्की नहर के निर्माण की जरूरत है. मुख्यमंत्री ने बजट में इस नहर के लिए 40 करोड़ का प्रावधान किया है. इस नहर के निर्माण को लेकर एसीएस से बात हुई. उन्होंने बताया कि नहर निर्माण के टेंडर जल्द खुलने वाले हैं. इसके बाद नटनी का बारा से जयसमंद बांध तक पक्की नहर का निर्माण जल्द शुरू होगा.

ईआरसीपी का पानी आने में लगेगा समय: मंत्री संजय शर्मा ने बताया कि अलवर की पेयजल समस्या का स्थायी निराकरण ईआरसीपी योजना से हो सकेगा, लेकिन ईआरसीपी का पानी अलवर आने में समय लगेगा. इसके लिए सवाई माधोपुर जिले में डूंगरी बांध बनाया जाना है, लेकिन वहां कुछ ग्रामीण विरोध में हैं. वहां के विधायक एवं कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ग्रामीणों से समझाइश कर डूंगरी बांध निर्माण की बाधा दूर करने का प्रयास कर रहे हैं. जयसमंद बांध ईआरसीपी के पानी से भरेगा. इससे अलवर शहर की पेयजल समस्या का निराकरण हो सकेगा.

For All Latest Updates

TAGGED:

FOREST MINISTER SANJAY SHARMAEFFORTS TO FILL JAISAMAND DAMNEED FOR CHANGES IN TREATYWILL TAKE TIME FOR ERCP WATEREFFORTS TO SOLVE WATER CRISIS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

राजस्थान सरकार पर कांग्रेस ने लगाया नगरीय निकायों के डिमोशन का आरोप, UDH मंत्री ने किया पलटवार

भारत वहीं से तेल खरीदेगा जहां उसे सबसे अच्छा सौदा मिलेगा: रूस में भारतीय दूत

देश के किस रूट और राज्य तक नहीं पहुंची वंदे भारत?, जानें वजह

शाहपुरा में श्वानों से क्रूरता, 6 सदस्यों को किया निलंबित, जानिए पूरा मामला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.