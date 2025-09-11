ETV Bharat / state

राजस्थान में वन कर्मियों को बड़ी सौगात: वन शहीदों के परिवार को अब मिलेंगे 1 करोड़ रुपए, हर जिले में बनेगा शहीद स्मारक

राजस्थान में बाघों की संख्या में पर्याप्त बढ़ोतरी हुई है. प्रदेश से अब बाघ दूसरे राज्यों में भी भेजे जा सकेंगे.

National Forest Worker Martyrs Day
राष्ट्रीय वन कर्मी शहीद दिवस के मौके पर वन मंत्री संजय शर्मा (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 11, 2025 at 7:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राष्ट्रीय वन कर्मी शहीद दिवस के मौके पर वन मंत्री संजय शर्मा ने बड़ा ऐलान किया. अब शहीद वनकर्मियों के परिवार को 20 लाख के बजाय 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी. साथ ही राज्य के हर जिला मुख्यालय पर शहीद स्मारक बनाए जाएंगे. मंत्री ने जयपुर के जलमहल के सामने स्थित शहीद स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में वनकर्मियों के बलिदान को याद करते हुए यह घोषणा की.

वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि वनकर्मी जंगलों की रक्षा करते हुए और बजरी माफियाओं से लड़ते हुए अपनी शहादत देते हैं. वे अपनी जान की परवाह किए बगैर काम करते हैं, इसलिए सरकार वन कर्मचारियों के लिए कुछ पॉलिसी लेकर आई है. जंगल की सुरक्षा करते हुए जान देने वाले वनकर्मी को पहले 20 लाख रुपए मिलते थे. अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रेरणा से शहीद को एक करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी.

पढ़ें: वन मंत्री का बयान: प्रदेश में अब तक रोपे 7 करोड़ 91 लाख पौधे, वनकर्मियों को हथियार चलाने की अनुमति मिलेगी

प्रत्येक जिले में बनेगा वन शहीद स्मारक: वन मंत्री ने कहा कि कर्मचारी लगातार वेतन और भत्ते में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं. सभी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से बात की है. कर्मचारियों की मांग है कि जंगल में वनों की सुरक्षा करते हुए जान देने वाले कर्मचारियों को शहीद का दर्जा दिया जाए. इसके लिए मुख्यमंत्री से आग्रह किया गया है. मूलभूत मांगों को पूरा करने की कोशिश की जा रही है. वन मंत्री ने कहा कि जिस तरह से जयपुर में वन कर्मियों के लिए शहीद स्मारक बना हुआ है, ऐसा ही प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर वन शहीद स्मारक बनाया जाएगा.

National Forest Worker Martyrs Day
वन शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की गई (ETV Bharat Jaipur)

प्रदेश में लगाए 11.5 करोड़ पौधे: मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 11.5 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य पूरा किया जा चुका है. लगाए गए पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है. वन मंत्री ने बाघ संरक्षण में मिली सफलता की चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में बाघों की संख्या में सुखद वृद्धि हुई है. पहले हम दूसरे राज्यों से बाघ लाते थे, लेकिन अब आने वाले वर्षों में हम दूसरे राज्यों को बाघ भेजने की स्थिति में होंगे. कार्यक्रम के दौरान, वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में वनों की रक्षा करते हुए लगभग 22 वन कर्मी शहीद हो चुके हैं. शहीदों की स्मृति में दो मिनट का मौन रखा गया और सभी को वनों की रक्षा का संकल्प लेने का संदेश दिया गया. इस मौके पर वन मंत्री शर्मा, वन विभाग के एसीएस आनंद कुमार, चीफ वाइल्डलाइफ वार्डन शिखा मेहरा और पीसीसीएफ पवन उपाध्याय सहित वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने शहीद वन कर्मियों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी. इस मौके पर पौधरोपण भी किया गया.

National Forest Worker Martyrs Day
जयपुर का राष्ट्रीय वन शहीद स्मारक (ETV Bharat Jaipur)

For All Latest Updates

TAGGED:

FOREST MARTYRS RECEIVE 1 CROREMINISTER SANJAY SHARMAमुख्यमंत्री भजनलाल शर्माNATIONAL FOREST WORKER MARTYRS DAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ADR Reports: दानवीरों ने भरा रिजनल पार्टियों का खजाना, जानें कितना कमाया और गंवाया

दिवाली पर मुंबई से बनारस और वडोदरा से गोरखपुर के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, कोटा के यात्रियों को मिलेगा फायदा

फेक न्यूज लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा, मीडिया संस्थानों को रखना होगा फैक्ट चेक मैकेनिज्म: संसदीय समिति की सिफारिश

NASA की बड़ी खोज, मंगल ग्रह पर मिला जीवन के संकेतों वाला सैंपल!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.