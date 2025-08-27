अलवर: वन मंत्री संजय शर्मा ने प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली पर पानी की योजनाओं के नाम पर अलवर शहरवासियों को गुमराह करने का आरोप लगाया है. उन्होंने दावा किया कि जिस चम्बल परियोजना से अलवर शहर को पानी दिलाने का सात साल पहले जूली ने वादा किया था, उस योजना में अलवर का नाम तक शामिल नहीं है. मंत्री शर्मा ने कहा कि उस समय जूली ने चुनाव प्रचार के दौरान दावा किया था कि नगर परिषद चुनाव की आचार संहिता हटते ही तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व कांग्रेस नेता भंवर जितेन्द्र सिंह शिलान्यास करेंगे, जो आज तक नहीं हुआ. उन्होंने स्पष्ट किया कि अलवर शहर में पानी सिलीसेढ़ योजना का ही आएगा और इसके लिए चाहे कोई भी तरीका हो, राजी या गैर-राजी, उसे अपनाया जाएगा.

वन मंत्री शर्मा बुधवार को अलवर के मिनी सचिवालय में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे. उन्होंने सिलीसेढ़ योजना का बचाव करते हुए कहा कि क्षेत्र में लगभग 900 बोरिंग चलने के बाद भी झील का पानी नहीं सूखा है, इसलिए मात्र 35 बोरिंग से झील सूखने का कांग्रेसी सरपंचों का तर्क निराधार है. उन्होंने आरोप लगाया कि एक बड़े नेता के कहने पर ही कांग्रेस के सरपंचों ने बोरिंग का विरोध किया.

वन मंत्री संजय शर्मा (ETV Bharat Alwar)

मंत्री ने कहा कि अच्छी बारिश के कारण फिलहाल भूजल स्तर ठीक है, लेकिन पेयजल की दीर्घकालिक जरूरत को पूरा करने के लिए सिलीसेढ़ से पानी लाना अनिवार्य है. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहले ही इस परियोजना का शिलान्यास कर चुके हैं. साथ ही, ईआरसीपी योजना का पानी अलवर में 2029 तक आने की उम्मीद है.

कांग्रेस नेताओं पर झूठ बोलने का आरोप: वन मंत्री शर्मा ने कांग्रेस नेताओं पर झूठ बोलने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि वर्तमान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सात साल पहले ही कहा था कि चम्बल परियोजना का पानी अलवर शहर में आएगा और यह भी कहा था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व कांग्रेस नेता जितेन्द्र सिंह इस परियोजना का शिलान्यास करेंगे, जबकि हकीकत यह थी कि चम्बल परियोजना में अलवर शहर का नाम तक नहीं था. वन मंत्री ने कहा कि अब वे प्रयास कर रहे हैं कि चम्बल परियोजना में अलवर शहर का नाम शामिल कराया जाए. इसके लिए मुख्यमंत्री से भी बात की गई है. इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष जूली ने ईसरदा बांध का पानी अलवर में लाने की बात कही थी, लेकिन तब के जलदाय मंत्री महेश शर्मा ने विधानसभा में मेरे एक प्रश्न के जवाब में कहा था कि सरप्लस होने पर ही पानी मिल सकेगा.

मंत्रिमंडल विस्तार सीएम का विशेषाधिकार: मंत्री शर्मा ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पार्टी में कोई खींचतान नहीं है. यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है. खैरथल-तिजारा जिले का नाम बदलकर भर्तृहरि नगर किए जाने का उन्होंने स्वागत किया. सरिस्का के सीटीएच मामले पर उन्होंने कहा कि निर्धारण नियमानुसार हुआ है और मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है. उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वह बिहार में एसआइआर का विरोध कर रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का नेतृत्व अपनी गिरेबान में झांके कि पहले उनके समय किस तरह बैलेट के समय कांग्रेस व उनके सहयोगी दल बूथ कैप्चर करते थे. उन्हें चुनाव आयोग के मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहिए.