कोरिया में जंगल की जमीन पर अतिक्रमण, ग्राम सरईगहना के लोगों ने की वन विभाग से शिकायत

एमसीबी: कोरिया जिले के ग्राम सरईगहना में वन विभाग के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी है. ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ग्राम चिल्का के दो लोग जंगल की जमीन पर कब्जा कर खेती कर रहे हैं. वहीं, वन विभाग की टीम के समझाने के बावजूद जंगल में अतिक्रमण जारी है. ग्राम सरईगहना के ग्रामीणों ने वनमंडलाधिकारी (DFO) को आवेदन देकर तत्काल कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है. ग्रामीणों का आरोप है कि चिल्का के दो व्यक्ति जंगल की जमीन पर कब्जा कर खेती बाड़ी कर रहे हैं, और बार-बार मना करने के बावजूद वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे.

जंगल की कटाई कर जंगल की जमीन पर खेती: ओदरहिया और बगई गढ़ा जंगल में अवैध अतिक्रमण का मामला एक बार फिर गरमा गया है. ग्रामीणों ने बताया कि ओदरहिया जंगल क्षेत्र में लगातार पेड़ों की कटाई की जा रही है. स्थिति यह है कि अतिक्रमणकारियों ने खेती के लिए जमीन समतल करने का काम भी शुरू कर दिया है. जंगल की कटाई करने और जंगल की जमीन पर खेती करने वालों को कई बार गांव वालों ने मिलकर समझाया. गांव वालों का कहना है कि उनके समझाने के बाद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे. पूर्व में उनकी हरकतों के चलते ही उनके अवैध घरों को जेसीबी की मदद से जमींदोज किया गया लेकिन वो फिर अतिक्रमण पर उतारू हैं.