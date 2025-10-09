कोरिया में जंगल की जमीन पर अतिक्रमण, ग्राम सरईगहना के लोगों ने की वन विभाग से शिकायत
ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ ग्रामीण लगातार जंगल में पेड़ों की कटाई कर रहे हैं. जंगल की जमीन पर खेती बाड़ी कर रहे हैं.
Published : October 9, 2025 at 9:34 AM IST
एमसीबी: कोरिया जिले के ग्राम सरईगहना में वन विभाग के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी है. ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ग्राम चिल्का के दो लोग जंगल की जमीन पर कब्जा कर खेती कर रहे हैं. वहीं, वन विभाग की टीम के समझाने के बावजूद जंगल में अतिक्रमण जारी है. ग्राम सरईगहना के ग्रामीणों ने वनमंडलाधिकारी (DFO) को आवेदन देकर तत्काल कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है. ग्रामीणों का आरोप है कि चिल्का के दो व्यक्ति जंगल की जमीन पर कब्जा कर खेती बाड़ी कर रहे हैं, और बार-बार मना करने के बावजूद वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे.
जंगल की कटाई कर जंगल की जमीन पर खेती: ओदरहिया और बगई गढ़ा जंगल में अवैध अतिक्रमण का मामला एक बार फिर गरमा गया है. ग्रामीणों ने बताया कि ओदरहिया जंगल क्षेत्र में लगातार पेड़ों की कटाई की जा रही है. स्थिति यह है कि अतिक्रमणकारियों ने खेती के लिए जमीन समतल करने का काम भी शुरू कर दिया है. जंगल की कटाई करने और जंगल की जमीन पर खेती करने वालों को कई बार गांव वालों ने मिलकर समझाया. गांव वालों का कहना है कि उनके समझाने के बाद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे. पूर्व में उनकी हरकतों के चलते ही उनके अवैध घरों को जेसीबी की मदद से जमींदोज किया गया लेकिन वो फिर अतिक्रमण पर उतारू हैं.
संबंधित जंगल ग्राम सरईगहना की सीमाओं में आता है, और यहां के ग्रामीणों का निस्तार (लकड़ी, चारा, इंधन आदि) इसी जंगल से होता है. ऐसे में बाहरी लोगों द्वारा कब्जा किया जाना न केवल अवैध है, बल्कि ग्रामीणों की आजीविका के लिए भी खतरा बनता जा रहा है: शिवमंगललाल पाव, ग्रामीण
अतिक्रमण करने वालों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह के मामलों पर रोक लग सके. यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई, तो वे सामूहिक रूप से आंदोलन करने को मजबूर होंगे: ग्रामीण
वन विभाग को चाहिए कि वह अतिक्रमण की जांच करे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे. वन विभाग को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जंगल की जमीन पर कोई भी अतिक्रमण न हो और जंगल की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएं: रामदीन, महिला सरपंच पति
डीएफओ की चेतावनी: वनमण्डल के वनमण्डलाधिकारी चन्द्रशेखर शंकर सिंह परदेशी ने सख्त लहजे में कहा कि वन विभाग के किसी भी कर्मचारी द्वारा अवैध गतिविधियों में शामिल पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि जो भी कर्मचारी गलत काम करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी वनमण्डलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि उनकी प्राथमिकता वन विभाग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और ईमानदारी बनाए रखना है.