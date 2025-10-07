ETV Bharat / state

हजारीबाग के दूधमटिया जंगल में मनाया गया वन महोत्सव, लोगों ने पेड़ों पर लाल कपड़ा बांध लिया सौगंध

हजारीबाग के दूधमटिया जंगल में पेड़ों पर बांधे गए लाल कपड़े. ( फोटो-ईटीवी भारत )

हजारीबाग: सेवानिवृत्त शिक्षक महादेव महतो का प्रयास रंग ला रहा है. उनके बताए रास्ते पर छह राज्य के लोग चल रहे हैं. कई जगह उनकी सोच के आधार पर वन महोत्सव मनाया जा रहा है. इसका परिणाम यह हुआ कि वृक्षों की रक्षा आम लोग कर रहे हैं. 1999 से टाटीझरिया के दूधमटिया में वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी. महादेव महतो ने वृक्ष रक्षाबंधन की शुरुआत की थी.

1999 में शुरू हुआ था वन महोत्सव

वृक्षों में ही संसार बस है. कुछ इसी उद्देश्य के साथ हजारीबाग में 1999 में टाटीझरिया के दूधमटिया में वन महोत्सव शुरू किया गया था. सेवानिवृत्त शिक्षक महादेव महतो की छोटी सी पहल 6 राज्यों में अपनी पहचान बना ली है. टाटीझरिया के दूधमटिया जंगल से ही वृक्ष रक्षाबंधन की शुरुआत की गई थी. धीरे-धीरे रक्षाबंधन का कार्यक्रम दूधमटिया जंगल से निकलकर कई गांव तक पहुंचा. धीरे-धीरे वृक्ष रक्षाबंधन 6 राज्यों तक पहुंच चुका है. अब वृक्षों की रक्षा आम जनता करते हैं.

हजारीबाग में वन महोत्सव में शामिल संस्था के लोगों, पदाधिकारी और स्थानीय लोगों का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

7 अक्टूबर को मनाया जाता है वन महोत्सव

कई राज्यों में वन महोत्सव का आयोजन होता है. हजारीबाग के टाटीझरिया प्रखंड के दूधमटिया जंगल में 7 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष वन महोत्सव का आयोजन किया जाता है. वन महोत्सव के दौरान रक्षाबंधन की परंपरा की शुरुआत की गई है. हजारीबाग के टाटीझरिया से 1999 में शिक्षक महादेव महतो ने इसकी शुरुआत की थी.

हजारीबाग में वन महोत्सव पर पारंपरिक नृत्य करते कलाकार. (फोटो-ईटीवी भारत)

पेड़ों की कटाई रोकने की मुहिम

उन्होंने अपने क्षेत्र में पेड़ की अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए अपने कुछ मित्रों के साथ इस मुहिम की शुरुआत की थी. जिसमें गांव के लोगों को गीत गाकर जागरूक किया जाता था. साथ ही ग्रामीण वृक्षों का रक्षाबंधन करते थे. यह कसम खाते थे कि उसे पेड़ की रक्षा करेंगे. अगर कोई पेड़ काटने आएगा तो उसका विरोध किया जाएगा. आज यह परंपरा कई राज्यों तक पहुंच चुका है. महादेव महतो ने जिस परंपरा की शुरुआत की थी वह आज गांव-गांव तक पहुंच गया है.