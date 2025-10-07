हजारीबाग के दूधमटिया जंगल में मनाया गया वन महोत्सव, लोगों ने पेड़ों पर लाल कपड़ा बांध लिया सौगंध
हजारीबाग में वन महोत्सव मनाया गया. पेड़ों की कटाई रोकने के लिए इस मुहिम की शुरुआत की गई थी.
Published : October 7, 2025 at 7:45 PM IST
हजारीबाग: सेवानिवृत्त शिक्षक महादेव महतो का प्रयास रंग ला रहा है. उनके बताए रास्ते पर छह राज्य के लोग चल रहे हैं. कई जगह उनकी सोच के आधार पर वन महोत्सव मनाया जा रहा है. इसका परिणाम यह हुआ कि वृक्षों की रक्षा आम लोग कर रहे हैं. 1999 से टाटीझरिया के दूधमटिया में वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी. महादेव महतो ने वृक्ष रक्षाबंधन की शुरुआत की थी.
1999 में शुरू हुआ था वन महोत्सव
वृक्षों में ही संसार बस है. कुछ इसी उद्देश्य के साथ हजारीबाग में 1999 में टाटीझरिया के दूधमटिया में वन महोत्सव शुरू किया गया था. सेवानिवृत्त शिक्षक महादेव महतो की छोटी सी पहल 6 राज्यों में अपनी पहचान बना ली है. टाटीझरिया के दूधमटिया जंगल से ही वृक्ष रक्षाबंधन की शुरुआत की गई थी. धीरे-धीरे रक्षाबंधन का कार्यक्रम दूधमटिया जंगल से निकलकर कई गांव तक पहुंचा. धीरे-धीरे वृक्ष रक्षाबंधन 6 राज्यों तक पहुंच चुका है. अब वृक्षों की रक्षा आम जनता करते हैं.
7 अक्टूबर को मनाया जाता है वन महोत्सव
कई राज्यों में वन महोत्सव का आयोजन होता है. हजारीबाग के टाटीझरिया प्रखंड के दूधमटिया जंगल में 7 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष वन महोत्सव का आयोजन किया जाता है. वन महोत्सव के दौरान रक्षाबंधन की परंपरा की शुरुआत की गई है. हजारीबाग के टाटीझरिया से 1999 में शिक्षक महादेव महतो ने इसकी शुरुआत की थी.
पेड़ों की कटाई रोकने की मुहिम
उन्होंने अपने क्षेत्र में पेड़ की अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए अपने कुछ मित्रों के साथ इस मुहिम की शुरुआत की थी. जिसमें गांव के लोगों को गीत गाकर जागरूक किया जाता था. साथ ही ग्रामीण वृक्षों का रक्षाबंधन करते थे. यह कसम खाते थे कि उसे पेड़ की रक्षा करेंगे. अगर कोई पेड़ काटने आएगा तो उसका विरोध किया जाएगा. आज यह परंपरा कई राज्यों तक पहुंच चुका है. महादेव महतो ने जिस परंपरा की शुरुआत की थी वह आज गांव-गांव तक पहुंच गया है.
वन रक्षा को पूजा से जोड़ा
महादेव महतो ने वन रक्षा को पूजा से जोड़ा. वन देवी की पूजा की शुरुआत की गई .यह बताया गया कि वनदेवी ही वन की रक्षा करती हैं. वन देवी की पूजा करना हर एक ग्रामीण का दायित्व है. उनकी इस पहल का असर हुआ कि जिस जंगल में लकड़ी तस्करों का वर्चस्व था उन्हें वहां से छोड़कर भागना पड़ा. आज दूधमटिया जंगल अपने प्रकृति सुंदरता के लिए पूरे राज्य भर में जाना जाता है. दूर-दराज से भी लोग यहां पहुंचकर इस परंपरा को जानने की कोशिश करते हैं.
पेड़ों पर लाल कपड़ा बांध लोग लेते हैं सौगंध
दूधमटिया वन महोत्सव का आयोजन वन समिति, वन विभाग और ग्रामीणों के सहयोग से होता है. महोत्सव के दिन सबसे पहले वन देवी की पूजा की जाती है. इसके बाद रक्षाबंधन का कार्यक्रम की शुरुआत की गई. हजारीबाग ही नहीं दूर-दराज से पर्यावरण प्रेमी भी कार्यक्रम में पहुंचते हैं. लाल कपड़े का टुकड़ा पेड़ में बांधकर वृक्षों की रक्षा की सौगंध लेते हैं. इस दौरान कई कार्यक्रम का भी आयोजन होता है .झारखंड सरकार वन विभाग की ओर से कई स्टॉल भी लगाए जाते हैं. जो प्रकृति, पेड़-पौधों की सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरूक करता है.
महादेव महतो और उनके शिक्षक मित्रों की पहल के कारण कई जंगल उजड़ने से बच गए. हजारीबाग के टाटीझरिया प्रखंड के दूधमटिया वन महोत्सव कई वन महोत्सव के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया. जरूरत है समाज के हर एक व्यक्ति को वृक्षों को सुरक्षा देने की.
