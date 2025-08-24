ETV Bharat / state

जयपुर के आबादी क्षेत्र में तीन दिन रहा लेपर्ड, गोपालपुरा क्षेत्र की गोशाला से किया रेस्क्यू - LEOPARD CAUGHT IN JAIPUR

वन विभाग को तीन दिन की मशक्कत के बाद गोपालपुरा क्षेत्र से लेपर्ड को रेस्क्यू करने में कामयाबी मिल गई़.

leopard was finally caught
आखिर पकड़ा गया लेपर्ड (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 24, 2025 at 11:13 AM IST

2 Min Read

जयपुर: आखिर तीन दिन बाद रविवार सुबह शहर के गोपालपुरा क्षेत्र से लेपर्ड को रेस्क्यू करने में कामयाबी मिल गई. वन विभाग की टीम ने क्षेत्र की गोशाला से लेपर्ड को ट्रेंकुलाइज किया. लेपर्ड को रेस्क्यू करने के बाद अब मेडिकल किया जाएगा. मेडिकल परीक्षण के बाद जंगल में छोड़ा जाएगा.

क्षेत्रीय वन अधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में टीम ने सफल रेस्क्यू ऑपरेशन किया. तीन दिन पहले मेल लेपर्ड जंगल से निकलकर गोपालपुरा आबादी क्षेत्र में घुस गया था. वन विभाग ने दो शिफ्टों में 24 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला रखा था. क्षेत्रीय वन अधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि गुरुवार को लेपर्ड जंगल से गोपालपुरा पुलिया के पास फैक्ट्री में घुस गया था. सूचना मिलते ही वन विभाग टीम पहुंची. टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. लेपर्ड की सूचना से आसपास दहशत फैल गई. लेपर्ड को रेस्क्यू करना बड़ी चुनौती थी. टीम ने रविवार सुबह लेपर्ड का सफल रेस्क्यू कर लिया.

वरिष्ठ वन्यजीव पशु चिकित्सक डॉ. अरविंद माथुर और डॉ. अशोक तंवर के साथ सहायक वन संरक्षक देवेंद्र सिंह राठौड़, नाका प्रभारी कृष्ण कुमार, राज किशोर योगी, हेतराम गुर्जर आदि ने लेपर्ड को ट्रेंकुलाइज किया. डीएफओ विजयपाल सिंह के निर्देशन में रेस्क्यू ऑपरेशन चला. लेपर्ड को मेडिकल परीक्षण के बाद जंगल में रिलीज करेंगे.

गौरतलब है कि जयपुर में आबादी क्षेत्र में पहले भी कई बार लेपर्ड के मूवमेंट देखे गए. लेपर्ड भोजन-पानी की तलाश में जंगल से निकल आबादी क्षेत्र में आते हैं. हालांकि, वन विभाग ने लेपर्ड को जंगल तक सीमित रखने के कई प्रयास किए. गोपालपुरा, मालवीय नगर समेत विभिन्न इलाकों में लेपर्ड के मूवमेंट हो चुके हैं. पास के झालाना जंगल से लेपर्ड आबादी में पहुंचते हैं.

