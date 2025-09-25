ETV Bharat / state

रामगढ़ में वन विभाग ने दो हाथियों का सफल रेस्क्यू किया, 25 फीट गहरे कुएं में गिर गए थे दोनों

रामगढ़: 25 फीट गहरे कुएं में गिरे दो हाथियों का वन विभाग ने सफल रेस्क्यू किया है. इससे पहले गोला वन क्षेत्र के परसाडीह जंगल के पास हाथी और उसका एक बच्चा कुएं में गिर गया था. हादसे बाद से लगातार हाथियों के चिंघाड़ने की आवाज ग्रामीणों को सुनाई दे रही थी. जब ग्रामीणों ने मौके पर जाकर देखा तो उन्हें पता चला कि कुएं में दो हाथी गिरे हुए थे. इसके बाद देखते ही देखते कुएं के आसपास ग्रामीणों की भीड़ जुटने लगी.

रेस्क्यू कार्य में जुटा वन विभाग

ग्रामीणों द्वारा घटना की जानकारी पुलिस और वन विभाग को दी गई थी. जिसके बाद हाथी और उसके बच्चों को निकालने के लिए रूपरेखा तैयार की गई और वन विभाग ने दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है.

वन विभाग ने दो हाथियों का सफल रेस्क्यू किया (Etv Bharat)

कुछ दिनों से लगातार जारी है हाथियों की चहलकदमी

जानकारी के मुताबिक गांव के दीनाराम मांझी की जमीन पर मनरेगा योजना के तहत 25 फीट गहरा कुआं है. इस क्षेत्र में लगातार हाथियों की चहलकदमी होती रहती है. हाथियों का एक बड़ा झुंड, जिसमें लगभग 12 से ज्यादा हाथी हैं, वह इस इलाके में पिछले 15 दिनों से चहलकदमी कर रहे हैं. हाथी कभी बोकारो चले जाते थे तो कभी रजरप्पा, गोला और आसपास के क्षेत्र के जंगल की ओर निकल जाते थे.