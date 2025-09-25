रामगढ़ में वन विभाग ने दो हाथियों का सफल रेस्क्यू किया, 25 फीट गहरे कुएं में गिर गए थे दोनों

रामगढ़ में वन विभाग ने दो हाथियों का सफल रेस्क्यू किया, 25 फीट गहरे कुएं में गिर गए थे दोनों
रामगढ़ में 25 फीट गहरे कुएं में गिरे दो हाथियों का वन विभाग ने सफल रेस्क्यू किया है.
Published : September 25, 2025 at 2:48 PM IST
रामगढ़: 25 फीट गहरे कुएं में गिरे दो हाथियों का वन विभाग ने सफल रेस्क्यू किया है. इससे पहले गोला वन क्षेत्र के परसाडीह जंगल के पास हाथी और उसका एक बच्चा कुएं में गिर गया था. हादसे बाद से लगातार हाथियों के चिंघाड़ने की आवाज ग्रामीणों को सुनाई दे रही थी. जब ग्रामीणों ने मौके पर जाकर देखा तो उन्हें पता चला कि कुएं में दो हाथी गिरे हुए थे. इसके बाद देखते ही देखते कुएं के आसपास ग्रामीणों की भीड़ जुटने लगी.
रेस्क्यू कार्य में जुटा वन विभाग
ग्रामीणों द्वारा घटना की जानकारी पुलिस और वन विभाग को दी गई थी. जिसके बाद हाथी और उसके बच्चों को निकालने के लिए रूपरेखा तैयार की गई और वन विभाग ने दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है.
कुछ दिनों से लगातार जारी है हाथियों की चहलकदमी
जानकारी के मुताबिक गांव के दीनाराम मांझी की जमीन पर मनरेगा योजना के तहत 25 फीट गहरा कुआं है. इस क्षेत्र में लगातार हाथियों की चहलकदमी होती रहती है. हाथियों का एक बड़ा झुंड, जिसमें लगभग 12 से ज्यादा हाथी हैं, वह इस इलाके में पिछले 15 दिनों से चहलकदमी कर रहे हैं. हाथी कभी बोकारो चले जाते थे तो कभी रजरप्पा, गोला और आसपास के क्षेत्र के जंगल की ओर निकल जाते थे.
कुंए का अंदाजा नहीं लगा पाए हाथी
ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इस क्षेत्र में रात के समय गहरे कुएं का अंदाजा हाथी नहीं लगा सके, जिसके कारण हाथी और उसका बच्चा कुएं में गिर गया था. सबसे अच्छी बात यह रही कि कुएं में पानी कम था, जिसके कारण हाथी और उसके बच्चा सकुशल है. कुएं में हाथी और उसके बच्चे की गिरने की सूचना की खबर जंगल में आग की तरह फैलने लगी. इसके बाद घटना की सूचना वन विभाग को दी गई. वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच चुकी है.
हाथी और उसके बच्चे की गिरने की सूचना मिली थी. जिसके बाद मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची और कुएं में गिरे हाथी और उसके बच्चे को निकालने के लिए कुएं से बाहर तक स्लोप मिट्टी काटकर बनाया गया जिसके बाद दोनों को सुरक्षित कुएं से निकाल वन क्षेत्र की ओर भेज दिया गया है: नीतीश कुमार, वन प्रमंडल पदाधिकारी
