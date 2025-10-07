ETV Bharat / state

अल्मोड़ा: घर में घुसा तेंदुआ, रात भर बाथरूम में रहा बंद, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

अल्मोड़ा शहर में इन दिनों लोग तेंदुए के आतंक से डरे हुए है. सोमवार रात को भी एक तेंदूआ घर में घुस गया था.

अल्मोड़ा में तेंदुए का आतंक. (Etv Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 7, 2025 at 11:54 AM IST

3 Min Read
अल्मोड़ा: उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में इन दिनों जगह-जगह गुलदार की चहलकदमी से लोग दहशत में हैं. मंगलवार को पूर्वी पोखरखाली के पॉश इलाके में एक मकान के बाथरूम में तेंदुआ घुस गया. इसकी जानकारी होने पर घर के लोगों ने बाथरूम का दरवाजा बन कर इसकी सूचना वन विभाग को दी. जिसके बाद वन विभाग की टीम कड़ी मशक्कत के बाद उसे रेस्क्यू कर पिंजरे में डाला. इसके बाद गुलदार को रेस्क्यू सेंटर भेजा गया.

जानकारी के मुताबिक पूर्वी पोखारखाली में पंकज तिवारी का मकान है. इस मकान में उनके किरायेदार सुरेश कुमार रहते है. उन्होंने बताया कि रात में करीब 1.30 बजे कुत्ते काफी हल्ला मचा रहे थे. इसी कारण उनकी नींद खुल गई. बाहर आकर देखा तो कोई नहीं दिखा, उसके बाद फिर कुत्तों का भौंकना भी बंद हो गया. इसके बाद सुरेश कुमार भी कमरे में जाकर सो गए.

सुरेश कुमार ने बताया कि कुछ देर बाद फिर कुत्ते भौंकने लगे तो उन्होंने बाहर जाकर देखा तो लगा कि कहीं पर गुलदार है. पीछे बाथरूम का दरवाजा खुला था. वहां जाकर देखा तो एक कुत्ता खून से लथपथ दिखाई दिया. उसकी ओर गया और बाथरूम में देखा तो वहीं बाथरूम के स्लैब में गुलदार बैठा था, जिसकी पूंछ लटक रही थे. जैसे ही सुरेश वहां गए तो वह खून से लथपथ कुत्ता बाहर की ओर भाग गया.

Almora
बाथरूम में बंद तेंदुए (ETV Bharat)
सुरेश कुमार ने बताया कि उन्होंने कुत्ते के निकलते ही तुरंत बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया. इसके बाद इसकी सूचना सुबह करीब 5 बजे 112 में दी. सूचना के बाद करीब 6 बजे पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. इस दौरान क्षेत्र के लोगों की भीड़ भी जमा हो गई.

पुलिस और वन विभाग की टीम ने बड़ी मशक्कत कर गुलदार को ट्रेंकुलाइज कर बेहोश किया. इसके बाद तुरंत पिंजरा मंगाया और उसे पिंजरे में डालकर रेस्क्यू सेंटर ले गए. वन क्षेत्राधिकारी मोहन राम ने बताया कि पूर्वी पोखारखाली में पंकज तिवारी के मकान में गुलदार घुसने की सूचना पर टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे रेस्क्यू किया. रेस्क्यू किया गया गुलदार 3 से 4 साल का है, उसे उचित उपचार देने के बाद स्वस्थ होने पर दूर उसके प्राकृतिक आवास क्षेत्र में छोड़ दिया जाएगा. वहीं उन्होंने बताया कि क्षेत्र में गुलदारों की संख्या बढ़ गई है.

नगर के विभिन्न स्थानों पर दिखाई दे रहे गुलदार: अल्मोड़ा में लगातार बढ़ रही गुलदारों की संख्या लोगों की दहशत का कारण बना हुआ है. बीते दिनों नगर के चीनखान और गोलनाकरडिया से भी तेंदुओं को पकड़ कर रेस्क्यू किया गया. गोपालधारा, दन्या और त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के पास एल आर साह रोड में भी लोगों ने रामलीला के दौरान गुलदार को घूमते देखा, जिस कारण लोगों में दहशत है. अब लोग रात्रि में बाहर निकलने से डरने लगे हैं.

