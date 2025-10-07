ETV Bharat / state

अल्मोड़ा: घर में घुसा तेंदुआ, रात भर बाथरूम में रहा बंद, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

अल्मोड़ा में तेंदुए का आतंक. ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : October 7, 2025 at 11:54 AM IST 3 Min Read