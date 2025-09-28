जंगलों में तस्करी से लेकर मनी ट्रेल तक पर नजर, एजेंसियों के साथ महकमे ने बनाई ये रणनीति, होगा बड़ा एक्शन

ETV Bharat / state

वन्यजीव तस्करों और अवैध वेनम सेंटर संचालकों को गिरफ्तार करने की योजना
ETV Bharat Uttarakhand Team

September 28, 2025

देहरादून: उत्तराखंड में जंगलों को निशाना बनाने वाले तस्करों के लिए तमाम एजेंसी के साथ मिलकर वन विभाग रणनीति बनाने में जुटा है. इस कड़ी में आपसी सहयोग से वन विभाग, वन्य जीव तस्करों पर कानूनी शिकंजा कसने के साथ उन्हें आर्थिक रूप से तोड़ने जा रहा है. वन विभाग ने न केवल केंद्रीय एजेंसियों के साथ बात की है, बल्कि उत्तराखंड की विभिन्न जांच एजेंसियों से लेकर बाकी राज्यों से भी सहयोग की अपेक्षा की है.

प्रदेश में इन दिनों अवैध वेनम सेंटर का मामला चर्चाओं में है. वेनम सेंटर के संचालक की धरपकड़ के लिए उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों तक भी वन विभाग की टीम दबिश दे रही है. हालांकि, वन विभाग को इसमें कामयाबी नहीं मिल पाई है. इसी तरह राज्य में अक्सर वन्यजीवों के अंगों की तस्करी के मामले भी सामने आते रहे हैं. ये सब प्रकरण वन विभाग के लिए खासे परेशानी भरे रहते हैं. ऐसे ही मामलों पर त्वरित कार्रवाई करने और तस्करी को रोकने के लिए अब उत्तराखंड वन विभाग, केंद्र की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ईडी), राज्य की एसटीएफ और बाकी राज्यों की जांच एजेंसियों के साथ भी मिलकर काम करने जा रही है.

जंगलों में तस्करी से लेकर मनी ट्रेल तक पर नजर

वन विभाग का मानना है कि वन्य जीव अपराधों पर नकल करने के लिए यह रणनीति बेहद ज्यादा कारगर साबित होगी. इसमें खास बात यह है कि न केवल तस्करों को सलाखों के पीछे भेजा जा सकेगा, बल्कि ऐसे अपराध से जुड़े लोगों की आर्थिक रूप से भी कमर तोड़ी जा सकेगी. ऐसा इसलिए क्योंकि इस तरह के मामलों में अब ईडी भी उत्तराखंड वन विभाग के साथ मिलकर काम करेगी. राज्य की एसटीएफ भी ऐसे मामलों की अलग से जांच करके इसकी पूरी जानकारी वन विभाग को देगी.

बड़ी बात यह भी है कि राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीव तस्करी से जुड़े बड़े गैंग भी साफ तौर पर आईडेंटिफाई हो सकेंगे. इससे जुड़े लोगों की भी सूचनाएं तमाम एजेंसियां, वन विभाग के साथ साझा करेंगी और इससे वन विभाग अपने इंटेलिजेंस सिस्टम को बेहतर कर सकेगा. यानी अब वन्यजीव तस्करी को लेकर घटना के बाद ही नहीं बल्कि तस्करी की कोशिशों से पहले भी इन पर नजर रखी जा सकेगी.

उत्तराखंड वन विभाग के एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट (एपीसीसीएफ) वन्यजीव विवेक पांडे बताते हैं कि इसके लिए सभी एजेंसियों के साथ एक दौर की बैठक हो चुकी है, जिसमें वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल से लेकर बाकी एजेंसियों ने भी सूचनाओं को वन विभाग से साझा करने की बात पर सहमति जताई है. यह प्रयास उत्तराखंड वन विभाग के लिए इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रदेश में वन्य जीव बड़ी संख्या में हैं और ऐसी स्थिति में तस्करों की निगाहें राज्य के जंगलों पर भी रहती है.

इस प्रयास में एक महत्वपूर्ण बात भी है कि बाकी राज्यों की वन विभाग की टीम भी सीधे उत्तराखंड के संपर्क में रहेगी और इसे खास तौर पर उन राज्यों से उत्तराखंड को मदद मिल सकती है जिनके बॉर्डर राज्य से मिलते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार उत्तराखंड के टाइगर्स और दूसरे वन्यजीव भी संरक्षित क्षेत्र से बाहर निकलकर उत्तराखंड से बाहर के राज्यों तक भी पहुंच जाते हैं. ऐसे में आपसी तालमेल वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए मददगार साबित होगा.

