लोकगीत गायक मंगलेश डंगवाल को कारण बताओ नोटिस जारी, जानें वजह

मंगलेश डंगवाल की इसी फोटो पर विवाद है ( Photo- ETV Bharat )

Published : October 11, 2025 at 10:39 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड के फेमस लोकगीत गायक मंगलेश डंगवाल एक फोटो को लेकर विवादों में आ गए हैं. खास बात यह है कि इस फोटो के चक्कर में उन्हें वन विभाग ने कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है. आखिर इस फोटो में ऐसा क्या है, कि वन विभाग को उन्हें कारण बताओ नोटिस देना पड़ा. जानिए ईटीवी भारत की रिपोर्ट में.. विवाद में फंसे लोक गायक मंगलेश डंगवाल: माया बांद गीत से उत्तराखंड के संगीत जगत में धूम मचाने वाले मंगलेश डंगवाल इन दिनों अपने सुर या गीत को लेकर नहीं, बल्कि एक ऐसी फोटो को लेकर चर्चाओं में आ गए हैं, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर जमकर हो रही है. दरअसल मंगलेश इस फोटो में ऐसी कार के सामने खड़े हैं जिस पर ब्रांड एंबेसडर वन विभाग लिखा है. सवाल उठ रहा है कि आखिरकार लोकगीत गायक मंगलेश डंगवाल वन विभाग के ब्राड एंबेसडर कब बन गए और क्या कार में इस तरह के बोर्ड को लगाने का उन्हें अधिकार है. वन विभाग 2023 में डंगवाल को सर्टिफिकेट दे चुका है (Photo courtesy: Forest Department)