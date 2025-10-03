ETV Bharat / state

अवैध वेनम सेंटर मामले की जांच पुलिस को देने पर विचार, फरार संचालक के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी

वन विभाग, हरिद्वार में अवैध विष केंद्र की जांच पुलिस को सौंपने पर विचार कर रहा है.

illegal venom centre case
अवैध वेनम सेंटर मामले की जांच पुलिस को देने पर विचार (PHOTO-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 3, 2025 at 8:51 PM IST

देहरादून: हरिद्वार में संचालित अवैध वेनम सेंटर का मामला अब पुलिस के सुपुर्द किया जा सकता है. वन विभाग करीब एक महीने से इस मामले की जांच कर रहा है. लेकिन अभी तक आरोपी संचालक को पकड़ने में सफलता नहीं मिली है. अब विभाग पूरे प्रकरण की जांच और संचालक की तलाश पुलिस को सौंपने पर विचार कर रहा है.

सांपों के जहर का अवैध कारोबार, वन विभाग के लिए अब भी पहेली बना हुआ है. इसकी वजह वो फरार शख्स है, जिसे पिछले 1 महीने से वन विभाग की टीम खोजने में नाकामयाब रही है. हालांकि राजाजी टाइगर रिजर्व और हरिद्वार डिवीजन दोनों ही नितिन नाम के इस संचालक को ढूंढ रहे हैं और उत्तराखंड के बाहर उत्तर प्रदेश और दूसरे प्रदेशों तक भी यह टीम पहुंची है. लेकिन विभाग के इन अधिकारी कर्मचारियों को कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है.

अवैध वेनम सेंटर मामले की जांच पुलिस को देने पर विचार (VIDEO-ETV Bharat)

करीब एक महीने पहले राजधानी में अवैध वेनम सेंटर के संचालन की जानकारी सामने आई थी. इस सेंटर में जहरीले सांपों का जहर अवैध रूप से रखने और उससे व्यापार करने की आशंका जताई गई थी. जानकारी सामने आते ही वन विभाग में हड़कंप मच गया. साथ ही संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की गई.

वन विभाग की कई टीमें अलग-अलग स्थानों पर दबिश दे चुकी हैं. लेकिन आरोपी संचालक का सुराग अब तक नहीं लग पाया है. विभाग की जांच में यह भी सामने आया कि संचालक लंबे समय से इस कारोबार में लिप्त था और सांपों का जहर बेचने का नेटवर्क खड़ा कर चुका था. यही वजह है कि मामले को अब और गंभीर मानते हुए पुलिस को जांच सौंपने की तैयारी हो रही है.

उधर, न्यायालय ने आरोपी संचालक के खिलाफ नॉन-बेलेबल वारंट जारी कर दिया है. वारंट जारी होने के बाद अब आरोपी की तलाश और तेज हो गई है.

वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि इस मामले के सामने आने के बाद से ही फॉरेन वन विभाग हरकत में आया था और जरूरी कार्रवाई की गई है. वन मंत्री ने कहा कि यह कारोबार करने वाला संचालक फिलहाल फरार है और उसके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी किए गया है. ईटीवी भारत ने जब एक महीने से संचालक के नहीं पकड़े जाने पर सवाल पूछा तो वन मंत्री ने कहा कि इस मामले को पुलिस को देने पर फिलहाल विचार किया जा रहा है और जल्द ही इस पर अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा.

