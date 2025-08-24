ETV Bharat / state

युवाओं के लिए अच्छी खबर, वन महकमा कर रहा खिलाड़ियों की तलाश, कमेटियों का किया गठन - PLAYER SELECTION TRIAL

उत्तराखंड में आगामी 28वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं.

Uttarakhand Forest Building
उत्तराखंड वन भवन (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 24, 2025 at 7:03 AM IST

3 Min Read

देहरादून: उत्तराखंड में वन विभाग राष्ट्रीय स्तर पर परफॉर्म करने वाले खिलाड़ियों की तलाश कर रहा है, इसके लिए बाकायदा प्रदेश भर में ट्रायल चलाए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में चयनित खिलाड़ियों को कोचिंग भी कराई जाएगी. खास बात यह है कि विभाग ने इसके लिए 10 कमेटियां बना दी हैं, आने वाले दिनों में दो और कमेटी बनाने की प्रक्रिया चल रही है.

राष्ट्रीय खेलों के बाद उत्तराखंड में एक और राष्ट्रीय स्तर का खेल कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में देश भर के खिलाड़ी पहुंचेंगे. यह खेल कार्यक्रम नवंबर में प्रस्तावित हैं और उम्मीद की जा रही है कि राज्य स्थापना दिवस से पहले पांच दिवसीय इस खेलकूद कार्यक्रम को संपन्न कर लिया जाएगा. दरअसल, राज्य में 28वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित होनी है. जिसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तैयारी का जायजा लिया गया. बड़ी बात यह है कि इसमें देशभर के करीब 4 हजार खिलाड़ियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है.

राष्ट्रीय स्तर के इस खेल कार्यक्रम में 297 इवेंट होने हैं, जबकि इसमें 24 खेलों को शामिल किया गया है. वन विभाग में इन खेलों को आयोजित करने के लिए महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम के साथ ही परेड ग्राउंड को चिन्हित किया है. हालांकि राज्य के दूसरे स्थलों को भी कार्यक्रम के लिए विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है. यह खेलकूद प्रतियोगिता 5 दिन तक चलेगी, जिसकी उत्तराखंड दूसरी बार मेजबानी करने जा रहा है.

इस खेल कार्यक्रम को करने के लिए वन विभाग में 10 कमेटियों का गठन कर दिया है, यह कमेटियां खेल के दौरान आने वाले खिलाड़ियों की व्यवस्था, VVIP प्रोटोकॉल, समेत खेल की जगह और खेल को करने की व्यवस्था जैसे कामों को देखेंगी. उधर दूसरी तरफ दो अन्य कमेटियों का भी जल्द गठन होने जा रहा है, इसमें एक कमेटी एग्जीक्यूटिव कमेटी के रूप में होगी, जिसे प्रमुख वन संरक्षक हॉफ की अध्यक्षता में बनाया जाना है.

जबकि दूसरी हाई पावर कमेटी शासन स्तर की होनी है, जो खेल कराने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण समेत दूसरे अहम कामों पर अनुमति देगी. विभाग के पास अब राष्ट्रीय स्तर के इस खेल को करने के लिए करीब दो माह का ही वक्त रह गया है इसमें राज्य की तरफ से खेलने वाले खिलाड़ियों की भी तलाश की जा रही है. इसके लिए विभाग राज्य स्तर पर खिलाड़ियों के चयन को लेकर ट्रायल कर रहा है, जबकि इसमें अनुभवी कोच के माध्यम से चयनित खिलाड़ियों को कोचिंग भी कराई जाएगी.

पढ़ें-

देहरादून: उत्तराखंड में वन विभाग राष्ट्रीय स्तर पर परफॉर्म करने वाले खिलाड़ियों की तलाश कर रहा है, इसके लिए बाकायदा प्रदेश भर में ट्रायल चलाए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में चयनित खिलाड़ियों को कोचिंग भी कराई जाएगी. खास बात यह है कि विभाग ने इसके लिए 10 कमेटियां बना दी हैं, आने वाले दिनों में दो और कमेटी बनाने की प्रक्रिया चल रही है.

राष्ट्रीय खेलों के बाद उत्तराखंड में एक और राष्ट्रीय स्तर का खेल कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में देश भर के खिलाड़ी पहुंचेंगे. यह खेल कार्यक्रम नवंबर में प्रस्तावित हैं और उम्मीद की जा रही है कि राज्य स्थापना दिवस से पहले पांच दिवसीय इस खेलकूद कार्यक्रम को संपन्न कर लिया जाएगा. दरअसल, राज्य में 28वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित होनी है. जिसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तैयारी का जायजा लिया गया. बड़ी बात यह है कि इसमें देशभर के करीब 4 हजार खिलाड़ियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है.

राष्ट्रीय स्तर के इस खेल कार्यक्रम में 297 इवेंट होने हैं, जबकि इसमें 24 खेलों को शामिल किया गया है. वन विभाग में इन खेलों को आयोजित करने के लिए महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम के साथ ही परेड ग्राउंड को चिन्हित किया है. हालांकि राज्य के दूसरे स्थलों को भी कार्यक्रम के लिए विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है. यह खेलकूद प्रतियोगिता 5 दिन तक चलेगी, जिसकी उत्तराखंड दूसरी बार मेजबानी करने जा रहा है.

इस खेल कार्यक्रम को करने के लिए वन विभाग में 10 कमेटियों का गठन कर दिया है, यह कमेटियां खेल के दौरान आने वाले खिलाड़ियों की व्यवस्था, VVIP प्रोटोकॉल, समेत खेल की जगह और खेल को करने की व्यवस्था जैसे कामों को देखेंगी. उधर दूसरी तरफ दो अन्य कमेटियों का भी जल्द गठन होने जा रहा है, इसमें एक कमेटी एग्जीक्यूटिव कमेटी के रूप में होगी, जिसे प्रमुख वन संरक्षक हॉफ की अध्यक्षता में बनाया जाना है.

जबकि दूसरी हाई पावर कमेटी शासन स्तर की होनी है, जो खेल कराने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण समेत दूसरे अहम कामों पर अनुमति देगी. विभाग के पास अब राष्ट्रीय स्तर के इस खेल को करने के लिए करीब दो माह का ही वक्त रह गया है इसमें राज्य की तरफ से खेलने वाले खिलाड़ियों की भी तलाश की जा रही है. इसके लिए विभाग राज्य स्तर पर खिलाड़ियों के चयन को लेकर ट्रायल कर रहा है, जबकि इसमें अनुभवी कोच के माध्यम से चयनित खिलाड़ियों को कोचिंग भी कराई जाएगी.

पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

UTTARAKHAND FOREST DEPARTMENTFOREST DEPARTMENT PLAYER SELECTIONDEHRADUN LATEST NEWSउत्तराखंड वन विभागPLAYER SELECTION TRIAL

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

क्या आप जानते हैं कौन थे महारानी लक्ष्मीबाई के वकील जॉन लैंग? मसूरी में रस्किन बॉन्ड ने खोजी थी इनकी कब्र

37 किमी पैदल सफर कर धराली पहुंचा ईटीवी भारत, यहां जारी है जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद

''मैं मलबे में आधे से ज्यादा दबा हूं, मुझे बचा ले बेटा'', सुशील के कानों में गूंज रहे पिता के आखिरी शब्द

'ब्लास्ट जैसी आवाज आई, सब खत्म हो गया', चिल्लाते रहे धराली के जय भगवान, आंखों के सामने तबाह हुआ 2 मंजिला होटल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.