लातेहार: जिला मुख्यालय से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर वन विभाग के द्वारा नेचुरल पार्क का निर्माण कराया जा रहा है. यह नेचुरल पार्क पूरी तरह प्राकृतिक होगा. यहां बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक के ज्ञानवर्धन और मनोरंजन की पूरी व्यवस्था की जा रही है. पार्क में बटरफ्लाई गार्डन और रोज गार्डन समेत कई अन्य गार्डन विकसित किए जा रहे हैं.

नेचुरल पार्क निर्माण से होगा स्थानीय लोगों को लाभ

दरअसल, लातेहार जिला प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है, लेकिन उन संसाधनों का सही उपयोग नहीं होने के कारण यह जिला अभी भी काफी पिछड़ा है. लातेहार जिला मुख्यालय में मनोरंजन के साधन का भारी अभाव है. जिला मुख्यालय की इसी कमी को पूरा करने के लिए, वन विभाग ने जिला मुख्यालय के पास में नेचुरल पार्क निर्माण की योजना तैयार की और उसे धरातल पर उतारा जा रहा है.

100 एकड़ भूमि में पार्क का निर्माण

सदर प्रखंड के कोमो और किन्नामाड गांव में वन विभाग की लगभग 100 एकड़ भूमि में पार्क का निर्माण किया जा रहा है. नेचुरल पार्क की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां सब कुछ प्राकृतिक होगा. पार्क में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के मनोरंजन और ज्ञानवर्धन की पूरी व्यवस्था की जा रही है. रोज गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन, चिल्ड्रन गार्डन समेत अन्य प्राकृतिक संसाधन विकसित किए जा रहे हैं.

लातेहार जिला मुख्यालय के बगल में नेचुरल पार्क विकसित करने की योजना तैयार कर सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था. जिसकी मंजूरी मिलने के बाद, नेचुरल पार्क को विकसित करने का कार्य आरंभ कर दिया गया है. इस पार्क में सब कुछ पूरी तरह प्राकृतिक रूप से विकसित किया जाना है. रोज गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन आदि को विकसित किया जा रहा है. इसके अलावा बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क आदि बनाए जा रहे हैं. यहां विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों को भी लगाया जाएगा: प्रवेश अग्रवाल, लातेहार डीएफओ

डीएफओ ने बताया कि पार्क में मनोरंजन के साथ-साथ ज्ञानवर्धन की पूरी व्यवस्था की जा रही है. जिससे ग्रामीणों को भी रोजगार मिलेगा. इधर लगभग 100 एकड़ जमीन पर पार्क बनाए जाने के बाद ग्रामीणों में भी उत्साह देखा जा रहा है. नेचुरल पार्क पूरा होने के बाद यहां के ग्रामीणों को भी रोजगार के अच्छे अवसर मिल पाएंगे.

नेचुरल पार्क निर्माण से रोजगार के अवसर होंगे तैयार

नेचुरल पार्क के पास कोमो गांव स्थित है. इस गांव के लोगों को पार्क निर्माण के बाद छोटी मोटी दुकान से भी आमदनी होगी. वहीं स्थानीय ग्रामीण जितेंद्र सिंह और मंगरु उरांव ने बताया कि पार्क निर्माण होने के बाद गांव की रौनक भी बढ़ेगी, जबकि ग्रामीणों का जीवन स्तर भी सुधरेगा.

