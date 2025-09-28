रणथंभौर से निकलकर कोटा क्षेत्र में पहुंचा 'सुल्ताना' का शावक, तलाश में जुटे वनकर्मी
रणथंभौर से बाघिन टी-107 का शावक निकलकर कोटा क्षेत्र में पहुंच गया है. इसकी तलाश के लिए टीमें जुटी हुई हैं.
Published : September 28, 2025 at 3:59 PM IST
सवाई माधोपुर : देश के सबसे बड़े रणथंभौर नेशनल पार्क से निकलकर बाघ कोटा क्षेत्र में जा पहुंचा, जिसको लेकर वन विभाग की टीम बाघ को तलाश रही है. रणथंभौर में सुल्ताना के नाम से प्रसिद्ध बाघिन टी-107 का एक युवा शावक टी-2512 रणथंभौर से निकलकर कोटा क्षेत्र के खातोली रेंज के बालूपा गांव के नजदीक जा पहुंचा. यहां लगातार बाघ का मूवमेंट बना हुआ है. रणथंभौर से कोटा की तरफ निकले बाघ टी 2512 की मॉनिटरिंग के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक शिखा मेहरा ने छह सदस्यीय टीम का गठन किया है, जो लगातार बाघ की मॉनिटरिंग में जुटी हुई है.
6 सदस्यीय टीम के सदस्य धर्मेंद्र खांडल का कहना है कि रणथंभौर में बढ़ती बाघों की संख्या के चलते कई बार युवा बाघ टेरेटरी की तलाश में रणथंभौर की परिधी से बाहर निकल जाते हैं. यही वजह है कि इस बार युवा बाघ टी 2512 रणथंभौर से निकलकर कोटा क्षेत्र में पहुंच गया. जिस रास्ते से युवा बाघ टी 2512 निकला है यह बाघों के लिए एक कॉरिडोर के रूप में विकसित हो रहा है. पूर्व में भी रणथंभौर का बाघ ब्रोकन टेल सहित टी 98, टी 35 सहित तीन-चार बाघ इसी कॉरिडोर से निकलकर कोटा के मुकुंदरा ओर मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व तक पहुंच गए थे.
खांडल का कहना है कि इस कॉरिडोर का विकसित होना शुभ संकेत है, जो भविष्य में बेहद खास रहेगा और इससे वन्यजीवों के मूवमेंट में भी इजाफा होगा. बाघ टी 2512 इसी कॉरिडोर से कोटा क्षेत्र में पहुंचा है. बाघ की मॉनिटरिंग को लेकर बनाई गई 6 सदस्यीय कमेटी ने यह निर्णय लिया है कि बाघ टी 2512 को अब रणथंभौर की बजाए कोटा के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में ही शिफ्ट किया जाएगा. बाघ की तलाश की जा रही है और जल्द ही बाघ को ट्रेंकुलाइज कर मुकुंदरा शिफ्ट कर दिया जाएगा. वन विभाग की टीम कोटा के खातोली रेंज की पार्वती नदी के आसपास बाघ के पगमार्क तलाश करने में जुटी हुई है. इसी इलाके के बालूपा गांव के नजदीक बाघ का मूवमेंट देखा गया है.