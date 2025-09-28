ETV Bharat / state

रणथंभौर से निकलकर कोटा क्षेत्र में पहुंचा 'सुल्ताना' का शावक, तलाश में जुटे वनकर्मी

सवाई माधोपुर : देश के सबसे बड़े रणथंभौर नेशनल पार्क से निकलकर बाघ कोटा क्षेत्र में जा पहुंचा, जिसको लेकर वन विभाग की टीम बाघ को तलाश रही है. रणथंभौर में सुल्ताना के नाम से प्रसिद्ध बाघिन टी-107 का एक युवा शावक टी-2512 रणथंभौर से निकलकर कोटा क्षेत्र के खातोली रेंज के बालूपा गांव के नजदीक जा पहुंचा. यहां लगातार बाघ का मूवमेंट बना हुआ है. रणथंभौर से कोटा की तरफ निकले बाघ टी 2512 की मॉनिटरिंग के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक शिखा मेहरा ने छह सदस्यीय टीम का गठन किया है, जो लगातार बाघ की मॉनिटरिंग में जुटी हुई है.

6 सदस्यीय टीम के सदस्य धर्मेंद्र खांडल का कहना है कि रणथंभौर में बढ़ती बाघों की संख्या के चलते कई बार युवा बाघ टेरेटरी की तलाश में रणथंभौर की परिधी से बाहर निकल जाते हैं. यही वजह है कि इस बार युवा बाघ टी 2512 रणथंभौर से निकलकर कोटा क्षेत्र में पहुंच गया. जिस रास्ते से युवा बाघ टी 2512 निकला है यह बाघों के लिए एक कॉरिडोर के रूप में विकसित हो रहा है. पूर्व में भी रणथंभौर का बाघ ब्रोकन टेल सहित टी 98, टी 35 सहित तीन-चार बाघ इसी कॉरिडोर से निकलकर कोटा के मुकुंदरा ओर मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व तक पहुंच गए थे.