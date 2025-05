ETV Bharat / state

एमसीबी में वन विभाग का बुलडोजर एक्शन, अतिक्रमण को किया नष्ट - FOREST DEPARTMENT BULLDOZER ACTION

एमसीबी में बुलडोजर की दहाड़ ( ETV BHARAT )

Published : May 26, 2025 at 8:03 PM IST | Updated : May 26, 2025 at 8:59 PM IST

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: एमसीबी में लगातार जिला प्रशासन का अतिक्रमण पर एक्शन चल रहा है. इस क्रम में वन विभाग ने सोमवार को अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की है. वन परिक्षेत्र चिरमिरी के केराडोल में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासनिक अमले ने कार्रवाई कर वन विभाग की जमीन को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया है. वन भूमि पर घर बनाने का आरोप: सोमवार को वन विभाग को पता चला कि वन परिक्षेत्र चिरमिरी के केराडोल में कुछ लोगों की तरफ से मकान बनाया जा रहा है. इस पर तुरंत बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की गई. क्षेत्रीय पुलिस और राजस्व विभाग ने विशेष दल ने बुलडोजर की कार्रवाई की. अवैध रूप से काबिज किए गए भूमि पर बुलडोजर चलाते हुए अवैध अतिक्रमण को हटाया गया.

