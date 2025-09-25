रेप के आरोप से घिरे एसडीएम की बढ़ी मुश्किलें, जानिए कहां तक पहुंची जांच
ऊना में एसडीएम पर युवती ने रेप का आरोप लगाया था. पुलिस इस मामले की छानबीन में जुटी है.
ऊना: एसडीएम ऊना पर ताइक्वांडों की राष्ट्रीय खिलाड़ी ने दुराचार का आरोप लगाया था. अब इस मामले की जांच तेज हो गई है. मामले की छानबीन के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद ली जा रही है. मामला अधिकारी के साथ जुड़ा होने के कारण हाई प्रोफाइल हो गया है. आज फॉरेंसिक टीम ने ऊना जिला मुख्यालय पर स्थित सर्किट हाउस में पहुंचकर कुछ सैंपल जुटाए हैं. वैज्ञानिक जांच के लिए इन्हें अब प्रयोगशाला भेजा जाएगा, ताकि तकनीकी साक्ष्यों को आधार मानकर मामले की गहराई से जांच कर सके.
क्या है पूरा मामला
दरअसल ताइक्वांडों की राष्ट्रीय खिलाड़ी ने ऊना में एचएएस अधिकारी पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया है. पीड़िता का कहना है कि एसडीएम से उसकी मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए हुई थी. यहां पर बातचीत के दौरान मिलने के लिए बार बार अपने कार्यालय में बुलाने लगे. इसके बाद 10 अगस्त को ऑफिस में मिलने गई तो आरोपित ने उसे अपना ऑफिस और कोर्ट चैंबर दिखाया. कोर्ट चैंबर से लौटते समय आरोपी ने मेरे कंधों पर हाथ रखकर मुझे बाजू से पकड़ लिया. शादी का झांसा देकर मेरे साथ जबरदस्ती की गई और शारीरिक शोषण किया गया.
आगे अपनी शिकायत में युवती ने आरोप लगाया कि इस घटना के बाद एसडीएम ने 20 अगस्त को ऊना के रेस्ट हाऊस में बुलाया और किसी दूसरे नाम से कमरा बुक किया. इस दौरान एसडीएम ने अपने दफ्तर में 10 अगस्त को शारिरिक सम्बन्ध बनाने वाली वीडियो भी दिखाई और फिर मुझे ब्लेक मेल किया गया. मेरे साथ धोखे से 20 अगस्त को भी संबंध बनाए थे और मुझे दोबारा शादी का झांसा दिया. बाद में आरोपी ने कहा कि वो पहले से एंगेज्ड है और शादी नहीं कर सकते है. 28 अगस्त को राष्ट्रीय महिला आयोग में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाई थी. हालांकि, 08 सितंबर को जब एसडीएम को पता चला तो बार-बार फोन कर शिकायत वापिस लेने का दबाव बनाया गया. मुझे फोन पर एसडीएम ने धमकी दी. इसके बाद पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया.
एसडीएम की तलाश कर रही पुलिस
वहीं, मंगलवार को मामला दर्ज होने के बाद एसडीएम भूमिगत हो गए हैं. पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है. एएसपी ऊना सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि 'पुलिस ने जांच को आगे बढाते हुए फॉरेंसिक टीम की मदद ली है. इससे जांच को मजबूती मिलेगी. आरोपी एसडीएम की पुलिस तलाश कर रही है. पुलिस की टीमें लगातार उन्हें पकड़ने के लिए दबिश दे रही हैं.'
