गुरुग्राम में विदेशी महिला की मौत मामले में बड़ा खुलासा, सामने आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 12, 2025 at 5:30 PM IST

2 Min Read
गुरुग्राम: साइबर सिटी गुरुग्राम में एक विदेशी महिला की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पहले इस घटना को हत्या माना जा रहा था. हालांकि जांच में पता चला है कि महिला की मौत तेज रफ्तार कार की टक्कर से हुई थी. फिलहाल पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है.

एक्सीडेंट में गई थी विदेशी महिला की जान: दरअसल, ये पूरी घटना 7 सितंबर की है.दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर आईएमटी मानेसर के पास एक विदेशी महिला का शव मिला था. शुरुआत में मामले को हत्या के एंगल से देखा गया था. लेकिन सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों की जांच के बाद पुलिस ने पाया कि महिला को एक कार ने टक्कर मारी थी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

आरोपी गिरफ्तार: इस बारे में पुलिस प्रवक्ता संदीप ने बताया कि, "गुरुग्राम में विदेशी महिला की मौत मामले में आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी की पहचान राजस्थान झुंझनू निवासी देशराज के रूप में हुई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी महिला की मौत सड़क हादसे के कारण होने की बात सामने आई है, जिसके बाद हत्या की धाराएं हटाकर दुर्घटना का मामला दर्ज किया गया."

अभी भी कई सवालों का जवाब मिलना बाकी: पुलिस प्रवक्ता ने बताया "मृतका की पहचान युगांडा की निवासी के रूप में हुई है, जो साल 2023 में भारत आई थी और दिल्ली के एक ब्यूटी सैलून में कार्यरत थी. हादसे के बाद शव का पोस्टमार्टम करवा कर उसे संबंधित दूतावास को सौंप दिया गया है. फिलहाल पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि महिला दिल्ली से गुरुग्राम क्यों आई थी? वह मानेसर फ्लाईओवर के पास किस काम से आई थी?"

