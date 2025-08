ETV Bharat / state

विदेशी महिला से होटल में दुष्कर्म, आरोपी के साथ इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में थी पीड़िता - FOREIGN WOMAN MOLESTATION

विदेशी महिला से दुष्कर्म ( ETV Bharat Bikaner )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : August 5, 2025 at 10:40 AM IST | Updated : August 5, 2025 at 10:57 AM IST 2 Min Read

बीकानेर : बीछवाल थाना क्षेत्र में रोडवेज बस स्टैंड के पास स्थित एक होटल में एक विदेशी महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है. महिला ने एक युवक पर आरोप लगाया है. बताया जा रहा है कि युवक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाता है और देशभर में अलग-अलग शहरों में ट्रेड फेयर का आयोजन करता है. महिला ने सोमवार रात को बीछवाल थाने में घटना की रिपोर्ट दी. इसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को राउंडअप किया और फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है. विदेशी महिला का मामला होने के चलते पुलिस ने मामले में गंभीरता बरती और सीओ विशाल जांगिड़ मामले की जांच कर रहे हैं. घटना को लेकर बीछवाल थानाधिकारी गोविंद सिंह चारण ने बताया कि मामले की जांच आईपीएस सीओ विशाल जांगिड़ कर रहे हैं. महिला ने घटना की शिकायत दी और घटना भी एक दिन पहले की है. महिला की रिपोर्ट पर उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी और इसके बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को राउंडअप किया है. फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है.

बीकानेर : बीछवाल थाना क्षेत्र में रोडवेज बस स्टैंड के पास स्थित एक होटल में एक विदेशी महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है. महिला ने एक युवक पर आरोप लगाया है. बताया जा रहा है कि युवक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाता है और देशभर में अलग-अलग शहरों में ट्रेड फेयर का आयोजन करता है. महिला ने सोमवार रात को बीछवाल थाने में घटना की रिपोर्ट दी. इसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को राउंडअप किया और फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है. विदेशी महिला का मामला होने के चलते पुलिस ने मामले में गंभीरता बरती और सीओ विशाल जांगिड़ मामले की जांच कर रहे हैं. घटना को लेकर बीछवाल थानाधिकारी गोविंद सिंह चारण ने बताया कि मामले की जांच आईपीएस सीओ विशाल जांगिड़ कर रहे हैं. महिला ने घटना की शिकायत दी और घटना भी एक दिन पहले की है. महिला की रिपोर्ट पर उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी और इसके बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को राउंडअप किया है. फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है. इसे भी पढ़ें. उदयपुर में फ्रांस की युवती से दुष्कर्म का मामला, आरोपी चित्तौड़गढ़ से गिरफ्तार आरोपी के साथ काम करती थी महिला : बताया जा रहा है कि फिलीपींस निवासी पीड़िता महिला आरोपी के साथ ही काम करती थी. वो आरोपी के इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में साथ थी. आरोपी है कि युवक महिला को डिनर कराने के बहाने होटल में लेकर गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. फिलहाल के मामले में पुलिस जांच कर रही है और पीड़िता का मेडिकल भी करवाया है.

Last Updated : August 5, 2025 at 10:57 AM IST