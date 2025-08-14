सहारनपुर : शहर के एक एनजीओ पर फिलिस्तीन की मदद के नाम पर विदेशी फंडिंग लेने के आरोप लगे हैं. देश में दंगे भड़काने की साजिश रचने की भी बात कही गई है. एसएसपी को गोपनीय पत्र भेजकर इसकी शिकायत की गई है. सबूत भी सौंपे गए हैं. पत्र में कई अन्य गंभीर आरोप लगाए गए हैं. एसएसपी ने मामले की जांच सीओ नकुड़ को सौंपी है.

एसएसपी आशीष तिवारी ने बताया कि देवबंद के रहने वाले एक व्यक्ति ने गोपनीय शिकायती पत्र भेजा है. आरोप लगाया है कि हापुड़ के थाना धौलाना इलाके के रहने वाले कुछ युवक एक एनजीओ चला रहे हैं. इसकी आड़ में वे देश में दंगे कराने के मकसद से विदेशों से मोटी रकम मंगवा रहे हैं.

एनजीओ का एक सदस्य कर रहा MBBS : शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि एनजीओ का एक सदस्य जिले के एक मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई कर रहा है. फिलिस्तीन के समर्थन में पैसे देकर मुसलमानों की भीड़ इकट्ठा करने का प्रयास किया जा रहा है. शिकायत में इस बात का भी जिक्र है कि एनजीओ के पदाधिकारी बंगाल के रास्ते हवाला के जरिए विदेशों से पैसे मंगवा रहे हैं.

'देश-विरोधी गतिविधियों में हो रहा पैसे का इस्तेमाल' : पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल किया जा रहा है. पैसे देकर फिलिस्तीन के पक्ष में बयानबाजी और धरने-प्रदर्शन कराए जा रहे हैं. एसएसपी ने बताया कि शिकायत के साथ फिलिस्तीन के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एनजीओ सदस्यों का एक वीडियो भी दिया गया है. खातों के लेन-देन का विवरण भी है.

गांवों में सक्रिय हैं एनजीओ के सदस्य : एसएसपी के अनुसार पत्र में आरोप लगाया गया है कि एनजीओ के कई सदस्य सरसावा इलाके के विभिन्न गांवों में सक्रिय होकर देश-विरोधी काम कर रहे हैं. एसएसपी ने बताया कि सीओ नकुड़ एसएन वैभव पांडे को जांच अधिकारी नामित किया गया. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें : हमीरपुर से फिलिस्तीन में फंडिंग; NGO के जरिए भेजा गया पैसा, लखनऊ पुलिस ने 7 से की पूछताछ