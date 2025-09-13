ETV Bharat / state

उत्तराखंड के इन 7 जिलों में आज अधिकांश बारिश का अलर्ट, इस जनपद में स्कूलों की छुट्टी

पूरे उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट: मौसम विभाग के अनुसार आज शनिवार को उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में देहरादून और पौड़ी गढ़वाल जिलों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी. उधर कुमाऊं मंडल के उधम सिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल और चंपावत जिलों में भी अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी. शेष 6 जिलों, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, चमोली, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार और अल्मोड़ा में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है. टिहरी गढ़वाल जिले में बारिश का अलर्ट देखते हुए स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है.

देहरादून: मौसम विभाग ने आज 13 सितंबर के लिए जो वेदर अलर्ट जारी किया है, उसके अनुसार पूरे उत्तराखंड में बारिश होगी. मौसम पूर्वानुमान के अनुसार गढ़वाल मंडल के 2 जिलों में और कुमाऊं मंडल के 5 जिलों में अधिकांश स्थानों पर बारिश होगी. ये बारिश हल्की और मध्यम होगी. इसके अलावा बाकी 6 जिलों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है.

17 सितंबर तक ऐसा रहेगा मौसम: मौसम विभाग ने 17 सितंबर तक का जो अलर्ट जारी किया है उसके अनुसार कल रविवार 14 सितंबर को उत्तराखंड के सभी जिलों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी. सोमवार 15 सितंबर को बारिश का जोर थोड़ा ज्यादा होगा. इस दिन देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों में अधिकांश स्थानों और शेष जिलों के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है.

मंगलवार 16 सितंबर को राज्य के सभी जनपदों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है. बुधवार 17 सितंबर को उत्तराखंड के सभी जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी किया है.

उत्तराखंड में हो चुकी सामान्य से ज्यादा बारिश: गौरतलब है कि इस मानसून सीजन के दौरान उत्तराखंड में अनेक जगहों पर जमकर बारिश हुई है. मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में 1 जून से 09 सितंबर 2025 तक 1060.7 मिलीमीटर के सापेक्ष 1299.3 एमएम बारिश हुई है. यानी 22 फीसदी अधिक बारिश हुई है. बागेश्वर जिले में सबसे ज्यादा 2428.4 एमएम बारिश हुई है. जबकि यहां सामान्य बारिश 711.5 मिलीमीटर होनी चाहिए थी.

अल्मोड़ा में सबसे कम लेकिन सामान्य से ज्यादा बारिश: उत्तराखंड में सबसे कम बारिश 937.8 एमएम अल्मोड़ा जिले में हुई है, लेकिन ये भी सामान्य 711.5 मिलीमीटर के सापेक्ष 32 फीसदी अधिक है. अगस्त के महीने में उत्तराखंड में अनेक जिलों में प्राकृतिक आपदाएं भी आईं. सबसे पहले उत्तरकाशी जिले के धराली, हर्षिल और स्यानाचट्टी में आपदा आई. इसके बाद पौड़ी गढ़वाल जिला आपदा से कराहा. फिर चमोली जिले के थराली में आपदा आई. फिर रुद्रप्रयाग जिले के बसुकेदार इलाके में बादल फटने से भयानक आपदा आई. इसके साथ ही बागेश्वर के कपकोट इलाके में भी आपदा ने तबाही मचाई.

