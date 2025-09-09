ETV Bharat / state

दिल्ली के सब्जी मंडी में चार मंजिला बिल्डिंग गिरी, 14 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया

सब्जी मंडी में चार मंजिला बिल्डिंग गिरी ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : September 9, 2025 at 8:38 AM IST 2 Min Read