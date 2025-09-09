ETV Bharat / state

दिल्ली के सब्जी मंडी में चार मंजिला बिल्डिंग गिरी, 14 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया

नॉर्थ दिल्ली के सब्जी मंडी थाना इलाके के पंजाबी बस्ती में हुआ बड़ा हादसा. 4 मंजिला बिल्डिंग भरभरा कर गिरी.

सब्जी मंडी में चार मंजिला बिल्डिंग गिरी
सब्जी मंडी में चार मंजिला बिल्डिंग गिरी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 9, 2025 at 8:38 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: नॉर्थ दिल्ली के सब्जी मंडी थाना इलाके में 200 गज पर बनी एक चार मंजिला बिल्डिंग भरभरा कर गिरने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. इस घटना की जानकारी दमकल विभाग को देर रात करीब 3:05 बजे मिली, जिसके बाद बचाव टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं.​ गनीमत रही कि जब यह हादसा हुआ, उस समय इमारत के अंदर कोई मौजूद नहीं था, जिससे कोई बड़ा जान-माल का नुकसान नहीं हुआ.

बिल्डिंग गिरने से दबी कई गाड़ियां

हालांकि, बिल्डिंग के आसपास खड़ी कई गाड़ियां मलबे में दब गईं. जानकारी के मुताबिक नगर निगम ने इस बिल्डिंग को पहले ही 'डेंजर' यानी खतरनाक घोषित किया हुआ था. इसके बावजूद, यह इमारत कई सालों से खड़ी थी, जिसने स्थानीय लोगों के बीच चिंता बनी हुई थी. आस पास के लोगों ने कई बार इस बाबत लिखित शिकायत भी दी थी पर निगम की तरफ से समय रहते बिल्डिंग को नहीं गिराया गया.

दिल्ली के सब्जी मंडी में चार मंजिला बिल्डिंग गिरी (ETV Bharat)

मौके पर पहुंची 5 गाड़ियां

बता दें कि ​जैसे ही दमकग विभाग को घटना की सूचना मिली दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. बचाव दल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए, पास की एक बिल्डिंग में फंसे 14 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला. दिल्ली पुलिस और कैट्स (CATS) समेत अन्य सरकारी एजेंसियां भी मौके पर मौजूद हैं और मलबे को हटाने का काम जारी है.

नगर निगम पर उठ रहें सवाल

इस हादसे के बाद अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जब बिल्डिंग पहले से जर्जर थी और यह जानकारी भी विभाग को थी तो समय रहते इस बिल्डिंग को विभाग द्वारा गिराया क्यों नहीं किया. जिससे आसपास के मकानों को सुरक्षित किया जा सके फिलहाल मालवे को पूरी तरीके से हटाने के बाद ही यह सुनिश्चित किया जाएगा की माला में कोई व्यक्ति दवा तो नहीं है या किसी जानवर का नुकसान तो नहीं हुआ है.

यह भी पढ़ें-

नोएडा: चार मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, छत पर फंसे 100 लोगों का किया गया रेस्क्यू

मानसून की बारिश में मिंटो ब्रिज को छोड़, अन्य स्थानों पर जलभराव ने खोली तैयारियों की पोल

For All Latest Updates

TAGGED:

BUILDING COLLAPSE IN DELHIदिल्ली में इमारत गिरीBUILDING COLLAPSED IN SABZIMANTIDELHI NEWSBUILDING COLLAPSED IN SABZI MANDI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

एशिया कप से पहले चैंपियन बना पाकिस्तान, फाइनल में अफगानिस्तान को मिली हार, बना हैरतअंगेज रिकॉर्ड

जेलों को यातना शिविरों में बदला! इजराइल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकारा

घरेलू शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 240 अंक मजबूत, निफ्टी 24,820 पार

प्रधानमंत्री फ्रांस्वा बायरू को आज क्यों चलता करेगी फ्रांसीसी संसद! जानें प्रेसीडेंट मैक्रों के पास क्या है ऑप्शन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.