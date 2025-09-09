दिल्ली के सब्जी मंडी में चार मंजिला बिल्डिंग गिरी, 14 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया
नॉर्थ दिल्ली के सब्जी मंडी थाना इलाके के पंजाबी बस्ती में हुआ बड़ा हादसा. 4 मंजिला बिल्डिंग भरभरा कर गिरी.
September 9, 2025
नई दिल्ली: नॉर्थ दिल्ली के सब्जी मंडी थाना इलाके में 200 गज पर बनी एक चार मंजिला बिल्डिंग भरभरा कर गिरने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. इस घटना की जानकारी दमकल विभाग को देर रात करीब 3:05 बजे मिली, जिसके बाद बचाव टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं. गनीमत रही कि जब यह हादसा हुआ, उस समय इमारत के अंदर कोई मौजूद नहीं था, जिससे कोई बड़ा जान-माल का नुकसान नहीं हुआ.
बिल्डिंग गिरने से दबी कई गाड़ियां
हालांकि, बिल्डिंग के आसपास खड़ी कई गाड़ियां मलबे में दब गईं. जानकारी के मुताबिक नगर निगम ने इस बिल्डिंग को पहले ही 'डेंजर' यानी खतरनाक घोषित किया हुआ था. इसके बावजूद, यह इमारत कई सालों से खड़ी थी, जिसने स्थानीय लोगों के बीच चिंता बनी हुई थी. आस पास के लोगों ने कई बार इस बाबत लिखित शिकायत भी दी थी पर निगम की तरफ से समय रहते बिल्डिंग को नहीं गिराया गया.
मौके पर पहुंची 5 गाड़ियां
बता दें कि जैसे ही दमकग विभाग को घटना की सूचना मिली दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. बचाव दल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए, पास की एक बिल्डिंग में फंसे 14 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला. दिल्ली पुलिस और कैट्स (CATS) समेत अन्य सरकारी एजेंसियां भी मौके पर मौजूद हैं और मलबे को हटाने का काम जारी है.
नगर निगम पर उठ रहें सवाल
इस हादसे के बाद अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जब बिल्डिंग पहले से जर्जर थी और यह जानकारी भी विभाग को थी तो समय रहते इस बिल्डिंग को विभाग द्वारा गिराया क्यों नहीं किया. जिससे आसपास के मकानों को सुरक्षित किया जा सके फिलहाल मालवे को पूरी तरीके से हटाने के बाद ही यह सुनिश्चित किया जाएगा की माला में कोई व्यक्ति दवा तो नहीं है या किसी जानवर का नुकसान तो नहीं हुआ है.
