ETV Bharat / state

रणजी ट्रॉफी कैंप में भरतपुर का जलवा, पहली बार तीन खिलाड़ियों को मिला मौका - RANJI TROPHY CAMP

भरतपुर क्रिकेट इतिहास में पहली बार तीन खिलाड़ियों का रणजी ट्रॉफी कैंप के लिए चयन हुआ. जिला क्रिकेट संघ में जश्न, खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं.

तीन खिलाड़ियों का रणजी ट्रॉफी कैंप के लिए चयन
भरतपुर के तीन खिलाड़ियों का रणजी ट्रॉफी कैंप के लिए चयन (ETV Bharat Bharatpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 4, 2025 at 4:58 PM IST

2 Min Read

भरतपुर: जिले के क्रिकेट इतिहास में गुरुवार को एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज हुई. पहली बार भरतपुर जिले से एक साथ तीन खिलाड़ियों का चयन राजस्थान क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित रणजी ट्रॉफी कैंप के लिए किया गया है. यह कैंप शुक्रवार, 05 सितंबर से राजसमंद के मिराज क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होगा.

जिला क्रिकेट संघ भरतपुर के सचिव शत्रुघ्न तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि चयनित खिलाड़ियों में राइटहैंड ओपनर बैट्समैन कार्तिक शर्मा, लेफ्टआर्म फास्ट बॉलर आकाश सिंह और राइटहैंड ओपनर बैट्समैन अव्यांश सिंह शामिल हैं. इन खिलाड़ियों का चयन उनके राज्यस्तरीय प्रतियोगिताओं और राजस्थान सीनियर चैलेंजर ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन के आधार पर हुआ है.

इसे भी पढ़ें- भरतपुर क्रिकेटरों का जलवा, पहली बार 6 खिलाड़ियों को मिला बड़ा मंच

खिलाड़ियों का शानदार अनुभव और प्रदर्शन: इस बार राजस्थान से कुल 30 खिलाड़ियों को कैंप के लिए चुना गया है. इनमें भरतपुर के तीनों खिलाड़ियों ने राज्य स्तर पर लगातार बेहतरीन खेल दिखाया है. आकाश सिंह पूर्व में अंडर-19 वर्ल्ड कप और आईपीएल खेल चुके हैं. कार्तिक शर्मा पिछले वर्ष रणजी ट्रॉफी में खेल चुके हैं. अव्यांश सिंह अंडर-23 राजस्थान टीम का हिस्सा रह चुके हैं. इन तीनों खिलाड़ियों के चयन ने भरतपुर क्रिकेट को नई पहचान दी है और जिले के अन्य खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणा का काम किया है.

जिला क्रिकेट संघ में मनाया गया जश्न: तीनों खिलाड़ियों के चयन की खबर मिलते ही जिला क्रिकेट संघ कार्यालय में खुशी का माहौल छा गया. मिठाइयां बांटी गईं और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया गया. इस मौके पर संघ के अध्यक्ष विष्णु लोहिया, उपाध्यक्ष राजकुमार जैन, अजय कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव अरुण कुमार गुप्ता, कोषाध्यक्ष मुनेन्द्र तिवारी सहित कई पदाधिकारी और खिलाड़ी मौजूद रहे. संघ पदाधिकारियों और खेल प्रेमियों ने तीनों खिलाड़ियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं और उम्मीद जताई कि वे रणजी ट्रॉफी में भरतपुर का नाम रोशन करेंगे.

इसे भी पढ़ें- इंडियन पैरा क्रिकेट लीग में कोटा के दिव्यांग क्रिकेटर नरेंद्र शर्मा और दीपेंद्र यादव का चयन

भरतपुर: जिले के क्रिकेट इतिहास में गुरुवार को एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज हुई. पहली बार भरतपुर जिले से एक साथ तीन खिलाड़ियों का चयन राजस्थान क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित रणजी ट्रॉफी कैंप के लिए किया गया है. यह कैंप शुक्रवार, 05 सितंबर से राजसमंद के मिराज क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होगा.

जिला क्रिकेट संघ भरतपुर के सचिव शत्रुघ्न तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि चयनित खिलाड़ियों में राइटहैंड ओपनर बैट्समैन कार्तिक शर्मा, लेफ्टआर्म फास्ट बॉलर आकाश सिंह और राइटहैंड ओपनर बैट्समैन अव्यांश सिंह शामिल हैं. इन खिलाड़ियों का चयन उनके राज्यस्तरीय प्रतियोगिताओं और राजस्थान सीनियर चैलेंजर ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन के आधार पर हुआ है.

इसे भी पढ़ें- भरतपुर क्रिकेटरों का जलवा, पहली बार 6 खिलाड़ियों को मिला बड़ा मंच

खिलाड़ियों का शानदार अनुभव और प्रदर्शन: इस बार राजस्थान से कुल 30 खिलाड़ियों को कैंप के लिए चुना गया है. इनमें भरतपुर के तीनों खिलाड़ियों ने राज्य स्तर पर लगातार बेहतरीन खेल दिखाया है. आकाश सिंह पूर्व में अंडर-19 वर्ल्ड कप और आईपीएल खेल चुके हैं. कार्तिक शर्मा पिछले वर्ष रणजी ट्रॉफी में खेल चुके हैं. अव्यांश सिंह अंडर-23 राजस्थान टीम का हिस्सा रह चुके हैं. इन तीनों खिलाड़ियों के चयन ने भरतपुर क्रिकेट को नई पहचान दी है और जिले के अन्य खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणा का काम किया है.

जिला क्रिकेट संघ में मनाया गया जश्न: तीनों खिलाड़ियों के चयन की खबर मिलते ही जिला क्रिकेट संघ कार्यालय में खुशी का माहौल छा गया. मिठाइयां बांटी गईं और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया गया. इस मौके पर संघ के अध्यक्ष विष्णु लोहिया, उपाध्यक्ष राजकुमार जैन, अजय कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव अरुण कुमार गुप्ता, कोषाध्यक्ष मुनेन्द्र तिवारी सहित कई पदाधिकारी और खिलाड़ी मौजूद रहे. संघ पदाधिकारियों और खेल प्रेमियों ने तीनों खिलाड़ियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं और उम्मीद जताई कि वे रणजी ट्रॉफी में भरतपुर का नाम रोशन करेंगे.

इसे भी पढ़ें- इंडियन पैरा क्रिकेट लीग में कोटा के दिव्यांग क्रिकेटर नरेंद्र शर्मा और दीपेंद्र यादव का चयन

For All Latest Updates

TAGGED:

RAJASTHAN CRICKET ASSOCIATIONBHARATPUR PLAYERSKARTHIK SHARMAAKASH SINGHRANJI TROPHY CAMP

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

त्योहारों से पहले जमकर बिकेंगी गाड़ियां! सरकार ने घटाईं GST दरें, जानिए आपकी मनपंसद गाड़ियों पर क्या होगा असर

पान और तंबाकू चबाना हुआ महंगा, जानिए कौन-कौन और सामान हुए महंगे, किन पर लगेगा 40 फीसदी का 'स्पेशल जीएसटी'

बाढ़ के बाद इन गंभीर बीमारियों का बढ़ सकता है खतरा, रहें सतर्क, बताई गई हैं ये सावधानियां

Special: 11 सालों से कुछ नहीं बदला, आतंक नहीं! बाढ़ के टेरर से हैं कश्मीरी खौफजदा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.