नई दिल्ली: दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्रों में भी अब जन सुनवाई होगी. दिल्ली सरकार ने बुधवार को औद्योगिक क्षेत्र को समर्थन देने के लिए अभूतपूर्व पहलों की घोषणा की, जिसमें शिकायतों के सीधे समाधान के लिए पहली बार ‘जन सुनवाई’ कार्यक्रम शामिल किया.

दिल्ली सचिवालय सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम, जिसमें चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन और 24 से अधिक अन्य उद्योग संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए, उन्होंने इसका सुझाव दिया, जिसे झट से मान लिया गया. दिल्ली सरकार के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने व्यवसाय सुविधा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया और कहा, ''हमारी सरकार ने यह स्पष्ट रूप से समझ लिया है कि दिल्ली के लोग हमें काम करने के लिए सत्ता में लाए हैं. इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि दिल्लीवासियों के हित में काम करने से हम कई वर्षों तक सेवा करते रहेंगे.”

दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्र के लिए पहली बार होगी जनसुनवाई (ETV Bharat)

उद्योग मंत्री ने उद्योगों की चिंताओं को सीधे सुनने के लिए ‘जन सुनवाई’ सत्रों की शुरुआत की घोषणा की. साथ ही उन्होंने बताया कि अक्टूबर से स्थानीय शिविरों के माध्यम से इंडस्ट्रीज के लिए फ्रीहोल्ड प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा, जो दिल्ली के इतिहास में पहली बार है.

प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा को 1990 के दशक से दिल्ली के औद्योगिक विकास को प्रभावित करने वाली पुरानी समस्याओं को हल करने के लिए धन्यवाद दिया, जैसे लेआउट प्लान अनुमोदनों में देरी, पुनर्विकास के लिए फंडिंग, डीपीसीसी सहमतियां, उच्च बिजली दरें और कुछ क्षेत्रों में रेड टेप के कारण दिक्कतें. उन्होंने छोटे निर्माताओं के लिए जीएसटी में छूट की आवश्यकता पर भी जोर दिया, जैसे खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों (जैसे बिस्कुट और नमकीन), ताकि बड़े उत्पादकों के साथ बेहतर प्रतिस्पर्धा हो सके.

सिरसा ने कहा कि; “हम फ्रीहोल्ड रूपांतरण को तेज कर रहे हैं. अक्टूबर से, हमारी टीमे औद्योगिक क्षेत्रों में शिविर लगाएंगी, ताकि फ्रीहोल्ड प्रक्रिया साइट पर ही पूरी हो सके. मैं खुद इन शिविरों का दौरा करूंगा ताकि तेज प्रगति सुनिश्चित हो, सभी स्थानांतरित उद्योगों को कवर करके सभी को फ्रीहोल्ड अधिकार बिना किसी चिंता के प्रदान किया जा सके.” इसके अलावा, छोटे पैमाने के उद्योगों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष दिवाली मेला आयोजित किया जाएगा, जो बाजार पहुंच और प्रतिस्पर्धा को मजबूत करेगा.

पुरानी समस्याओं को संबोधित करते हुए, मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने 75 वर्ष पुरानी एमसीडी लाइसेंसिंग आवश्यकता को समाप्त करने जैसे सुधारों का विवरण दिया और कहा, “दशकों से उद्योगपति 1950 के दशक की पुरानी एमसीडी लाइसेंस से जूझते रहे. इस 75 वर्ष पुरानी विरासत को कुछ घंटों में समाप्त कर दिया, अब दिल्ली में किसी उद्योगपति को एमसीडी लाइसेंस की पूर्व आवश्यकता नहीं है.”

सिरसा ने सर्कल रेट समायोजन पर भी चर्चा की और कहा, “हमने औद्योगिक सर्कल रेट्स को आवासीय दरों से दोगुना से घटाकर सिर्फ 1.5 गुना कर दिया है, अंतर को कम करके उद्योगों के लिए इसे निष्पक्ष बनाया गया है.” मंत्री ने अनुमोदनों को सरल बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को स्थापित करने का आश्वासन दिया. छोटे निर्माताओं के लिए जीएसटी छूट के मुद्दे पर, मंत्री ने आश्वासन दिया कि पहले ही इस पर ध्यान दिया है.

विश्वकर्मा दिवस की तैयारियों पर चर्चा: दिल्ली सचिवालय में श्रम मंत्री कपिल मिश्रा की अध्यक्षता में श्रम विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी ‘विश्वकर्मा दिवस’ (17 सितम्बर) की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई. बैठक के दौरान मंत्री ने श्रम विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि विभाग में लंबित सभी रिक्तियों को शीघ्र भरा जाए और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा सख्ती और संवेदनशीलता के साथ सुनिश्चित की जाए. उन्होंने कहा कि पंजीकृत श्रमिकों और आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिकों की शिकायतों का त्वरित समाधान विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है. विभागीय कर्मचारियों की उपस्थिति अब बायोमेट्रिक प्रणाली के माध्यम से दर्ज की जाए और अधिकारियों और कर्मचारियों के समय पर उपस्थिति ना होने पर उन्होंने दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश भी मंत्री ने निर्देश दिए.

