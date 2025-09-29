कारागार विभाग में पदोन्नति: पहली बार सात महिला अधिकारी एक साथ बनीं जेलर
डीपीसी के बाद कारागार विभाग को मिले 23 जेलर. इनमें से दो को पिछले महीने मिला गैलेंट्री प्रमोशन.
Published : September 29, 2025 at 1:41 PM IST
जयपुर: कारागार विभाग में साल 2023-24 की डिप्टी जेलर से जेलर पद की पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) ने पिछले सप्ताह संवीक्षा परीक्षा ली. इसके जरिए 21 जेलर को पदोन्नत करने की सिफारिश की. इसी साल पिछले महीने दो जेलर को गैलेंट्री प्रमोशन दिया गया था. ऐसे में 23 डिप्टी जेलर को जेलर पद पर पदोन्नत किया है. जेलर के पद जिला एवं केंद्रीय कारागार में होते हैं. इनमें सात महिला अधिकारी हैं. यह पहला मौका है जब एक साथ सात महिला अधिकारी प्रमोट हुई हैं.
डीजी (कारागार) गोविंद गुप्ता ने बताया कि विभागीय पदोन्नति समिति की संवीक्षा परीक्षा उनकी अध्यक्षता में हुई. जेल अधीक्षक मुख्यालय जयपुर प्रमोद सिंह (सदस्य) तथा अधीक्षक स्पेशल सेंट्रल जेल श्यालावास दौसा पारस जांगिड (सदस्य सचिव) भी शामिल रहे. समिति ने राजस्थान पुलिस अकादमी में लिखित परीक्षा, आउटडोर परीक्षा तथा साक्षात्कार लेकर योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया.
ये हुए पदोन्नत: सदस्य सचिव पारस जांगिड के अनुसार अशोक पारीक, सुषमा सेन, दिव्या चौधरी, सतेंद्र, प्रियंका चौधरी, हिना, सुमन कुमारी, कविता बिश्नोई, रणवीर सिंह, हेमंत भारद्वाज, धर्मवीर (लिफाफा बंद), हेमराज वैष्णव, पवन डउकिया, ताराचंद शर्मा, महेश शर्मा, तरसेम सिंह, मोहम्मद आरिफ खान, ओम प्रकाश शर्मा, बीना मीणा, कालूराम मीणा तथा भगवान सहाय मीणा को पदोन्नत किया गया है. लोकोज्ज्वल सिंह तथा सुगर सिंह को पिछले महीने गैलेंट्री पदोन्नति दी गई थी.