कारागार विभाग में पदोन्नति: पहली बार सात महिला अधिकारी एक साथ बनीं जेलर

जयपुर: कारागार विभाग में साल 2023-24 की डिप्टी जेलर से जेलर पद की पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) ने पिछले सप्ताह संवीक्षा परीक्षा ली. इसके जरिए 21 जेलर को पदोन्नत करने की सिफारिश की. इसी साल पिछले महीने दो जेलर को गैलेंट्री प्रमोशन दिया गया था. ऐसे में 23 डिप्टी जेलर को जेलर पद पर पदोन्नत किया है. जेलर के पद जिला एवं केंद्रीय कारागार में होते हैं. इनमें सात महिला अधिकारी हैं. यह पहला मौका है जब एक साथ सात महिला अधिकारी प्रमोट हुई हैं.

डीजी (कारागार) गोविंद गुप्ता ने बताया कि विभागीय पदोन्नति समिति की संवीक्षा परीक्षा उनकी अध्यक्षता में हुई. जेल अधीक्षक मुख्यालय जयपुर प्रमोद सिंह (सदस्य) तथा अधीक्षक स्पेशल सेंट्रल जेल श्यालावास दौसा पारस जांगिड (सदस्य सचिव) भी शामिल रहे. समिति ने राजस्थान पुलिस अकादमी में लिखित परीक्षा, आउटडोर परीक्षा तथा साक्षात्कार लेकर योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया.