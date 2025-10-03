दिल्ली में पहली बार आर्चरी प्रीमियर लीग का आयोजन, 12 देशों के खिलाड़ी दिखाएंगे निशानेबाजी का दम
इस प्रतियोगिता में 12 देशों के तीरंदाज अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे.
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली खेल जगत में एक नया इतिहास रचने जा रही है. दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 2 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक आर्चरी प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है. यह पहली बार है जब भारत इस स्तर की प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है, जिसमें 12 देशों के तीरंदाज अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे.
आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महामंत्री वीरेंद्र सचदेवा ने बताया कि इस आयोजन का नेतृत्व संघ के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि तीरंदाजी आज दुनिया के करीब 150 देशों में लोकप्रिय खेल है और भारत इस खेल में वैश्विक स्तर पर दूसरे नंबर पर है. यह लीग न केवल खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय मंच प्रदान करेगी, बल्कि देश में तीरंदाजी के खेल को नई पहचान दिलाएगी.
लीग के ब्रांड एंबेसडर और फिल्म स्टार राम चरण ने बालाजी रामलीला कमेटी सीबीडी ग्राउंड के मंच पर तीर चलाकर टूर्नामेंट का शुभारंभ किया. उनके आने से खेल प्रेमियों और युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला, उन्होंने कहा कि भारत में तीरंदाजी की अपार संभावनाएं हैं और ऐसे टूर्नामेंट भारतीय खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने में मील का पत्थर साबित होंगे.
आयोजन समिति का दावा है कि इस प्रतियोगिता से देश के खिलाड़ियों को बड़े स्तर का मंच मिलेगा और आम जनता के बीच तीरंदाजी की लोकप्रियता भी बढ़ेगी. खिलाड़ियों और दर्शकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष इंतजाम किए गए हैं.
दिल्ली के खेलप्रेमी अगले दस दिनों तक यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रोमांचक मुकाबलों के गवाह बनेंगे. हर दिन तीरंदाज अपने निशानों से खेल महाकुंभ को जीवंत करेंगे. इस आयोजन के साथ भारत खेल इतिहास में एक नया अध्याय लिखने के लिए तैयार है.
