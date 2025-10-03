ETV Bharat / state

दिल्ली में पहली बार आर्चरी प्रीमियर लीग का आयोजन, 12 देशों के खिलाड़ी दिखाएंगे निशानेबाजी का दम

लीग के ब्रांड एंबेसडर फिल्म स्टार राम चरण ने तीर चलाकर टूर्नामेंट का शुभारंभ किया. ( SOURCE: ETV BHARAT )

By ETV Bharat Delhi Team Published : October 3, 2025 at 1:38 AM IST 2 Min Read