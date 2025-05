ETV Bharat / state

'गुड गवर्नेंस' कैंप ! राजस्थान के जनप्रतिनिधियों को गुजरात में 'सुशासन' की ट्रेनिंग, 5 से 7 मई तक होगी कांफ्रेंस - GOOD GOVERNANCE CAMP

Published : May 1, 2025

जयपुर. राजस्थान के भाजपा सासंदों और विधायकों को पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य गुजरात में सुशासन का पाठ पढ़ाया जाएगा. लोकसभा सासंदों, राज्य सभा सांसदों और विधायकों को अहमदाबाद में तीन दिन की गुड गवर्नेंस की ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी. अहमदाबाद के नजदीक प्रतिष्ठित प्रवेग टेंट सिटी नर्मदा में होने वाले ट्रेनिंग कैंप को भाजपा ने सुशासन कांफ्रेंस नाम दिया है. कांफ्रेस 5 मई को दोपहर 3 बजे से शुरू होगी और 7 मई को दोपहर बाद समाप्त होगी. इस कैंप का मूल मकसद विधायकों को सत्ता-संगठन में समन्वय, जनता से संवाद और पार्टी की रीति-नीति के अनुरूप कार्यशैली सिखाना होगा. 3 दिन तक सत्ता संगठन समन्वय, जनता समन्वय, सुशासन की अवधारणा, पार्टी की रीति-नीति के तहत जनता की सेवा आदि विषय पर राष्ट्रीय नेता अपना अपना संबोधन देंगे. अध्यक्ष ने लिया कार्यक्रम स्थल का जायजा : तीन दिन के कार्यक्रम को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी कार्यक्रम स्थल का गुजरात पहुंचकर जायजा लिया. प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि इस 3 दिन तक चलने वाली कांफ्रेंस में राजस्थान के सभी बीजेपी से लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद और सभी बीजेपी के विधायक अलग-अलग कार्यक्रमों के जरिए राष्ट्रीय नेतृत्व अपना संबोधन देंगे. इस कांफ्रेंस का मकसद जनप्रतिनिधियों उनकी जवाबदेही के साथ जनता के बीच में किस तरह से कार्य किया जाए उसके बारे में बताना है. कांफ्रेंस की सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है, व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है. नर्मदा टेंट सिटी में सभी विधायकों के रहने-खाने की व्यवस्था पार्टी की ओर से की गई है. यह ट्रेनिंग कैंप केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भाजपा के सुशासन मॉडल को धरातल पर उतारने की दिशा में एक ठोस प्रयास है. राजस्थान के जनप्रतिनिधियों को गुजरात मे मिलेगी ट्रेनिंग (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर) इसे भी पढ़ें: पूर्व सीएम गहलोत पर राठौड़ का पलटवार, कहा- उन्होंने अल्पमत की सरकार को बचाने के लिए रेवड़ियां बांटी थी

