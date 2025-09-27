ETV Bharat / state

इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहली बार 24 नवनियुक्त न्यायमूर्तियों ने एक साथ ली पद की शपथ, अब भी 50 पद खाली

इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुख्य न्यायमूर्ति को मिलाकर कुल 160 पद स्वीकृत हैं. पहली बार एक साथ 24 न्यायाधीशों ने शपथ ली.

24 नवनियुक्त न्यायमूर्तियों ने ली पद की शपथ.
24 नवनियुक्त न्यायमूर्तियों ने ली पद की शपथ. (Photo Credit; allahabad high court)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 27, 2025 at 9:03 PM IST

Updated : September 27, 2025 at 10:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट में शनिवार को 24 नवनियुक्त न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई गई. सभी न्यायाधीशों को मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली ने मल्टी लेवल पार्किंग एवं एडवोकेट चैंबर्स बिल्डिंग के बारहवीं मंजिल पर आयोजित समारोह में शपथ दिलाई. उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 110 हो गई है. 50 पद अभी भी खाली हैं. यहां मुख्य न्यायमूर्ति को मिलाकर कुल 160 पद स्वीकृत हैं.

शपथ लेने वाले सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में शुक्रवार को केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की थी. सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की तरफ से संस्तुति के बाद एक महीने के भीतर ही नियुक्ति की घोषणा और शपथ संपन्न हुई. उच्च न्यायालय के इतिहास में पहली बार एक साथ 24 न्यायाधीशों ने शपथ ली. इससे पहले मुख्य न्यायामूर्ति एमएन शुक्ल के समय 16 न्यायाधीशों को शपथ दिलाई गई थी.

अधिवक्ता से न्यायमूर्ति पद की शपथ लेने वालों में न्यायमूर्ति विवेक सरन, न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद, न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान, न्यायमूर्ति अवधेश कुमार चौधरी, न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी, न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन, न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह, न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला और न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह शामिल हैं.

वहीं न्यायिक अधिकारी से न्यायमूर्ति के रूप में शपथ लेने वालों में न्यायमूर्ति डॉ. अजय कुमार द्वितीय, न्यायमूर्ति चवन प्रकाश, न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत, न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा प्रथम, न्यायमूर्ति तरूण सक्सेना, न्यायमूर्ति राजीव भारती, न्यायमूर्ति पदम नारायण मिश्रा, न्यायमूर्ति लक्ष्मी कांत शुक्ला, न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी, न्यायमूर्ति देवेन्द्र सिंह प्रथम, न्यायमूर्ति संजीव कुमार, न्यायमूर्ति वाणी रंजन अग्रवाल, न्यायमूर्ति अचल सचदेव और न्यायमूर्ति बबिता रानी शामिल हैं.

शपथ समारोह में सभी न्यायमूर्ति, न्यायिक अधिकारी, परिवारीजन और भारी संख्या में अधिवक्ता मौजूद थे. शपथ समारोह में अपर सालिसिटर जनरल शशि प्रकाश सिंह, महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्र, डिप्टी सालिसिटर जनरल शिव कुमार पाल, अपर महाधिवक्ता, शासकीय अधिवक्ता पतंजलि मिश्र, मुख्य स्थाई अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह, शीतला प्रसाद गौड़, विपिन पांडेय, वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश, पूर्व शासकीय अधिवक्ता अरूण कुमार मिश्र आदि प्रमुख लोग उपस्थित थे.

यह भी पढ़ें : वाराणसी का पहला सार्वजनिक दुर्गा पूजा; नवमी के दिन लगता है मछली का भोग, 104 साल से बांगीय रीति रिवाज से हो रही पूजा

Last Updated : September 27, 2025 at 10:31 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

ALLAHABAD HIGH COURTALLAHABAD HIGH COURT NEWLY JUDGESNEWLY APPOINTED JUDGES TOOK OATH24 न्यायमूर्तियों ने ली शपथALLAHABAD HIGH COURT NEWLY JUDGES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नक्शे से गायब होने के कगार पर यूपी का ये गांव, 85 घर शारदा नदी में देखते-देखते समा गए, सड़क के किनारे जिंदगी काट रहे 389 बेघर

यूपी में पहली बार गांव-गांव लगेंगे रोजगार मेले; 8 हजार युवाओं को मिलेगी नौकरी, जानिए- कितनी सैलरी; कैसे करें रजिस्ट्रेशन

उम्मीदों का सुई-धागा; अलीगढ़ की हजार महिलाएं कमा रहीं लाखों, मुगल बादशाहों के शाही पहनावे की शान थी ये कढ़ाई-बुनाई

वाराणसी में लांच हुई 'डिजिटल नारी' स्कीम; जानें गांव की महिलाएं मोबाइल से कैसे करेंगी भरपूर कमाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.