इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहली बार 24 नवनियुक्त न्यायमूर्तियों ने एक साथ ली पद की शपथ, अब भी 50 पद खाली

24 नवनियुक्त न्यायमूर्तियों ने ली पद की शपथ. ( Photo Credit; allahabad high court )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 27, 2025 at 9:03 PM IST | Updated : September 27, 2025 at 10:31 PM IST 2 Min Read

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट में शनिवार को 24 नवनियुक्त न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई गई. सभी न्यायाधीशों को मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली ने मल्टी लेवल पार्किंग एवं एडवोकेट चैंबर्स बिल्डिंग के बारहवीं मंजिल पर आयोजित समारोह में शपथ दिलाई. उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 110 हो गई है. 50 पद अभी भी खाली हैं. यहां मुख्य न्यायमूर्ति को मिलाकर कुल 160 पद स्वीकृत हैं. शपथ लेने वाले सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में शुक्रवार को केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की थी. सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की तरफ से संस्तुति के बाद एक महीने के भीतर ही नियुक्ति की घोषणा और शपथ संपन्न हुई. उच्च न्यायालय के इतिहास में पहली बार एक साथ 24 न्यायाधीशों ने शपथ ली. इससे पहले मुख्य न्यायामूर्ति एमएन शुक्ल के समय 16 न्यायाधीशों को शपथ दिलाई गई थी. अधिवक्ता से न्यायमूर्ति पद की शपथ लेने वालों में न्यायमूर्ति विवेक सरन, न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद, न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान, न्यायमूर्ति अवधेश कुमार चौधरी, न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी, न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन, न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह, न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला और न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह शामिल हैं.

