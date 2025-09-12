ETV Bharat / state

15 सितंबर से शुरू हो रही चारधाम की हेली सेवा, सुरक्षा के लिए बनेंगे दो ओसीआर, सीलोमीटर भी लगेंगे

देहरादून: उत्तराखंड चारधाम यात्रा के दूसरे चरण के मद्देनजर 15 सितंबर से हेली सेवाओं का संचालन शुरू होने जा रहा है. इसके लिए आज शुक्रवार से हेली टिकट की बुकिंग शुरू हो गई है. ऐसे में नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण हेली सेवाओं को सुरक्षित बनाए जाने को लेकर व्यवस्थाओं को मुकम्मल कर रहा है. जिसकी मुख्य वजह यही है कि साल 2025 में कई हेली दुर्घटनाएं हुई हैं.

सुरक्षित हेली सेवा की तैयारी: ऐसे में अब उत्तराखंड सरकार हेली सेवाओं को पूरी तरह से सुरक्षित करना चाहती है. जिसके तहत उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने तमाम पहल करनी शुरू कर दी हैं. ताकि इस साल जिस तरह तमाम हेली दुर्घटनाओं के मामले सामने आए हैं, उन तरह की दुर्घटनाओं पर लगाम लगायी जा सके. हेली यात्राओं को सुरक्षित करने के लिए प्राधिकरण की क्या हैं रणनीतियां, किन किन बिंदुओं पर है फोकस? आइए आपको बताते हैं.

उत्तराखंड राज्य में हेली कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार पहल कर रही है. इसके तहत राजधानी देहरादून से प्रदेश के तमाम शहरों तक के लिए हेली सेवाओं का संचालन किया जा रहा है. इसके अलावा हर साल चार धाम यात्रा के दौरान बृहद स्तर पर हेली सेवाओं का संचालन किया जाता है. लेकिन समय-समय पर हेली दुर्घटनाओं के मामले भी सामने आते रहे हैं, जो सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती भी बनते रहे हैं. यात्रा करने वाले यात्रियों में डर कम हो, जिसको देखते हुए अब उत्तराखंड सरकार हेली यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने की कवायद में जुट गई है. ताकि हेली सेवाओं के जरिए बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा पर जाने वाले यात्री सुरक्षित दर्शन कर अपने गंतव्य को रवाना हों.