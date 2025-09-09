दुनिया में पहली बार एक ही मंच पर मुंशी प्रेमचंद की 22 कहानियों का 22 भाषाओं में होगा मंचन
'मुंशी प्रेमचंद की कहानियां केवल कल्पना नहीं हैं, वे समाज, सहानुभूति, नैतिक गहराई और मानवतावाद का प्रतिबिंब हैं- रंगकर्मी मुजीब खान
Published : September 9, 2025 at 10:33 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में साहित्यिक और नाट्य समारोह के इतिहास में पहली बार महान भारतीय लेखक मुंशी प्रेमचंद की 22 सशक्त लघु कहानियों का मंचन 22 भारतीय भाषाओं में, एक ही दिन में, एक ही मंच पर किया जाएगा. 'प्रेम उत्सव' नामक इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का संयोजन और निर्देशक प्रसिद्ध रंगकर्मी मुजीब खान द्वारा किया जा रहा है. इसका दिनकर स्मृति न्यास (दिल्ली) के सहयोग से 10 सितंबर को सुबह 10:30 बजे दिल्ली के मंडी हाउस स्थित एलटीजी ऑडिटोरियम में उत्सव का आयोजन किया जाएगा.
प्रेम उत्सव की टीम में कुल 40 कलाकार हैं, जो सभी 22 भाषाओं में मंचन करेंगे. मुजीब खान के साथ बीते 8 वर्षों से मंचन कर रहे तेजस पारीक ने बताया कि वह प्रेम उत्सव में 22 भाषाओं में नाटकों का मंचन करेंगे. उनकी मुख्य भाषा गुजराती है. वहीं इस बार वह हिंदी, उर्दू, पंजाबी, आदि भाषाओं में नाटकों में दिखेंगे. अन्य भाषा में नाटक करना काफी मुश्किल था, लेकिन मेहनत और प्रयास ने इस चीज को आसान कर दिया. टीम में सभी 22 भाषाओं के लोग हैं. साथियों ने रोमन भाषा में भी डायलॉग लिख कर दिए, ताकि उनको आसानी से पढ़ा और याद किया जा सके.
22 भाषाओं में होगा मंचन: वहीं मशहूर आर्टिस्ट मोक्ष गुरु ने बताया कि 15 वर्षों से इंडिया ड्रामा टीम के साथ जुड़े हुए हैं. निर्देशक मुजीब खान के साथ बहुत सारे नाटकों में काम किया है, जिसमें मुंशी प्रेमचंद, मिंटो, रविंद्र नाथ टैगोर, लोक मान्य तिलक आदि नाटक शामिल हैं. वही एक ही मंच पर 22 भाषाओं में अलग-अलग नाटकों का मंचन करना बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन कहते हैं ना कि ' नथिंग इस इंपॉसिबल' इसी लाइन को आधार मानकर सभी कलाकार दिल लगाकर प्रैक्टिस करते हैं. इस गुड को हम सभी ने अपने गुरु से ही सीखा है. हमारे गुरु की ही मेहनत है, जो अब नए रूप में नजर आ रही है.
नाटक का प्रस्तुतिकरण: मूल रूप से कश्मीर के रहने वाले अजहर मलिक बताते हैं कि वह बीते 4 वर्षों से मुजीब खान के साथ नाटकों का मंचन कर रहे हैं. दिल्ली में आयोजित होने वाले प्रेम उत्सव में वह मुख्य चार भाषाओं में काम कर रहे हैं, इसमें उर्दू, कश्मीरी, बोधों और भी एक भाषा शामिल है. यह हमारा सौभाग्य है कि एक साथ इतनी भाषाओं में काम करने का मौका मिल रहा है. इसकी तैयारी बीते 3 महीना से चल रही है. अब दिल्ली में इसका प्रस्तुतिकरण किया जाए.
मुजीब खान का मुख्य योगदान : अन्य कलाकार शालिनी ने बताया कि वह मूल्य रूप से कर्नाटक की रहने वाली है. लेकिन प्रेम उत्सव में वहां आठ भाषाओं में नाटकों का मंचन करेंगीं. इसमें असमी, तमिल, तेलुगु, कनाडा, उर्दू, संस्कृति और दो अन्य भाषाएं शामिल है. पहली बार निर्देशक गुरु मुजीब खान के साथ काम करने का मौका मिला हैं. इस बात की बहुत खुशी है. इसके अलावा सभी 22 नाटकों में ड्रेस डिजाइनिंग गीत देशमुख द्वारा की गई है. इसमें मुजीब खान का मुख्य योगदान है.
इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है, जब एक ही लेखक की कृतियां सभी 22 आधिकारिक भारतीय भाषाओं में, एक ही मंच पर, एक ही दिन प्रस्तुत की जाएंगी. इससे पहले मुजीब खान ने मुंशी प्रेमचंद की पुण्यतिथि 8 सितंबर को मुंबई में 8 भाषाओं में ऐसे ही रंगमंच का आयोजन किया था. वहीं प्रेम उत्सव साहित्य, भाषा और सांस्कृतिक पहचान को एक शानदार प्रदर्शनी में एकीकृत करते हुए एक नया आयाम स्थापित करने जा है.
मुजीब खान का मानना है कि मुंशी प्रेमचंद की कहानियां केवल कल्पना नहीं हैं, वे समाज, सहानुभूति, नैतिक गहराई और मानवतावाद का प्रतिबिंब हैं. उन्हें सभी भारतीय भाषाओं में एक साथ प्रस्तुत करना एक रचनात्मक प्रयास से कहीं अधिक है, यह एक सांस्कृतिक क्रांति है, जो हमें हमारी भाषाई एकता, साहित्यिक विरासत और साझी विरासत की याद दिलाती है.
यह भी पढ़ें:
- टीम पैराडाइज ने उठाया कदम, हॉलीवुड कोलैबोरेशन के जरिए कर रही ग्लोबल रिलीज की तैयारी
- 'सितारे जमीन पर' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1: आमिर खान की 8वीं सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बनी आर.एस. प्रसन्ना की स्पोर्ट्स-कॉमेडी ड्रामा
- दिल्ली में सोमनाथ मंदिर के सेट पर होगा रामलीला का मंचन, जानिए- लव कुश रामलीला कमेटी के मुख्य आकर्षण
- पाकिस्तान में 'रामायण' की मची धूम, दर्शकों ने भी बजाई खूब तालियां, डायरेक्टर बोले- हमारा देश सहिष्णु है