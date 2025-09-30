ETV Bharat / state

कल से बदल रहा है ट्रेन टिकट बुकिंग का नियम, पहले 15 मिनट होंगे बेहद अहम

नई दिल्ली: रेलवे ने ट्रेन टिकट बुकिंग प्रणाली को और ज्यादा पारदर्शी व सुरक्षित बनाने के लिए नया नियम लागू किया है. 1 अक्टूबर 2025 से आईआरसीटीसी वेबसाइट व ऐप पर सामान्य आरक्षित टिकट बुकिंग की शुरुआत के पहले 15 मिनट (सुबह 8 बजे से 8:15 बजे तक) केवल उन्हीं यात्रियों के लिए उपलब्ध होगी, जिनका आईआरसीटीसी अकाउंट आधार नंबर से लिंक है. पहले यह अनिवार्यता केवल तत्काल टिकट बुकिंग पर ही लागू थी, लेकिन अब इसे सामान्य टिकटों की बुकिंग के लिए भी लागू कर दिया है.

सिर्फ आधार-लिंक्ड यूजर्स को मिलेगी बुकिंग सुविधा: उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि यह कदम अवैध टिकट बुकिंग व दलाली पर रोक लगाने के साथ-साथ यात्रियों को ज्यादा अवसर देने के लिए उठाया गया है. अब फर्जी अकाउंट बनाकर टिकट ब्लैक करने वालों पर लगाम लगेगी.

आधार लिंकिंग से बुकिंग प्रक्रिया पारदर्शी होगी: रेलवे ने यात्रियों को एक और भी बड़ी राहत भी दी है. अब आधार लिंक अकाउंट से हर माह 12 टिकट तक बुक किए जा सकेंगे, जबकि पहले यह सीमा 6 टिकट प्रति माह निर्धारित थी. हालांकि एक पीएनआर नंबर पर अधिकतम 6 यात्रियों की बुकिंग की सुविधा पहले की तरह ही जारी रहेगी. रेलवे अधिकारियों के मुताबिक आधार लिंकिंग से न केवल बुकिंग प्रक्रिया पारदर्शी होगी बल्कि हर टिकट बुकिंग का रिकॉर्ड भी सुरक्षित रहेगा. इससे शिकायतों का समाधान भी तेजी से किया जा सकेगा.