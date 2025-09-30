कल से बदल रहा है ट्रेन टिकट बुकिंग का नियम, पहले 15 मिनट होंगे बेहद अहम
रेलवे ने यात्रियों को एक और भी बड़ी राहत दी है. अब आधार लिंक अकाउंट से हर माह 12 टिकट तक बुक किए जा सकेंगे.
Published : September 30, 2025 at 7:38 PM IST
नई दिल्ली: रेलवे ने ट्रेन टिकट बुकिंग प्रणाली को और ज्यादा पारदर्शी व सुरक्षित बनाने के लिए नया नियम लागू किया है. 1 अक्टूबर 2025 से आईआरसीटीसी वेबसाइट व ऐप पर सामान्य आरक्षित टिकट बुकिंग की शुरुआत के पहले 15 मिनट (सुबह 8 बजे से 8:15 बजे तक) केवल उन्हीं यात्रियों के लिए उपलब्ध होगी, जिनका आईआरसीटीसी अकाउंट आधार नंबर से लिंक है. पहले यह अनिवार्यता केवल तत्काल टिकट बुकिंग पर ही लागू थी, लेकिन अब इसे सामान्य टिकटों की बुकिंग के लिए भी लागू कर दिया है.
सिर्फ आधार-लिंक्ड यूजर्स को मिलेगी बुकिंग सुविधा: उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि यह कदम अवैध टिकट बुकिंग व दलाली पर रोक लगाने के साथ-साथ यात्रियों को ज्यादा अवसर देने के लिए उठाया गया है. अब फर्जी अकाउंट बनाकर टिकट ब्लैक करने वालों पर लगाम लगेगी.
आधार लिंकिंग से बुकिंग प्रक्रिया पारदर्शी होगी: रेलवे ने यात्रियों को एक और भी बड़ी राहत भी दी है. अब आधार लिंक अकाउंट से हर माह 12 टिकट तक बुक किए जा सकेंगे, जबकि पहले यह सीमा 6 टिकट प्रति माह निर्धारित थी. हालांकि एक पीएनआर नंबर पर अधिकतम 6 यात्रियों की बुकिंग की सुविधा पहले की तरह ही जारी रहेगी. रेलवे अधिकारियों के मुताबिक आधार लिंकिंग से न केवल बुकिंग प्रक्रिया पारदर्शी होगी बल्कि हर टिकट बुकिंग का रिकॉर्ड भी सुरक्षित रहेगा. इससे शिकायतों का समाधान भी तेजी से किया जा सकेगा.
इस व्यवस्था को लागू करने के लिए रेलवे की तरफ से ट्रायल किया जा चुका है. ट्रायल सफल रहा है. अधिकारियों का कहना है कि पहले 15 मिनट तक सिर्फ आधार कार्ड से लिंक अकाउंट से ही टिकट बुकिंग की सुविधा होगी. इसके बाद ऐसे भी आईआरसीटीसी अकाउंट से भी टिकट बुक की जा सकेगी, जिनके अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं है.
इस तरह करें IRCTC अकाउंट को आधार से लिंक:
- आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप पर लॉगिन करें.
- “My Account” सेक्शन में जाकर “Link Your Aadhaar” का विकल्प चुनें.
- अपना 12 अंकों का आधार नंबर डालकर सबमिट पर क्लिक करें.
- आधार नंबर से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा.
- OTP डालने के बाद आपका अकाउंट आधार से लिंक हो जाएगा.
ये भी पढ़ें-