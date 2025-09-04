नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव समिति द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि डूसू चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवार को केवल एक हलफनामा और एक लाख रुपए का जमानत बांड जमा करना होगा. चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को विश्वविद्यालय या अपने खाते में राशि जमा करने की कोई जरूरत नहीं होगी. जमानत बांड पर माता-पिता,अभिभावक, मित्र और समर्थक द्वारा हस्ताक्षर किए जा सकते हैं. यह जानकारी डूसू चुनाव के मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो. राज किशोर शर्मा ने चुनाव कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में दी.

डूसू चुनाव 2025-26 के कार्यक्रम, आचरण संबंधी मौजूदा दिशा-निर्देशों के बारे में मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा स्पष्ट किया गया कि छात्रों को प्रचार के लिए अथवा लोकतंत्र की निर्दिष्ट दीवार पर चिपकाने के लिए केवल हस्तनिर्मित पोस्टरों की ही अनुमति है. किसी भी प्रकार के विरूपण की सूचना डूसू के ऑनलाइन पोर्टल और कॉलेज के मामले में कॉलेज पोर्टल पर दी जा सकती है.

DUSU चुनाव के लिए उम्मीदवार को जमा करवाना होगा केवल एक हलफनामा और जमानत बांड (ETV Bharat)

मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा ये भी स्पष्ट किया गया कि डूसू चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवार को केवल एक हलफनामा और एक लाख रुपये का जमानत बांड जमा करना होगा. वहीं,चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को विश्वविद्यालय अथवा अपने निजी खाते में राशि जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है. जमानत बांड पर माता-पिता, अभिभावक और मित्र समर्थक द्वारा हस्ताक्षर किए जा सकते हैं.

बता दें कि डूसू चुनाव 2025-26 को हरित चुनाव और स्वच्छ चुनाव के रूप में देखा जा रहा है. डूसू चुनाव समिति और विश्वविद्यालय ने विरूपण और दिशानिर्देशों के उल्लंघन के प्रति शून्य सहिष्णुता का संकेत दिया है. प्रो. राजकिशोर शर्मा ने बताया कि डूसू चुनाव समिति और अन्य समितियां जैसे विरूपण निवारण समिति, अनुशासन समितियां, छात्र शिकायत प्रकोष्ठ, विश्वविद्यालय प्रॉक्टोरियल बोर्ड, दिल्ली पुलिस और अन्य नागरिक एजेंसियां डूसू चुनाव 2025-26 के सभी पहलुओं पर सतर्क और निगरानी रख रही हैं.

डूसू चुनाव समिति ने संभावित उम्मीदवारों और छात्र समूहों के साथ बैठक की है और 2025-26 के डूसू चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने पर चर्चा की है. छात्रों ने चुनावों को किसी भी प्रकार के विरूपण से मुक्त रखने में अपनी रुचि स्पष्ट रूप से व्यक्त की है. मुख्य चुनाव अधिकारी ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने और विरूपण गतिविधियों से बचने में छात्रों से अब तक प्राप्त सहयोग की सराहना की. उन्होंने बताया कि विरूपण की समस्या को रोकने के लिए पर्यवेक्षकों की एक टीम सोमवार से कॉलेजों और आसपास के क्षेत्रों का दौरा करेगी.

