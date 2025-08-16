जयपुरः ड्रोन के जरिए देश की पहली कृत्रिम बारिश की कवायद के बीच शनिवार को रामगढ़ बांध पर अनोखा वैज्ञानिक प्रयोग पहले पायदान पर नजर आया. इस दौरान 25 किलोमीटर तक ड्रोन उड़ाकर जलवायु और मौसम का जायजा लिया गया. ड्रोन परीक्षण का मकसद जलवायु परिवर्तन और मौसम के गहराई से अध्ययन के लिए डाटा एकत्रित करना था.
वैज्ञानिकों ने बांध क्षेत्र से ड्रोन उड़ान भरवाई और आसमान की परतों तक जाकर मौसम के रुझान की पड़ताल की. इस मौके पर स्थानीय विधायक महेंद्र पाल मीणा भी मौजूद रहे. उन्होंने वैज्ञानिकों के इस प्रयोग को सराहते हुए कहा कि रामगढ़ बांध जैसे ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान पर इस प्रकार की वैज्ञानिक गतिविधियां होना पूरे क्षेत्र के लिए गौरव की बात है.
35 मिनट की ऐतिहासिक उड़ान: प्रयोग के दौरान ड्रोन ने लगातार 35 मिनट तक उड़ान भरी. इस दौरान उसने लगभग 25 किलोमीटर की दूरी तय की. उड़ान के दौरान लगे विशेष सेंसर और उपकरणों ने वायुमंडल की स्थिति, नमी, हवा की गति, तापमान और अन्य जलवायु संकेतकों की जानकारी जुटाई. विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के प्रयोग भविष्य में जलवायु परिवर्तन और मौसम पूर्वानुमान को और सटीक बनाने में मददगार साबित होंगे.
उड़ान सफल रही: ड्रोन संचालन करने वाली कंपनी जेन एक्स एआई के फाउंडर राकेश अग्रवाल ने बताया कि यह उड़ान पूरी तरह सफल रही. ड्रोन ने सभी तकनीकी मानकों पर खरा उतरते हुए आसमान में निर्धारित ऊंचाई तक उड़ान भरी. इस प्रयोग से प्राप्त आंकड़ों को अब लैब में विश्लेषण किया जाएगा, ताकि मौसम और जलवायु परिवर्तन से जुड़े निष्कर्ष निकाले जा सकें.
विफल रहा था पहला प्रयोग: 12 अगस्त को भी रामगढ़ बांध पर तय कार्यक्रम के मुताबिक ड्रोन की उड़ान रखी गई थी. मौके पर बड़ी संख्या में लोगों के मौजूद होने के कारण जीपीएस सिस्टम विफल हो गया था, जिससे यह प्रयोग कामयाब नहीं रहा. भीड़ अधिक होने से नेटवर्क जाम हो गया और जीपीएस सिग्नल लॉस होने से ड्रोन ऑटो लैंडिंग मोड में आ गया. बाद में भीड़ कम हो जाने पर कृषि मंत्री के सामने ड्रोन का 400 फीट की ऊंचाई तक डेमो सफलतापूर्वक दिया गया.
जल संकट दूर करना ही प्राथमिकता: इस दौरान मौजूद कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि इस क्लाउड सीडिंग का मुख्य मकसद रामगढ़ झील को पुनर्जीवित करना, जल संकट को कम करना और क्षेत्र में पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बहाल करना है. कृषि मंत्री ने कहा कि यह एक अनुसंधान और विकास आधारित पायलट प्रोजेक्ट है, जिसमें आधुनिक ड्रोन बेस्ड क्लाउड सीडिंग तकनीक और एआई का उपयोग कर वर्षा को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि यह तकनीक पूरी तरह सुरक्षित है और इसमें इस्तेमाल होने वाले एजेंट्स बहुत कम मात्रा में और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं. यह मानव, पशु तथा फसलों के लिए हानिकारक नहीं हैं. इस पायलट प्रोजेक्ट के दौरान भी पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा.
पहली बार ड्रोन बेस्ड क्लाउड सीडिंग: भारत में पहली बार ड्रोन बेस्ड क्लाउड सीडिंग की जा रही है. इसमें ‘हाइड्रो ट्रेस’ नाम का एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म इस्तेमाल हो रहा है, जो रियल टाइम डेटा, सैटेलाइट इमेजिंग और सेंसर नेटवर्क की मदद से सही समय और सही बादलों को टारगेट करता है. यह 30 दिनों तक चलने वाला पायलट मिशन है. ड्रोन बेस्ड क्लाउड सीडिंग में ड्रोन को बादलों के पास भेजा जाता है, जहां यह सोडियम क्लोराइड या अन्य सुरक्षित सीडिंग एजेंट्स छोड़ता है. इससे बादलों में मौजूद नमी के कण आपस में मिलकर पानी की बूंदों में बदल जाते हैं और बारिश होती है.
