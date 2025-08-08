Essay Contest 2025

31 साल से राखी पर अंताक्षरी का दौर, बहनों से हर बार हार रहे कैलाश विजयवर्गीय - MINISTER KAILASH VIJAYVARGIYA

परदेसीपुरा स्थित सामाजिक न्याय परिसर में हर साल होता है रक्षाबंधन पर्व का आयोजन, दिव्यांग बच्चियों- बुजुर्गों के साथ राखी मनाने पहुंचते हैं कैलाश विजयवर्गीय.

Minister Kailash Vijayvargiya
दिव्यांग बच्चियों से राखी बंधवाते कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 8, 2025 at 5:06 PM IST

इंदौर: रक्षाबंधन पर जहां देशभर में राखी बांधने की परंपरा है वहीं इंदौर के सामाजिक न्याय परिसर स्थित वृद्ध आश्रम में रक्षाबंधन पर तीन दशकों से जारी अंताक्षरी एक परंपरा बन चुकी है. कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय यहां हर साल दिव्यांग बच्चों और बुजुर्गों के साथ राखी मनाने पहुंचते हैं. जहां इस दौरान होने वाले अंताक्षरी के मुकाबले में कैलाश विजयवर्गीय दिव्यांग बहनों की टीमों से हार जाते हैं.

परदेसीपुरा स्थित सामाजिक न्याय परिसर में हर साल होता है रक्षाबंधन पर्व का आयोजन

दरअसल रक्षाबंधन के अवसर पर हर साल इंदौर के परदेसीपुरा स्थित सामाजिक न्याय परिसर में रक्षाबंधन का पर्व आयोजित किया जाता है. यहां हर साल अनुभूति सेवा मिशन के अलावा महेश दृष्टिहीन कल्याण संघ और वृद्धजनों की टीमें रक्षाबंधन मनाने के साथ अंताक्षरी खेलने के लिए तैयारी के साथ मैदान संभालती हैं.

हर साल वृद्धाश्रम में बुजुर्ग बहनों से राखी बंधवाते हैं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय

इन तीनों टीमों का मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ होता है. कैलाश विजयवर्गीय हर साल समय निकालकर यहां रक्षाबंधन मनाने पहुंचते हैं और वृद्ध आश्रम में बुजुर्ग बहनों से राखी बंधवाते हैं. इसके बाद शुरू होता है अंताक्षरी का मुकाबला.

इस मुकाबले में यहां मौजूद सामाजिक संस्थाओं की दिव्यांग बहनों और छोटी-छोटी बच्चियों के बीच गानों का मुकाबला होता है. करीब 2 से 3 घंटे चलने वाले इस मुकाबले में आर्केस्ट्रा की धुन पर कैलाश विजयवर्गीय भी यहां अंताक्षरी के क्रम में गाने गाते हैं. लेकिन हर बार स्थिति ऐसी बनती है कि छोटी-छोटी बच्चियां और बहने अंताक्षरी में विजयवर्गीय को कई पॉइंट से हरा देती हैं. इसके बाद कैलाश विजयवर्गीय बहनों से राखी बंधवाने के साथ उन्हें उपहार देते हैं.

कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, हर साल इस मौके का रहता है इंतजार

इस बार भी शुक्रवार को हुए इस आयोजन में पहुंचे विजय वर्गीय का कहना था कि पिछले तीन दशक से वह यहां रक्षाबंधन और दीपावली पर पहुंचते हैं. यहां रहने वाले दिव्यांगजनों के साथ वह आत्मीयता से जुड़े हुए हैं. इस मौके का हर साल में इंतजार करते हैं. वहीं दिव्यांग बच्ची कश्मीरा अंसारी का कहना था "विजयवर्गीय को हर बार हराने के लिए उनके पास गानों की लंबी लिस्ट होती है.

तीनों टीमें मिलकर विजयवर्गीय को गानों में हरा देती हैं. आज भी ऐसा ही हुआ. अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बावजूद वे दिव्यांग बहनों से मिलने हर साल यहां आते हैं यह उनके लिए रक्षाबंधन के किसी उपहार से कम नहीं है."

