ETV Bharat / state

ट्रक ड्राइवर की बेटी फुटबॉल में कर रही कमाल, 'मिनी ब्राजील' से है बड़ा कनेक्शन

भारतीय महिला फुटबॉल टीम में बतौर गोलकीपर अपनी जगह बनाना चाहती हैं शहडोल की उमा केवट. फिलहाल मध्य प्रदेश की सीनियर महिला टीम की हैं गोलकीपर.

Footballer Uma Kewat
शहडोल की फुटबॉलर उमा केवट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 20, 2025 at 5:39 PM IST

Updated : September 20, 2025 at 5:44 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

शहडोल: शहडोल की पहचान अब मिनी ब्राजील के तौर पर होने लगी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहडोल के विचारपुर गांव को मिनी ब्राजील के नाम से संबोधित भी कर चुके हैं. और अब तो इसकी चर्चा दूसरे देशों में भी होने लगी है. यहां से निकलकर लड़कियां फुटबॉल के क्षेत्र में देश भर में नाम कमा रही हैं. कुछ ऐसा ही काम किया है इसी गांव की रहने वाली फुटबॉल गोलकीपर उमा केवट ने.

पॉवर ऑफ मिनी ब्राज़ील

22 साल की उमा फुटबॉल की उभरती गोल कीपर हैं, जो इन दिनों अपने खेल से पूरे प्रदेश में सनसनी बनी हुई हैं. उमा का सपना है कि एक दिन उन्हें देश के महिला फुटबॉल टीम के लिए उन्हें खेलना है. इसके लिए उमा दिन-रात मेहनत कर रही हैं. इंटरनेशल खिलाड़ी बनने के अपने सपने के सफर में उमा ने मध्य प्रदेश की सीनियर महिला टीम के गोलकीपर तक का सफर तय कर लिया है. हाल ही में इस युवा फुटबॉलर ने मध्य प्रदेश की टीम से नेशनल खेला है, जो कि गुजरात के भावनगर में खेला गया था. जहां उमा ने बतौर गोलकीपर बेहतरीन प्रदर्शन किया है. आने वाले समय में उमा भारतीय महिला टीम में बतौर गोलकीपर अपनी जगह बनाना चाहती हैं.

उमा ने फुटबॉल में कमाया नाम (ETV Bharat)

पिता ट्रक ड्राइवर, बेटी फुटबॉल गोलकीपर

मध्य प्रदेश के अंतिम छोर पर बसा शहडोल आदिवासी बाहुल जिला है. यहां के फुटबॉल खिलाड़ी अपने खेल से देश-दुनिया में अपनी जगह बना रहे हैं. घर-परिवार की प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद ये खिलाड़ी अपनी मेहनत और लगन से अपने सपनों को साकार करने में जुटे हुए हैं. उमा केवट भी उन्हीं में से एक हैं. उमा ने 15 साल की उम्र में फुटबॉल खेलने की शुरुआत की थी. उनकी मां का सपना था कि उनकी बेटी एक दिन बेस्ट फुटबॉलर बने.

Footballer Uma Kewat
गोलकीपर उमा प्रैक्टिस करते हुए (ETV Bharat)

इसके लिए वह उमा को वहीं पर फुटबॉल की कोचिंग दे रहे सीताराम सहीस के पास लेकर पहुंचीं. यहां उमा ने फुटबॉल की एबीसीडी सीखी, और अपने सफ़र को तय करते हुए मध्य प्रदेश की सीनियर महिला टीम में गोलकीपर बनी. उमा केवट के पिता एक ट्रक ड्राइवर हैं जबकि मां गृहणी हैं. उमा दो बहन एक भाई हैं. उमा का कहना है कि मेरे पूरे परिवार का सपना है कि मैं बेस्ट फुटबॉल खिलाड़ी बनूं. इस सपने को पूरा करने के लिए वह लगातार कड़ी मेहनत कर रही हैं.

Footballer Uma Kewat
कोच सीताराम सहीस के साथ उमा (ETV Bharat)

6 नेशनल खेल चुकी हैं उमा

उमा केवट बताती है कि उन्होंने अब तक छह नेशनल खेले हैं, जिनमें से तीन ओपन नेशनल हैं जबकि तीन स्कूल नेशनल हैं. अपनी उपलब्धियां के बारे में बताते हुए उमा उस बड़े मुकाबले को भी याद करती हैं जो हाल ही में खेल दिवस के मौके पर भोपाल में सद्भावना मैच खेला गया था. मुकाबला सरदारपुर और विचारपुर के बीच था. जिसमें विचारपुर की टीम से खेलते हुए उन्होंने बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड जीता था. प्रदेश के खेल मंत्री विश्वास सारंग ने उन्हें ये पुरस्कार दिया था. जिसके बाद उमा सुर्खियों में आई गईं.

Footballer Uma Kewat
मध्य प्रदेश की सीनियर महिला टीम की गोलकीपर उमा (ETV Bharat)

उमा का मिनी ब्राज़ील कनेक्शन

कुछ साल पहले शहडोल जिले के विचारपुर गांव(मिनी ब्राज़ील) के खिलाड़ी सीताराम सहीस किसी काम से बाणसागर देवलोंद पहुंचे थे. उन्हें फुटबॉल से इतना प्रेम था कि गए तो थे वे कुछ और काम से, लेकिन वहां उन्होंने बच्चों को फुटबॉल सिखाना शुरू कर दिया. शुरुआत में उनके पास सिर्फ कुछ बच्चे ही कोचिंग लेने के लिए आ रहे थे. उन्हें देखकर एक दो-लड़कियों ने भी आना शुरू कर दिया. धीरे-धीरे लड़कियों की संख्या काफी बढ़ गई. उन्हीं में से एक थीं उमा केवट, जिन्हें उनकी मां वहां लेकर आई थीं.

Footballer Uma Kewat
गोलकीपर उमा प्रैक्टिस करते हुए (ETV Bharat)

कोच सीताराम सहीस बताते हैं "जब मैंने उमा को देखा तो उसकी फिजिक ही फुटबॉल खिलाड़ी की तरह थी. मैंने उनसे पूछा कि तुम किस क्षेत्र में खेलना चाहती हो? लगता है उमा ने भी तय करके रखा था कि उन्हें गोलकीपर ही बनना है. उमा ने बतौर गोलकीपर अपने फुटबॉल की शुरुआत कर दी. उमा की खेल प्रतिभा को देखते हुए मैंने उस पर मेहनत करना शुरू कर दिया. आज उमा देवलोंद से निकलकर मध्य प्रदेश की सीनियर महिला टीम की गोलकीपर हैं."

Footballer Uma Kewat
मध्य प्रदेश की सीनियर महिला टीम की गोलकीपर उमा (ETV Bharat)

हार्ड वर्क ने आगे बढ़ाया

कोच सीताराम सहीस खुद कई नेशनल खेल चुके हैं. इन दिनों वह फुटबॉल के नए-नए खिलाड़ियों को तैयार कर रहे हैं. वह बताते हैं "उमा में एक अलग ही बात थी, कहते हैं ना कि खिलाड़ी में कुछ गॉड गिफ्टेड भी होता है. फुटबॉल के खेल को लेकर उमा में भी बहुत कुछ गॉड गिफ्टेड है. वह हार्ड वर्कर हैं, डिसिप्लिंड हैं और उनमें लगातार सीखने की ललक है. इसी वजह से वह एक बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी हैं."

सीताराम सहीस उमा को वर्तमान में मध्य प्रदेश की बेस्ट गोलकीपर मान रहे हैं. उनका कहना है कि अगर उसका ध्यान फुटबॉल के खेल से नहीं भटकता है.. वह इसी तरह से हार्ड वर्क करती रहती हैं और उन्हें बेहतर गाइडेंस मिलती है, तो उमा बहुत जल्द भारतीय महिला टीम में भी जगह बना लेंगी.

मिनी ब्राज़ील से बन रही शहडोल की पहचान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जुलाई 2023 को 'मन की बात' कार्यक्रम में विचारपुर का उल्लेख कर इसे 'मिनी ब्राजील' नाम दिया था. प्रधानमंत्री द्वारा की गई इस सराहना ने विचारपुर के खिलाड़ियों को नई पहचान दी. अब यही पहचान वैश्विक मंच पर अपना स्थान बना रही है. यहां के बच्चों में फुटबॉल के प्रति जुनून देखने को मिलता है.

Last Updated : September 20, 2025 at 5:44 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

SHAHDOL FOOTBALLER UMA KEWATMP GOALKEEPER UMA KEWATSHAHDOL UMA KEWATFOOTBALLER UMA KEWATFOOTBALL GOALKEEPER UMA KEWAT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

4 जंगलों का लिंकअप! नौरादेही से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व तक, बाघों के लिए बनेगा सुरक्षित कॉरिडोर

बाघों के गढ़ बांघवगढ़ में फिर बाघ की मौत, टाइगर्स की मूवमेंट पर नजर रखने जंगल ट्रैप कैमरों से लैस

उमरिया में सड़क पर हाथियों की फौज, झुंड ने रोकी वाहनों की रफ्तार, ताकते रह गए राहगीर

इतिहास में अमर हुआ रतलाम का पहला देहदान, गार्ड ऑफ ऑनर से सुशीला को दी अंतिम विदाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.