मवेशियों में तेजी से फैल रहा खुरपका-मुंहपका रोग, जानिए कितनी खतरनाक है ये बीमारी? एक्सपर्ट ने बताए बचाव के जरूरी टिप्स

फर्रुखाबाद : मौसम में उतार-चढ़ाव के मवेशी संक्रामक बीमारियों की चपेट में हैं. इन संक्रामक रोगों को रोकने के लिए पशुपालन विभाग टीकाकरण अभियान चला रहा है. शमशाबाद ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम दनियापुर में मवेशियों में खुरपका और मुंहपका रोग सबसे ज्यादा फैल रहा है. इसे लेकर पशुपालन विभाग अलर्ट है. ऐसे में जानते हैं क्या है खुरपका-मुंहपका रोग और इसके लक्षण...

मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. धीरज कुमार शर्मा ने बताया, दनियापुर क्षेत्र में कुछ मवेशियों में संक्रमण की शिकायत आई है. डॉक्टरों की टीम मवेशियों के इलाज के लिए भेजी गई है. टीकाकरण का कार्यक्रम भी चल रहा है.

जानवरों के आस-पास रखें सफाई : उन्होंने बताया कि कई बार देखने में आता है कि लोग अपने मवेशियों को गर्भधारण और दूध देने के अवस्था में टीकाकरण से बचते हैं, जिसके चलते कुछ मवेशियों में इस तरह के लक्षण सामने आते हैं. जानवरों के आसपास सफाई रखी जाए, जिससे मक्खियां नहीं लगेंगी और बीमारी फैलने का खतरा कम होगा.

उन्होंने बताया कि अगर जानवरों के मुंह में छाले और जख्म बन रहे हैं, जिससे वो चारा नहीं खा पा रहे हैं. साथ ही जानवरों को बुखार आ रहा है तो दूसरे जानवरों को उनसे दूर अलग रखना चाहिए. उनके संपर्क में आने से बचना चाहिए.

मवेशियों को आता है तेज बुखार : डॉ. धीरज कुमार शर्मा ने बताया, इस बीमारी में मवेशी के मुंह से अत्यधिक लार टपकता है. जीभ और तलवे पर छालों में उभार आता है, जो बाद में फटकर घाव में बदल जाता है. इसके साथ ही मवेशियों को तेज बुखार आता है. खुरों के बीच में घाव होता है. जिसकी वजह से पशु लंगड़ा कर चलता है या फिर चलना बंद कर देता है.