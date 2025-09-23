ETV Bharat / state

पशुपालक ध्यान दें, हिसार में पशुओं में फैल रही है बीमारी, 7 दिनों में दर्जनों की मौत

हिसार के हरिकोट में गांव में मुंह खुर रोग से दर्जनों पशुओं की मौत के बाद से पशुपालकों में हड़कंप मचा हुआ है.

Hisar Animals Death Due Disease
हिसार में पशुओं में फैल रही है बीमारी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 23, 2025 at 4:31 PM IST

3 Min Read
हिसार: हरियाणा के हिसार जिले में पशुओं में मुंह खुर बीमारी का तेजी से प्रसार हो रहा है. सबसे ज्यादा प्रभावित हिसार का हरिकोट गांव है, जहां एक सप्ताह के भीतर दर्जनों पशुओं की मौत हो चुकी है. मुंह खुर बीमारी के कारण पशुओं की मौत से पशुपालकों को लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है. मुंह खुर बीमारी को लेकर गांव में हड़कंप मचा हुआ है. पशुपालक अपने-अपने पशुओं की जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं.

पीड़ित पशुपालकों के लिए मुआवजे की मांग: सरपंच सहित अन्य ग्रामीणों ने हरियाणा के सीएम नायब सैनी, कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा विधायक रणधीर पनिहार, जिला प्रशासन और पशुपालन विभाग के उच्चाधिकारियों से मदद की गुहार लगाई है. लोगों की मांग है कि गांव में स्पेशल टीम भेजकर पशुओं का इलाज किया जाए और रोग के प्रसार को रोकने के लिए उचित कदम उठाया जाए. ग्रामीणों की मांग है कि जिन लोगों के पशुओं की मौत हुई है, उन्हें सरकार द्वारा मुआवजा मिलना चाहिए.

बाढ़-बारिश के कारण पशुओं में फैल रही है बीमारी: इसी बीच पशु चिकित्सकों की टीम गांव में एक बार चिकित्सा जांच के लिए आई थी और टीके भी लगाया गया है. लेकिन मुंह खुर बीमारी रुक नहीं रहा है. पशुओं पालकों की सरकार से मांग है कि जिन पशुओं की मौत हुई है उन पशुपालकों को सरकार से मुआवजा मिलना चाहिए. बाढ़ और बारिश के पानी पीने के कारण भी पशुओं में कई प्रकार की बीमारियों को बढ़ावा मिला है.

22 सितंबर को 4 पशुओं की मौत: ग्रामीण राजेश के अनुसार "पशुपालन विभाग के अधिकारियों को सूचित किया था. पशु चिकित्सकों की टीम गांव में आई थी. टीके लगा कर गई है लेकिन मुंह खुर बीमारी रुक नहीं रहा है. 22 सितंबर तो एक दिन में गांव में चार पशुओं की मौत हुई थी."

क्या है मुंह खुर रोग: पशुओं में मुंह खुर पका रोग एक अत्यधिक संक्रामक वायरस बीमारी है जो गाय भैंस, बकरी, सूअर और फटे खुपर वाले पशुओं में होती है. सबसे पहले तेज बुखार आता है. तेज बुखार के बाद मुंह जीभ और खुर में छाले या घाव हो जाते हैं. पशु लंगड़ाने लगते हैं. जानवर सुस्त हो जाते हैं. खाना पीने छोड़ देते है और मुंह से बहुत लार आने लगती है. वायरस हवा के माध्यम से भी फैल सकता है. पशु कमजोर हो जाते हैं और दुधारू पशु उत्पादन की क्षमता कम हो जाती है. पशुओं की प्रजनन शक्ति भी होती है. यह रोग विषाणु द्वारा फैलता है. इसका आर्थिक प्रभाव बहुत होता है और दूध उत्पादन में भारी नुकसान होता है. बचाव के लिए टीकाकरण दूषित वस्तुओं की सफाई और बीमार पशुओं को अलग रखना चाहिए.

मुंह खुर रोग से कैसे बचाया जाए:

  1. पशुओं को अलग रखा जाए.
  2. प्रभावित पशुओं को छूने के बाद अपने हाथों जूतों और कपड़ों को अच्छी तरह से साफ करें.
  3. सोडियम में कार्बोनेट (सोडा ऐश) सोडियम हाईड्राक्साइड (ला) जैसे कीटाणुनाशक से धोना चाहिए.
  4. रोग से बचाव के लिए समय समय पर टीकाकरण करवाना बहुत आवश्यक है.

क्या बोले पशु चिकित्सक: वेटरनरी सर्जन डॉ. मितु का कहना है "हरिकोट गांव में चिकित्सकों की टीम ने लगातार जाकर वैक्सीन दी है. चिकित्सकों की टीम तीन-चार बार में गांव जा चुकी है. वैक्सीन भी दी गई है. आगे भी उनकी टीम गांव में लगातार जाएगी."

मुंह खुर रोग से पशुओं की मौतFOOT AND MOUTH DISEASE IN ANIMALSDEATH OF ANIMALS IN HARYANAFMD OUTBREAKS IN HISARHISAR ANIMALS DEATH DUE DISEASE

