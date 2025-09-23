ETV Bharat / state

पशुपालक ध्यान दें, हिसार में पशुओं में फैल रही है बीमारी, 7 दिनों में दर्जनों की मौत

हिसार: हरियाणा के हिसार जिले में पशुओं में मुंह खुर बीमारी का तेजी से प्रसार हो रहा है. सबसे ज्यादा प्रभावित हिसार का हरिकोट गांव है, जहां एक सप्ताह के भीतर दर्जनों पशुओं की मौत हो चुकी है. मुंह खुर बीमारी के कारण पशुओं की मौत से पशुपालकों को लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है. मुंह खुर बीमारी को लेकर गांव में हड़कंप मचा हुआ है. पशुपालक अपने-अपने पशुओं की जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं. पीड़ित पशुपालकों के लिए मुआवजे की मांग: सरपंच सहित अन्य ग्रामीणों ने हरियाणा के सीएम नायब सैनी, कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा विधायक रणधीर पनिहार, जिला प्रशासन और पशुपालन विभाग के उच्चाधिकारियों से मदद की गुहार लगाई है. लोगों की मांग है कि गांव में स्पेशल टीम भेजकर पशुओं का इलाज किया जाए और रोग के प्रसार को रोकने के लिए उचित कदम उठाया जाए. ग्रामीणों की मांग है कि जिन लोगों के पशुओं की मौत हुई है, उन्हें सरकार द्वारा मुआवजा मिलना चाहिए. बाढ़-बारिश के कारण पशुओं में फैल रही है बीमारी: इसी बीच पशु चिकित्सकों की टीम गांव में एक बार चिकित्सा जांच के लिए आई थी और टीके भी लगाया गया है. लेकिन मुंह खुर बीमारी रुक नहीं रहा है. पशुओं पालकों की सरकार से मांग है कि जिन पशुओं की मौत हुई है उन पशुपालकों को सरकार से मुआवजा मिलना चाहिए. बाढ़ और बारिश के पानी पीने के कारण भी पशुओं में कई प्रकार की बीमारियों को बढ़ावा मिला है.