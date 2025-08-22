बिलासपुर/मंडी: हिमाचल प्रदेश में इन दिनों खाद्य आपूर्ति विभाग एक्शन मोड में है. प्रदेश के विभिन्न जिलों में विभाग के अधिकारी लगातार छापेमार कार्रवाई कर रहे हैं, जिसके चलते शहर के दुकानदारों में हड़कंप मच गया है. खाद्य आपूर्ति विभाग ने बिलासपुर और मंडी जिले में बड़ी कार्रवाई की है. आखिर क्या है पूरा मामला आइए विस्तार से जानते हैं.

बिलासपुर में खाद्य आपूर्ति विभाग की बड़ी कार्रवाई

बिलासपुर शहर में लंबे समय बाद खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. गुरुवार (21 अगस्त) को विभागीय टीम ने शहर की 17 दुकानों का औचक निरीक्षण किया, जिसमें खराब फल और सब्जियां बेचते हुए कई दुकानदारों को पकड़ा गया. निरीक्षण के दौरान 604 किलो खराब सब्जियां और फल जब्त कर विभाग ने अपने कब्जे में ले लिए हैं.

'स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता नहीं'

जिला नियंत्रक ब्रिजेंद्र पठानिया ने बताया कि, "पिछले कुछ समय से विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि बाजार में निम्न गुणवत्ता की सब्जियां और फल बेचे जा रहे हैं. इसके अलावा रेट लिस्ट भी नहीं लगाए जाने की सूचना मिली थी. इन्हीं शिकायतों के आधार पर यह निरीक्षण किया गया. मानसून के दौरान दुकानदारों को थोड़ी राहत दी गई थी, लेकिन अब जब मौसम सामान्य हो रहा है. ऐसे में आम जनता के स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा."

13 दुकानदारों के चालान काटे गए

इसके अलावा खाद्य आपूर्ति विभाग ने नियमों की अवहेलना करने वाले 13 दुकानदारों के चालान काटे साथ ही उनसे ₹24,310 का जुर्माना भी वसूला. निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को कई दुकानदारों ने दुकानों में रेट लिस्ट नहीं मिली. इस पर विभागीय टीम ने उन्हें चेतावनी दी और जल्द से जल्द रेट लिस्ट लगाने के निर्देश दिए. इस कार्रवाई में एफएसओ पंकज, निरीक्षक विनोद, कंवलप्रीत और अमित शामिल रहे.

ओवरचार्जिंग पर खाद्य आपूर्ति विभाग की बड़ी कार्रवाई

बिलासपुर के अलावा मंडी जिले में भी खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम में बड़ी कार्रवाई की है. खाद्य वस्तुओं पर ओवरचार्जिंग रोकने के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने सख्त कदम उठाए हैं. विभाग की टीमों ने औचक छापेमारी कर उन दुकानदारों पर शिकंजा कसा, जो उपभोक्ताओं से निर्धारित मूल्य से अधिक दाम वसूल रहे थे. हाल ही में चलाए गए इस अभियान के दौरान विभाग ने 77 दुकानों का निरीक्षण किया. इनमें फल-सब्जी विक्रेता और अन्य खाद्य पदार्थों की दुकानें शामिल थीं.

दुकानदारों पर लगातार रखी जा रही पैनी नजर

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग मंडी के जिला नियंत्रक ब्रिजेंद्र पठानिया ने बताया कि, "यह अभियान पूरे जिले में चलाया जा रहा है. विभाग का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सही दाम पर वस्तुएं उपलब्ध करवाना और बाजार में पारदर्शिता बनाए रखना है. विभाग लगातार निगरानी रखेगा, ताकि भविष्य में कोई दुकानदार उपभोक्ताओं का शोषण न कर सके."

मंडी में 77 दुकानों में विभाग ने की छापेमारी

जांच में पाया गया कि 22 दुकानदार नियमों का उल्लंघन कर रहे थे. विभाग ने मौके पर ही कार्रवाई करते हुए उनसे कुल 11,830 रुपए जुर्माना लगाया है. इसके अलावा 9 दुकानदारों को दुकान में व्यवस्था सुधारने की चेतावनी जारी की गई, जबकि कुछ अन्य को नोटिस भी भेजे गए हैं. विभाग ने साफ कर दिया है कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और किसी को भी अनुचित मुनाफाखोरी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

