खाद्य सुरक्षा टीम का एक्शन: हानिकारक केमिकल को खाद्य पदार्थों में मिलाने की आशंका, 38200 किलो माल सीज

खाद्य सुरक्षा टीम ने एक फैक्ट्री का निरीक्षण कर कई हजार किलो माल सीज किया है.

खाद्य सुरक्षा टीम का एक्शन
खाद्य सुरक्षा टीम का एक्शन (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 7, 2025 at 10:52 AM IST

कोटा : दिवाली व अन्य त्योहारी सीजन को देखते हुए प्रदेश सरकार ने शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान चालू कर दिया है. इसको लेकर कोटा के खाद्य सुरक्षा अधिकारी शहर और जिले में कई जगह पर निरीक्षण कर रहे हैं. इस टीम ने एक फैक्ट्री का निरीक्षण और कार्रवाई करते हुए 38200 किलो माल को सीज किया है. इसमें प्रतिबंधित सोडियम हाइड्रोसल्फाइट (Na₂S₂O₄) मिला है. खाद्य सुरक्षा टीम को आशंका है कि इसका उपयोग खाद्य प्रदार्थ में किया जा रहा था. इसके उपयोग से खाद्य उत्पादों में सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂) का स्तर बढ़ सकता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है.

माल को सील कर दिया गया : मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नरेंद्र नागर ने बताया कि दिवाली को देखते हुए खाद्य सुरक्षा टीम को निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं. इसी के तहत रानपुर स्थित एक फैक्ट्री में टीम ने जांच की थी, जहां पर काफी अनियमितता मिली है. इनमें सबसे ज्यादा मिश्री 31750 किलोग्राम है, इसके साथ ही 5000 किलो शक्कर बूरा और 1450 किलो सोडियम हाइड्रो सल्फाइड है. सोडियम हाइड्रो सल्फाइड को खाद्य पदार्थों में प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन यह फैक्ट्री में मौजूद था. शंका होने पर खाद्य सुरक्षा टीम ने तीन नमूने भी यहां से लिए हैं. निरीक्षण करने गई टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी चंद्रवीर सिंह जादौन, अरुण सक्सेना, संदीप अग्रवाल और अन्य कार्मिक शामिल रहे हैं, जिन्होंने इस पूरे माल को सील कर दिया है.

पेस्ट कंट्रोल का रिकॉर्ड नहीं : खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप अग्रवाल ने बतया है कि मौके पर फूड लाइसेंस उचित जगह पर प्रदर्शित नहीं किया था. फर्म में कार्मिक मास्क और ग्लव्स का उपयोग नहीं कर रहे थे. इन सभी कार्मिकों का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी नहीं मिला. मौके पर पानी की केमिकल और माइक्रोबायोलॉजी की जांच की रिपोर्ट भी नहीं थी. पेस्ट कंट्रोल का रिकॉर्ड नहीं मिला है. साफ सफाई भी नहीं थी. अनहाइजीनिक कंडीशन में बूरा, मिश्री और मखाने का निर्माण किया जा रहा था.

खाद्य सुरक्षा अधिकारी चंद्रवीर सिंह जादौन ने कहा कि 25 किलो पैकिंग के 1270 कट्टों में मिश्री मिली, जिन पर कोई मार्का और उपयोग अवधि की जानकारी नहीं थी. साथ ही निर्माता का नाम पता भी नहीं था. इसके साथ ही 25 किलो पैकिंग के ही 200 कट्टे शक्कर बूरा के थे, जिन पर जयपुर की एक फर्म का नाम लिखा हुआ था. हालांकि फर्म का पता इन पर नहीं था. इसके साथ ही हाइड्रोसल्फाइड के 29 ड्रम प्रत्येक में 50 किलोग्राम था यानी 1450 किलो था.

टीम का कहना है कि निर्माण परिसर में काफी गंदगी थी. यहां पर कबूतर, चिड़िया, मधुमक्खी और कीड़े मकोड़े विचरण करते हुए पाए गए हैं. निर्माता फर्म को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 32 के तहत इंप्रूवमेंट नोटिस दिया गया है. साथ ही एफएसएसएआई नियमों के तहत प्रतिबंधित रसायन सोडियम हाइड्रोसल्फाइट मिला है. यह खाद्य पदार्थों को परिचय और एडिटिव रूप में सूचीबद्ध नहीं है, जिनका उपयोग निर्माण में किए जाने की आशंका पाई गई. एफएसएसएआई की परमिटेट फूड एडिटिव सूची (Appendix A) में नहीं होते, उनका उपयोग खाद्य उत्पादों में अवैध माना जाता है.

