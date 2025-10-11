ETV Bharat / state

दीपावली पर मिठाइयों की डिमांड बढ़ी, मिलावट रोकने दुर्ग प्रशासन सतर्क, विशेष जांच अभियान शुरू

संभावित खतरे को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने विशेष जांच टीमें गठित की हैं.

Food safety drive in Durg
दीपावली पर मिठाइयों की डिमांड बढ़ी, मिलावट रोकने दुर्ग प्रशासन सतर्क (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 11, 2025 at 4:21 PM IST

2 Min Read
दुर्ग: देशभर में त्योहारी सीजन चल रहा है. दीपावली का त्योहार करीब है. बाजार में सबसे ज्यादा खपत मिठाइयों और पटाखों की होती है. अक्सर ज्यादा मुनाफे के चक्कर में मिठाइयों में मिलावट की जानकारी लगातार आते रहती है. मिलावट के इस कारोबार पर लगाम लगाने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग अब मैदान में उतर चुका है. दुर्ग जिले में भी विभाग के लोग लगातार मिठाई दुकानों से सैंपल लेकर उसकी जांच कर रहे हैं.

विशेष जांच टीम बनाई: त्योहार में खोया, पनीर और दूध की मांग लगातार बढ़ने से कारोबारियों के चेहरों पर रौनक है, लेकिन इसी बढ़ती मांग के साथ खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी का खतरा भी बढ़ गया है. संभावित खतरे को देखते हुए दुर्ग जिला प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग सतर्क हो गया है. विभाग ने निगरानी बढ़ाते हुए विशेष जांच टीमें गठित की हैं, जो बाजारों में अचानक जांच कर रही है. विशेष रूप से मिठाई, दूध, खोया और पनीर के सैंपल लेकर उनकी गुणवत्ता जांची जा रही है.

मिलावट के संभावित खतरे को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने विशेष जांच टीमें गठित की हैं. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रायपुर भेजे जाते हैं सैंपल: विभाग का कहना है कि, नियमित जांच अभियान चलाया जा रहा है. शिकायत मिलने पर भी तत्काल कार्रवाई की जाती है. सभी लिए गए सैंपल रायपुर स्थित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में भेजे जाते हैं, हालांकि रिपोर्ट आने में कुछ समय लगता है.

राज्य स्तर पर भी इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और जल्द ही सैंपल जांच प्रक्रिया को और तेज करने के लिए कदम उठाए जाएंगे- मनोज दानी, सीएमएचओ दुर्ग

विभाग का उद्देश्य है कि दीपावली की मिठास लोगों की सेहत पर भारी न पड़े. हालांकि सैंपल जांच प्रक्रिया में देरी से कार्रवाई में असर पड़ता है.

